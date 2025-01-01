Микрофоны петличные

Микрофоны-петлички компактные, легкие и незаметные, используют для записи звука на рекордеры и камеры разных типов — от DSLR до смартфонов. Их можно закреплять на лацканах и вороте одежды, предметах интерьера, даже в салоне автомобиля.

В интернет-магазине Фотогора продаются петличные микрофоны, обеспечивающие профессиональное качество звука — с отличной чувствительностью, удобным креплением и низким уровнем шумов.

Мы собрали в каталоге надежное, современное и доступное оборудование для усиления звука, аудио- и видеозаписи, телевизионного, театрального вещания, потоковой передачи на YouTube и т.д. Петличные микрофоны обеспечивают чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.



Конденсаторные, динамические микрофоны с батареей или фантомным питанием

можно использовать в сочетании с цифровыми рекордерами. При легкости и компактных размерах у них широкий угол захвата звука — вплоть до 360 градусов. Для записи разговора, интервью есть комплекты с двумя равнонаправленными микрофонами.

С помощью профессиональных консультантов Фотогора вы сможете подобрать в каталоге аксессуары с нужным вам частотным диапазоном, аттенюатором, чувствительностью и конструктивными деталями:

ветрозащитой — с поролоном или акустически прозрачным мехом;

адаптером — например, 1/4";

разъемами TRS/TRRS и адаптером 6,3 мм, штекером mini-XLR;

интегрированным кабелем — тонким, гибким и длинным;

надежной клипсой для лацканов;

четырехполюсным разъемом 3,5 мм (в том числе с позолотой);

переключателем низкочастотного охвата и т.д.

С аудиооборудованием можно ознакомиться в шоу-руме Фотогора — он находится в Москве. Покупки доставляются по всей России курьерскими службами или транспортными компаниями, в зависимости от габаритности посылки. Также заказ можно забрать самовывозом.

В нашем магазине вы всегда сможете выбрать и купить петличный микрофон, который лучшим образом соответствует поставленным задачам.