В интернет-магазине Фотогора вы найдете адаптеры для вспышек, позволяющие быстро, безопасно и надежно устанавливать различные аксессуары.

В каталоге представлены переходники для сотовых решеток, гелевых фильтров, шторок и других насадок на источники света

Легкие, компактные адаптеры помогут без лишних затрат расширить спектр творческих инструментов фотографа и добиться интересных световых эффектов.

Мы продаем аксессуары брендов, хорошо зарекомендовавших себя у пользователей — Lastolite, Falcon Eyes и других. Адаптеры оснащаются системой магнитных точек и прочими приспособлениями для ускоренной установки насадок на вспышки. С их помощью можно комбинировать имеющиеся у фотографа осветители и модификаторы, сокращая количество оборудования и расходы на него.

Каждый адаптер рассчитан на использование со вспышками и насадками определенной системы

При несоблюдении рекомендаций производителя монтаж оборудования невозможен. В частности, в каталоге Фотогора представлены переходники для фотовспышек:

Nikon — SB26/27/28, SB600/800и SB26/SB27/SB28;

Sony — F56AM и F32X;

Vivitar 400/SL, METZ 58AF-1, 48AF-1;

Falcon Eyes — DMF-880/DSL-880AFZ/DPT-386AZF;

Canon 430EX, Cosmos 2400M и других вспышек.

Все переходники изготовлены из жесткого, устойчивого к деформациям пластика и других прочных материалов. Они рассчитаны на интенсивное использование. Также у нас можно купить адаптеры для работы Ezybox со Strobo и переходники для синхронизаторов. Они отличаются по типу совместимых вспышек и камер.

Подробную консультацию по выбору адаптеров для ваших фотовспышек и имеющихся насадок можно получить у сотрудников магазина Фотогора по телефону или онлайн. Наши эксперты расскажут о товарах, их совместимости и подберут лучший способ доставки покупки в ваш регион РФ.