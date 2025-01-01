Микрофоны петличные

Москва
Двойной петличный микрофон Boya BY-M3D для смартфонов и планшетов.
Микрофон специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C. Дизайн с двумя микрофонами идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Boya BY-A100 – всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств на базе iOS, а именно iPhone, iPad, iPod Touch.
Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.
Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.
Двойной петличный микрофон Saramonic LavMicro 2M.
Сдвоеный, высококачественный петличный микрофон с диапазоном частот от 50 Гц до 18 КГц.
Петличный стерео микрофон Saramonic LavMicro-S.
Высококачественный всенаправленный конденсаторный петличный стерео микрофон с 3,5 мм разъемом TRS/TRRS и адаптером 6,3 мм, предназначен для смартфонов, цифровых зеркальных фотокамер, видеокамер и рекордеров.
Петличный микрофон для камер GoPro Saramonic SR-GMX1.
Всенаправленный петличный микрофон петличного типа с фантомным питанием. Предназначен для работы с моделями камер GoPro HERO3 и HERO4. Длина кабеля - 1,8 м.
Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъемом TRS.
Микрофон может работать с микрофонными системами BOYA BY-WM8 PRO, BY-WFM12, BY-VM600 и совместим с продукцией других производителей. Диапазон частот - 35 Гц-18кГц, чувствительность - -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц.
Петличный микрофон Boya BY-M2.
Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.
Двойной петличный микрофон Boya BY-M2D для смартфонов и планшетов.
Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Имеется возможность подключения других микрофонов с 3,5 мм TRS-выходом к iOS-устройствам. Такой дизайн - идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.
Двойной петличный микрофон Boya BY-M3 специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C.
Используется для повседневной видеозаписи, прямой трансляции. Он совместим с большинством аудио приложений для записи вокала и музыки.
Всенаправленный и оснащенный зажимом, BY-M3 эффективно уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает высококачественную звукозапись на мобильные устройства.
Микрофон RITMIX RCM-102.
Петличный микрофон с внешним питанием. Подходит для диктофонов, имеющих электрическое питание на гнезде микрофонного входа. Конструкция разъема - штекер 3,5 мм TRRS. Вес - 10 г.
Петличный микрофон Godox LMS-60C.
Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон, имеет чувствительность -32дБ±2дБ, 20Гц-20кГц, универсальное подключение камера/смартфон. Корпус изготовлен из алюминия. Длина кабеля - 6 м, штекер - TRRS 3,5 мм. В комплекте переходник на jack 6,3 5мм, съемная клипса и поролоновая ветрозащита.
Всенаправленный петличный микрофон, частотный диапазон 20-16000 Гц, сигнал/шум ge;58 дБ, переходник TTRS 3.5мм / 6.3мм, штекер TTRS 3.5 мм, длина кабеля 6 м, поролоновая ветрозащита, съемная клипса.
Проводной микрофон с 8-ми метровым кабелем и батареей LR44 (1,5В), частотный диапазон 50-15000 Гц, 25 дБ А, поп-фильтр
Проводной микрофон с кабелем 8 метров и Li-ion аккумулятором, частотный диапазон 50-15000 Гц, 25 дБ А, поп-фильтр, HPF фильтр
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Система включает в себя один передающий трансмиттер Godox MoveLink II TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink II RX и всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра в комплекте. Легкая, компактная и простая в эксплуатации. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы.
Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема
Cистема включает в себя два передающих трансмиттера Godox MoveLink II TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink II RX и два всенаправленных петличных микрофона с кабелем 1.2 метра в комплекте, а также зарядный кейс Godox MoveLink II-C3. Легкая, компактная и простая в эксплуатации. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы.
