Статьи

Насадки для вспышек

Наборы насадок для накамерных вспышек предназначены для преобразования света от вспышки.

Наборы могут иметь различные составляющие. Вы можете выбрать и купить набор насадок, в который входят шторки, соты и цветные фильтры. Иногда наборы включают в себя не только софтбокс для вспышки, но даже небольшую портретную тарелку.

Обратите внимание, что в некоторых случаях наборы серии FGA требуют приобретения дополнительных адаптеров для установки на конкретную модель вспышки; определенные наборы световых модификаторов устанавливаются на вспышку через гелевый ремешок, который позволяет надежно закрепить легкий модификатор на вспышку.

Чтобы выбрать и купить наборы насадок для накамерных вспышек, необходимые для работы и полностью совместимые с ними дополнительные аксессуары – вы всегда можете заказать обратный звонок специалисту, который поможет вам сделать правильный выбор, не выходя за рамки отведенного для покупки бюджета.

Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Арт. DAN-9458
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении системы MN. Для накамерной фотовспышки.

Комплект состоит из держателя, набора цветных фильтров, решетки, тубуса и двух рассеивателей - сферического и направленного. Применяется для творческой и профессиональной съемки с использованием накамерной фотовспышки.  

MagMod Basic Kit отражатель с насадками
Арт. DAN-6350
MagMod Basic Kit отражатель с насадками
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Набор насадок MagMod Basic Kit.

Базовый набор аксессуаров для накамерных вспышек. В комплект входит универсальный магнитный держатель MagGrip для всех насадок системы MagMod, сотовая решетка MagGrid, держатель для светофильтров MagGel, комплект фильтров Standard Gels, а также крепление для синхронизаторов Transmitter Band.

MagMod MagMask Standard набор насадок для отражателя
Арт. DAN-6365
MagMod MagMask Standard набор насадок для отражателя
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Набор насадок MagMod MagMask Standard для отражателя.

Набор масок гобо MagMask которые устанавливаются в насадку MagBeam и создают светотеневые рисунки на фоне или на самой модели. Изготовлены из нержавеющей стали.

Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление
Арт. DAN-9460
Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление. Держатель для крепления насадок системы MN к накамерной фотовспышке. Имеет два неодимовых магнита, подойдет для большинства выпущенных накамерных фотовспышек.

Godox AK-R25 адаптер для прямоугольной головки
Арт. OLE-1951
Godox AK-R25 адаптер для прямоугольной головки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AK-R25 адаптер для прямоугольной головки

Адаптер используется для установки проекционной насадки AK-R21 на компактные аккумуляторные вспышки и накамерные вспышки Godox с прямоугольной головкой. В нижней части корпуса адаптера расположена закладная гайка с резьбой 1/4''для закрепления вспышки с адаптером и насадкой на стойке, штативе или другом держателе. Установленная на вспышке при помощи адаптера проекционная насадка может вращаться внутри адаптера на 360°. На крепежный адаптер нанесена градусная разметка.

Godox AK-S06 набор слайдов
Арт. OLE-1966
Godox AK-S06 набор слайдов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AK-S06 набор слайдов

Набор из 10 слайдов с различными изображениями. Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.

Grifon FGA-K5 набор - шторки, софтбокс, фильтры, соты, сумка
Арт. FTR-1437
Grifon FGA-K5 набор - шторки, софтбокс, фильтры, соты, сумка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon FGA-K5 – набор аксессуаров для софтбокса, с помощью которого можно создавать различные световые эффекты и усиления цвета.

Grifon SA-K6 комплект для накамерных фотовспышек
Арт. NVF-2890
Grifon SA-K6 комплект для накамерных фотовспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SA-K6 – комплект различных модификаторов для накамерных вспышек. Состоит из софтбокса, мини-отражателя, набора из 7 цветных гелевых фильтров (по 5 шт. каждого цвета), сотовой решетки, тубуса и держателя для вспышки. Предназначен для работы со световым потоком для достижения  разных художественных эффектов.

