Насадки для вспышек

Наборы насадок для накамерных вспышек предназначены для преобразования света от вспышки.

Наборы могут иметь различные составляющие. Вы можете выбрать и купить набор насадок, в который входят шторки, соты и цветные фильтры. Иногда наборы включают в себя не только софтбокс для вспышки, но даже небольшую портретную тарелку.

Обратите внимание, что в некоторых случаях наборы серии FGA требуют приобретения дополнительных адаптеров для установки на конкретную модель вспышки; определенные наборы световых модификаторов устанавливаются на вспышку через гелевый ремешок, который позволяет надежно закрепить легкий модификатор на вспышку.

