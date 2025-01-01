Фильтр

Кнопки Шедевр

Лучший подарок другу-фотографу

Кнопка «Шедевр» на фото- или видеокамеру. Приобретение и установка такой кнопки на фотоаппарат гарантирует получение блестящего результата. Только с кнопкой «Шедевр» фотографу становятся доступны непревзойденные результаты в любом(!) жанре фотографии.

Купите кнопку «Шедевр» мужу-фотографу и сэкономьте на курсах по повышению профмастерства

Они больше не понадобятся. Подарите другу-фотографу кнопку «Шедевр» и вы заслужите звание человека, который умеет делать профессиональные подарки. Кнопки «Шедевр» совершенны во всех отношениях!

Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Арт. NVF-9217
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Fotokvant PRS-03 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, черная.

Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм.

Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.

Fotokvant PRS-04 кнопка для мягкого спуска затвора камеры серебристая
Fotokvant PRS-04 кнопка для мягкого спуска затвора камеры серебристая
Fotokvant PRS-04 кнопка для мягкого спуска затвора камеры серебристая
Арт. NVF-9218
Fotokvant PRS-04 кнопка для мягкого спуска затвора камеры серебристая
Fotokvant PRS-04 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, серебристая.

Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм. Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.