 

Raylab RPF-KIT2 набор насадок для накамерной вспышки
Арт. FTR-1496
Raylab RPF-KIT2 набор насадок для накамерной вспышки
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

RAYLAB RPF-KIT2 - набор насадок для накамерной вспышки.

Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры.

Для хранения и переноски комплектуется сумкой.

Raylab RPF-KIT2.1 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 27/28
Арт. DAN-3805
Raylab RPF-KIT2.1 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 27/28
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Набор насадок Raylab RPF-KIT2.1 для накамерной вспышки системы Nikon SB 27/28.

Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры. Для хранения и переноски комплектуется сумкой.

Raylab RPF-KIT2.2 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 600/SB800
Арт. DAN-3806
Raylab RPF-KIT2.2 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 600/SB800
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Набор насадок Raylab RPF-KIT2,2 для накамерной вспышки Nikon SB 600/SB800.

Комплект светоформирующих насадок, в который входят: софтбокс, сотовая насадка, шторки и набор из шести светофильтров для софтбоксов. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумкой. Внимание! Для установки на вспышку требуется адаптер Raylab RPF-AD- или Falcon Eeys CA-серии (приобретаются отдельно).

Godox MF-CB адаптер для магнитных аксессуаров
Godox MF-CB адаптер для магнитных аксессуаров
Арт. DAN-9146
Godox MF-CB адаптер для магнитных аксессуаров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Адаптер Godox MF-CB с круглым магнитным креплением предназначен для установки светоформирующих насадок на вспышку MF12 и открывает новые потенциалы при макросъемке. Установив адаптер на квадратной головке вспышки, вы получите круглое посадочное место, совместимое с набором аксессуаров Godox AK-R1 (приобретается отдельно), в который входят: полусферический рассеиватель, плоский рассеиватель, отражатель, шторки, сотовая решетка, цветные фильтры и коническая насадка. Светоформирующие насадки помогут получить нужное качество освещения, сделать свет мягче, управлять углом рассеивания или изменить цвет.

Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Арт. OLE-1970
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AK-R21 проекционная насадка комплект 

Проекционная насадка предназначена для установки на компактные вспышки или осветители и используется для проецирования резких изображений и теней на фон или объект съемки с помощью слайдов. Позволяет получить резкую графичную картинку без размытых краев. Используется для создания спецэффектов в портретной, предметной, фэшн, рекламной и любых других видах жанровой съемки

Godox AK-R26 держатель слайдов
Godox AK-R26 держатель слайдов
Арт. OLE-1953
Godox AK-R26 держатель слайдов
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AK-R26 держатель слайдов

Держатель слайдов используется для установки проекционных слайдов Godox в проекционную насадку AK-R21.





Godox AK-R28 адаптер для круглой головки
Арт. OLE-1952
Godox AK-R28 адаптер для круглой головки
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AK-R28 адаптер для круглой головки 

Адаптер используется для установки проекционной насадки AK-R21 на компактные аккумуляторные вспышки и накамерные вспышки Godox с круглой головкой. В нижней части корпуса адаптера расположена закладная гайка с резьбой 1/4''для закрепления вспышки с адаптером и насадкой на стойке, штативе или другом держателе. Установленная на вспышке при помощи адаптера проекционная насадка может вращаться внутри адаптера на 360°. На крепежный адаптер нанесена градусная разметка.

Godox AK-S набор слайдов
Арт. OLE-1960
Godox AK-S набор слайдов
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AK-S набор слайдов

Набор слайдов состоит из 6 комплектов по 10 слайдов в каждом с различными художественными изображениями (всего 60 слайдов). Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.

Godox AK-S01 набор слайдов
Арт. OLE-1961
Godox AK-S01 набор слайдов
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AK-S01 набор слайдов

Набор из 10 слайдов с изображение различных текстур. Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.

Godox AK-S02 набор слайдов
Арт. OLE-1962
Godox AK-S02 набор слайдов
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AK-S02 набор слайдов

Набор из 10 слайдов с изображениями "Хэллоуин". Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.

