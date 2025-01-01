Фильтр

Всего - 10 товаров

Цена
Бренд

Статьи

Адаптеры для вспышек

В интернет-магазине Фотогора вы найдете адаптеры для вспышек, позволяющие быстро, безопасно и надежно устанавливать различные аксессуары.

В каталоге представлены переходники для сотовых решеток, гелевых фильтров, шторок и других насадок на источники света

Легкие, компактные адаптеры помогут без лишних затрат расширить спектр творческих инструментов фотографа и добиться интересных световых эффектов.

Мы продаем аксессуары брендов, хорошо зарекомендовавших себя у пользователей — Lastolite, Falcon Eyes и других. Адаптеры оснащаются системой магнитных точек и прочими приспособлениями для ускоренной установки насадок на вспышки. С их помощью можно комбинировать имеющиеся у фотографа осветители и модификаторы, сокращая количество оборудования и расходы на него.

Каждый адаптер рассчитан на использование со вспышками и насадками определенной системы

При несоблюдении рекомендаций производителя монтаж оборудования невозможен. В частности, в каталоге Фотогора представлены переходники для фотовспышек:

  • Nikon — SB26/27/28, SB600/800и SB26/SB27/SB28;
  • Sony — F56AM и F32X;
  • Vivitar 400/SL, METZ 58AF-1, 48AF-1;
  • Falcon Eyes — DMF-880/DSL-880AFZ/DPT-386AZF;
  • Canon 430EX, Cosmos 2400M и других вспышек.

Все переходники изготовлены из жесткого, устойчивого к деформациям пластика и других прочных материалов. Они рассчитаны на интенсивное использование. Также у нас можно купить адаптеры для работы Ezybox со Strobo и переходники для синхронизаторов. Они отличаются по типу совместимых вспышек и камер.

Подробную консультацию по выбору адаптеров для ваших фотовспышек и имеющихся насадок можно получить у сотрудников магазина Фотогора по телефону или онлайн. Наши эксперты расскажут о товарах, их совместимости и подберут лучший способ доставки покупки в ваш регион РФ.

-15 %
Falcon Eyes CA-3A переходник для накамерных вспышек
Арт. NVF-1347
Falcon Eyes CA-3A переходник для накамерных вспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CA-6A переходник для фотоаппарата
Арт. NVF-1349
Falcon Eyes CA-6A переходник для фотоаппарата
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes CA-6A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Nikon SB-900, Pentax AF-540FGZ. 

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
Lastolite LS2611 Strobo ezybox адаптер для установки Strobo
Арт. OLE-0474
Lastolite LS2611 Strobo ezybox адаптер для установки Strobo
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Lastolite LS2611 Strobo ezybox – адаптер для работы Ezybox со Strobo. Система магнитных точек позволит быстро и безопасно устанавливать различные аксессуары, такие как сотовые решетки, гелевые фильтры или шторки.

3 090 ₽
В корзину
Raylab RPF-AD1 адаптер на вспышку Nikon SB600/800.
Raylab RPF-AD1 адаптер на вспышку Nikon SB600/800.
Raylab RPF-AD1 адаптер на вспышку Nikon SB600/800.
Арт. FTR-313
Raylab RPF-AD1 адаптер на вспышку Nikon SB600/800.
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Raylab RPF-AD1 – адаптер на вспышку Nikon SB600/800. 

Расширяет круг возможностей фотографа. С его помощью можно получить множество различных световых эффектов. Монтаж производится с применением специальных адаптеров.

150 ₽
В корзину
Raylab RPF-AD3 адаптер на вспышку Sony F56AM/Nikon SB26/27/28
Raylab RPF-AD3 адаптер на вспышку Sony F56AM/Nikon SB26/27/28
Raylab RPF-AD3 адаптер на вспышку Sony F56AM/Nikon SB26/27/28
Арт. FTR-315
Raylab RPF-AD3 адаптер на вспышку Sony F56AM/Nikon SB26/27/28
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Raylab RPF-AD3 – адаптер на вспышку Sony F56AM, Nikon SB26/27/28.

Расширяет круг возможностей фотографа. С его помощью можно получить множество различных световых эффектов. Монтаж производится с применением специальных адаптеров.

150 ₽
В корзину
Grifon CA-1A переходник для накамерных вспышек
Арт. DAN-6127
Grifon CA-1A переходник для накамерных вспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Переходник Grifon CA-3A для фотовспышки Nikon SB600/800,Olympus FL36/36R.

Крепление-переходник предназначено для установки на фотовспышку различных световых модификаторов, таких как софтбоксы, тубусы, шторки и т.д. Крепление изготовлено из эластичного резинового композита и имеет посадочный размер 61х36 мм.

400 ₽
В корзину
Grifon CA-3A переходник для накамерных вспышек
Арт. DAN-6125
Grifon CA-3A переходник для накамерных вспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Переходник Grifon CA-3A для фотовспышки Nikon SB 27/28.

Крепление-переходник предназначено для установки на фотовспышку различных световых модификаторов, таких как софтбоксы, тубусы, шторки и т.д. Крепление изготовлено из эластичного резинового композита и имеет посадочный размер 60х38 мм. 

400 ₽
В корзину
Grifon CA-5A переходник для накамерных вспышек
Арт. DAN-6126
Grifon CA-5A переходник для накамерных вспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Переходник Grifon CA-5A для фотовспышки Vivitar 285 HV.

Крепление-переходник предназначено для установки на фотовспышку различных световых модификаторов, таких как софтбоксы, тубусы, шторки и т.д. Крепление изготовлено из эластичного резинового композита и имеет посадочный размер 81х54 мм. 

400 ₽
В корзину
-20 %
Godox S2 адаптер для накамерных вспышек
Godox S2 адаптер для накамерных вспышек
Арт. DAN-8630
Godox S2 адаптер для накамерных вспышек
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Адаптер Godox S2 предназначен для использования накамерной вспышки совместно со светоформирующей насадкой (с креплением Bowens). Адаптер предусматривает возможность установки фотозонта.
Кронштейн наклоняется почти на 180 и имеет крепление 5/8″ для монтажа на стойке.Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, кронштейн — из металла.

-20 %3 490 ₽
2 790 ₽
В корзину
SmallRig 5181 адаптер для установки осветителей на стойку
SmallRig 5181 адаптер для установки осветителей на стойку
SmallRig 5181 адаптер для установки осветителей на стойку
Арт. MTG-4226
SmallRig 5181 адаптер для установки осветителей на стойку
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 5181 адаптер для установки осветителей на стойку. Адаптер SmallRig 5181 Quick Release Light Stand Adapter выдерживает нагрузку до 3 кг, оснащен кнопкой для быстрой регулировки угла наклона ±90° и рукояткой для панорамного вращения на 360°. 

2 300 ₽
В корзину
Товары в архиве (7)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера