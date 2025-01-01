Насадки для вспышек

Москва
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении системы MN. Для накамерной фотовспышки.
Комплект состоит из держателя, набора цветных фильтров, решетки, тубуса и двух рассеивателей - сферического и направленного. Применяется для творческой и профессиональной съемки с использованием накамерной фотовспышки.
Набор насадок MagMod Basic Kit.
Базовый набор аксессуаров для накамерных вспышек. В комплект входит универсальный магнитный держатель MagGrip для всех насадок системы MagMod, сотовая решетка MagGrid, держатель для светофильтров MagGel, комплект фильтров Standard Gels, а также крепление для синхронизаторов Transmitter Band.
Набор насадок MagMod MagMask Standard для отражателя.
Набор масок гобо MagMask которые устанавливаются в насадку MagBeam и создают светотеневые рисунки на фоне или на самой модели. Изготовлены из нержавеющей стали.
Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление. Держатель для крепления насадок системы MN к накамерной фотовспышке. Имеет два неодимовых магнита, подойдет для большинства выпущенных накамерных фотовспышек.
Godox AK-R25 адаптер для прямоугольной головки
Адаптер используется для установки проекционной насадки AK-R21 на компактные аккумуляторные вспышки и накамерные вспышки Godox с прямоугольной головкой. В нижней части корпуса адаптера расположена закладная гайка с резьбой 1/4''для закрепления вспышки с адаптером и насадкой на стойке, штативе или другом держателе. Установленная на вспышке при помощи адаптера проекционная насадка может вращаться внутри адаптера на 360°. На крепежный адаптер нанесена градусная разметка.
Godox AK-S06 набор слайдов
Набор из 10 слайдов с различными изображениями. Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.
Grifon FGA-K5 – набор аксессуаров для софтбокса, с помощью которого можно создавать различные световые эффекты и усиления цвета.
Grifon SA-K6 – комплект различных модификаторов для накамерных вспышек. Состоит из софтбокса, мини-отражателя, набора из 7 цветных гелевых фильтров (по 5 шт. каждого цвета), сотовой решетки, тубуса и держателя для вспышки. Предназначен для работы со световым потоком для достижения разных художественных эффектов.
RAYLAB RPF-KIT2 - набор насадок для накамерной вспышки.
Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры.
Для хранения и переноски комплектуется сумкой.
Набор насадок Raylab RPF-KIT2.1 для накамерной вспышки системы Nikon SB 27/28.
Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры. Для хранения и переноски комплектуется сумкой.
Набор насадок Raylab RPF-KIT2,2 для накамерной вспышки Nikon SB 600/SB800.
Комплект светоформирующих насадок, в который входят: софтбокс, сотовая насадка, шторки и набор из шести светофильтров для софтбоксов. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумкой. Внимание! Для установки на вспышку требуется адаптер Raylab RPF-AD- или Falcon Eeys CA-серии (приобретаются отдельно).
Адаптер Godox MF-CB с круглым магнитным креплением предназначен для установки светоформирующих насадок на вспышку MF12 и открывает новые потенциалы при макросъемке. Установив адаптер на квадратной головке вспышки, вы получите круглое посадочное место, совместимое с набором аксессуаров Godox AK-R1 (приобретается отдельно), в который входят: полусферический рассеиватель, плоский рассеиватель, отражатель, шторки, сотовая решетка, цветные фильтры и коническая насадка. Светоформирующие насадки помогут получить нужное качество освещения, сделать свет мягче, управлять углом рассеивания или изменить цвет.
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Проекционная насадка предназначена для установки на компактные вспышки или осветители и используется для проецирования резких изображений и теней на фон или объект съемки с помощью слайдов. Позволяет получить резкую графичную картинку без размытых краев. Используется для создания спецэффектов в портретной, предметной, фэшн, рекламной и любых других видах жанровой съемки
Godox AK-R26 держатель слайдов
Держатель слайдов используется для установки проекционных слайдов Godox в проекционную насадку AK-R21.
Godox AK-R28 адаптер для круглой головки
Адаптер используется для установки проекционной насадки AK-R21 на компактные аккумуляторные вспышки и накамерные вспышки Godox с круглой головкой. В нижней части корпуса адаптера расположена закладная гайка с резьбой 1/4''для закрепления вспышки с адаптером и насадкой на стойке, штативе или другом держателе. Установленная на вспышке при помощи адаптера проекционная насадка может вращаться внутри адаптера на 360°. На крепежный адаптер нанесена градусная разметка.
Godox AK-S набор слайдов
Набор слайдов состоит из 6 комплектов по 10 слайдов в каждом с различными художественными изображениями (всего 60 слайдов). Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.
Godox AK-S01 набор слайдов
Набор из 10 слайдов с изображение различных текстур. Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.
Godox AK-S02 набор слайдов
Набор из 10 слайдов с изображениями "Хэллоуин". Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.
