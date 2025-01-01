Фильтр

Микрофоны петличные

Микрофоны-петлички компактные, легкие и незаметные, используют для записи звука на рекордеры и камеры разных типов — от DSLR до смартфонов. Их можно закреплять на лацканах и вороте одежды, предметах интерьера, даже в салоне автомобиля.

В интернет-магазине Фотогора продаются петличные микрофоны, обеспечивающие профессиональное качество звука — с отличной чувствительностью, удобным креплением и низким уровнем шумов.

Мы собрали в каталоге надежное, современное и доступное оборудование для усиления звука, аудио- и видеозаписи, телевизионного, театрального вещания, потоковой передачи на YouTube и т.д. Петличные микрофоны обеспечивают чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.

Конденсаторные, динамические микрофоны с батареей или фантомным питанием

можно использовать в сочетании с цифровыми рекордерами. При легкости и компактных размерах у них широкий угол захвата звука — вплоть до 360 градусов. Для записи разговора, интервью есть комплекты с двумя равнонаправленными микрофонами.

С помощью профессиональных консультантов Фотогора вы сможете подобрать в каталоге аксессуары с нужным вам частотным диапазоном, аттенюатором, чувствительностью и конструктивными деталями:

  • ветрозащитой — с поролоном или акустически прозрачным мехом;
  • адаптером — например, 1/4";
  • разъемами TRS/TRRS и адаптером 6,3 мм, штекером mini-XLR;
  • интегрированным кабелем — тонким, гибким и длинным;
  • надежной клипсой для лацканов;
  • четырехполюсным разъемом 3,5 мм (в том числе с позолотой);
  • переключателем низкочастотного охвата и т.д.

С аудиооборудованием можно ознакомиться в шоу-руме Фотогора — он находится в Москве. Покупки доставляются по всей России курьерскими службами или транспортными компаниями, в зависимости от габаритности посылки. Также заказ можно забрать самовывозом.

В нашем магазине вы всегда сможете выбрать и купить петличный микрофон, который лучшим образом соответствует поставленным задачам.

Boya BY-M3D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Двойной петличный микрофон Boya BY-M3D для смартфонов и планшетов.

Микрофон специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C. Дизайн с двумя микрофонами идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.

Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 – всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств на базе iOS, а именно iPhone, iPad, iPod Touch.

Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.

Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.


Saramonic LavMicro 2M петличный микрофон двойной
Saramonic LavMicro 2M петличный микрофон двойной
Двойной петличный микрофон Saramonic LavMicro 2M.

Сдвоеный, высококачественный петличный микрофон с диапазоном частот от 50 Гц до 18 КГц.

Saramonic LavMicro-S петличный стерео микрофон
Saramonic LavMicro-S петличный стерео микрофон
Петличный стерео микрофон Saramonic LavMicro-S.

Высококачественный всенаправленный конденсаторный петличный стерео микрофон с 3,5 мм разъемом TRS/TRRS и адаптером 6,3 мм, предназначен для смартфонов, цифровых зеркальных фотокамер, видеокамер и рекордеров.

Saramonic SR-GMX1 петличный микрофон для камер GoPro
Saramonic SR-GMX1 петличный микрофон для камер GoPro
Петличный микрофон для камер GoPro Saramonic SR-GMX1.

Всенаправленный петличный микрофон петличного типа с фантомным питанием. Предназначен для работы с моделями камер GoPro HERO3 и HERO4. Длина кабеля - 1,8 м.

Boya BY-UM2 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRS
Boya BY-UM2 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRS
Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъемом TRS.

Микрофон может работать с микрофонными системами BOYA BY-WM8 PRO, BY-WFM12, BY-VM600 и  совместим с продукцией других производителей. Диапазон частот - 35 Гц-18кГц, чувствительность - -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц.


Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Петличный микрофон Boya BY-M2.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.

Boya BY-M2D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Двойной петличный микрофон Boya BY-M2D для смартфонов и планшетов.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Имеется возможность подключения других микрофонов с 3,5 мм TRS-выходом к iOS-устройствам. Такой дизайн - идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.

Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C
Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C
Двойной петличный микрофон Boya BY-M3 специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C.

Используется для повседневной видеозаписи, прямой трансляции. Он совместим с большинством аудио приложений для записи вокала и музыки.

Всенаправленный и оснащенный зажимом, BY-M3 эффективно уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает высококачественную звукозапись на мобильные устройства.

RITMIX RCM-102 микрофон
RITMIX RCM-102 микрофон
Микрофон RITMIX RCM-102.

Петличный микрофон с внешним питанием. Подходит для диктофонов, имеющих электрическое питание на гнезде микрофонного входа. Конструкция разъема - штекер 3,5 мм TRRS. Вес - 10 г.

Godox LMS-60C петличный микрофон
Godox LMS-60C петличный микрофон
Петличный микрофон Godox LMS-60C.

Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон, имеет чувствительность -32дБ±2дБ, 20Гц-20кГц, универсальное подключение камера/смартфон. Корпус изготовлен из алюминия. Длина кабеля - 6 м, штекер - TRRS 3,5 мм. В комплекте переходник на jack 6,3 5мм, съемная клипса и поролоновая ветрозащита.


Falcon Eyes FEmic Lav M1 петличный микрофон
Falcon Eyes FEmic Lav M1 петличный микрофон
Всенаправленный петличный микрофон, частотный диапазон 20-16000 Гц, сигнал/шум ge;58 дБ, переходник TTRS 3.5мм / 6.3мм, штекер TTRS 3.5 мм, длина кабеля 6 м, поролоновая ветрозащита, съемная клипса.

GreenBean Voice E2 Jack петличный микрофон
GreenBean Voice E2 Jack петличный микрофон
Проводной микрофон с 8-ми метровым кабелем и батареей LR44 (1,5В), частотный диапазон 50-15000 Гц, 25 дБ А, поп-фильтр

GreenBean Voice E2R HPF петличный микрофон
GreenBean Voice E2R HPF петличный микрофон
Проводной микрофон с кабелем 8 метров и Li-ion аккумулятором, частотный диапазон 50-15000 Гц, 25 дБ А, поп-фильтр, HPF фильтр

Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема

Система включает в себя один передающий трансмиттер Godox MoveLink II TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink II RX и всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра в комплекте. Легкая, компактная и простая в эксплуатации. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы.

Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема

Cистема включает в себя два передающих трансмиттера Godox MoveLink II TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink II RX и два всенаправленных петличных микрофона с кабелем 1.2 метра в комплекте, а также зарядный кейс Godox MoveLink II-C3. Легкая, компактная и простая в эксплуатации. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы.

