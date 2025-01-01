Адаптеры для вспышек

Москва
Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.
Falcon Eyes CA-6A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Nikon SB-900, Pentax AF-540FGZ.
Lastolite LS2611 Strobo ezybox – адаптер для работы Ezybox со Strobo. Система магнитных точек позволит быстро и безопасно устанавливать различные аксессуары, такие как сотовые решетки, гелевые фильтры или шторки.
Raylab RPF-AD1 – адаптер на вспышку Nikon SB600/800.
Расширяет круг возможностей фотографа. С его помощью можно получить множество различных световых эффектов. Монтаж производится с применением специальных адаптеров.
Raylab RPF-AD3 – адаптер на вспышку Sony F56AM, Nikon SB26/27/28.
Расширяет круг возможностей фотографа. С его помощью можно получить множество различных световых эффектов. Монтаж производится с применением специальных адаптеров.
Переходник Grifon CA-3A для фотовспышки Nikon SB600/800,Olympus FL36/36R.
Крепление-переходник предназначено для установки на фотовспышку различных световых модификаторов, таких как софтбоксы, тубусы, шторки и т.д. Крепление изготовлено из эластичного резинового композита и имеет посадочный размер 61х36 мм.
Переходник Grifon CA-3A для фотовспышки Nikon SB 27/28.
Крепление-переходник предназначено для установки на фотовспышку различных световых модификаторов, таких как софтбоксы, тубусы, шторки и т.д. Крепление изготовлено из эластичного резинового композита и имеет посадочный размер 60х38 мм.
Переходник Grifon CA-5A для фотовспышки Vivitar 285 HV.
Крепление-переходник предназначено для установки на фотовспышку различных световых модификаторов, таких как софтбоксы, тубусы, шторки и т.д. Крепление изготовлено из эластичного резинового композита и имеет посадочный размер 81х54 мм.
Адаптер Godox S2 предназначен для использования накамерной вспышки совместно со светоформирующей насадкой (с креплением Bowens). Адаптер предусматривает возможность установки фотозонта.
Кронштейн наклоняется почти на 180 и имеет крепление 5/8″ для монтажа на стойке.Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, кронштейн — из металла.
SmallRig 5181 адаптер для установки осветителей на стойку. Адаптер SmallRig 5181 Quick Release Light Stand Adapter выдерживает нагрузку до 3 кг, оснащен кнопкой для быстрой регулировки угла наклона ±90° и рукояткой для панорамного вращения на 360°.
