Шарнирный и гибкий крепеж Magic arm

Magic Arm магический рычаг он же удерживающая рука — это универсальный регулируемый кронштейн, используемый в фото- и видеосъёмке, а также в студийном освещении. Он состоит из нескольких шарнирных секций, которые можно свободно сгибать и поворачивать, а затем жёстко фиксировать с помощью барашковых гаек или рычажных замков. Благодаря такой конструкции Magic Arm позволяет точно позиционировать камеру, свет, отражатель или другое оборудование в пространстве, даже в труднодоступных местах — например, закрепить камеру под необычным углом или установить вспышку вне стандартных штативных положений.

Основное преимущество Magic Arm — сочетание гибкости и устойчивости. После фиксации он не меняет положения, выдерживая вес тяжёлой техники. Часто используется вместе со студийными стойками или крепится к столу, полке или другой поверхности с помощью зажима. Такой инструмент незаменим в профессиональной студийной и репортажной работе, для создания сложных световых схем или многокамерных setups, а также в макросъёмке, где важна точная стабилизация. Простота и надёжность сделали Magic Arm одним из ключевых инструментов не только в фотографии, но и в киноиндустрии, а также среди любителей творческого DIY.

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.

Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.

Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle кронштейн с круглой рукояткой
Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle кронштейн с круглой рукояткой
Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle кронштейн с круглой рукояткой
Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle - кронштейн с круглой рукояткой.

Шарнирный кронштейн, позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" или 3/8". Оба конца оснащены штифтами 5/8” с шаровым соединением в одном резьбовое крепление 3/8”, во втором - 1/4”.

Подойдет для крепления светодиодных осветителей, жк-мониторов и риг-системы DSLR камер.

Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Кронштейн Magic Arm Fotokvant MA-07, длина - 7 дюймов.

Шарнирный кронштейн Magic Arm позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Вес - 0,4 кг.


Fotokvant FLX-11 KIT гибкая штанга 55 см с держателем микрофона и резьбой 1/4 дюйма папа
Fotokvant FLX-11 KIT гибкая штанга 55 см с держателем микрофона и резьбой 1/4 дюйма папа
Fotokvant FLX-11 KIT гибкая штанга 55 см с держателем микрофона и резьбой 1/4 дюйма папа
Fotokvant FLX-11 KIT гибкая штанга 55 см с держателем микрофона и резьбой 1/4 дюйма папа
Fotokvant FLX-11 KIT гибкая штанга 55 см с держателем микрофона и резьбой 1/4 дюйма папа.

Комплект из гибкой штанги и держателя под сценический и репортерский микрофон. Держатель прикрепляется к гибкой штанге на резьбу 3/8.

Manfrotto 143RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Manfrotto 143RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Manfrotto 143RC – алюминиевый рычаг с тремя шарнирными сочленениями. Наличие быстросъемной площадки на основе системы 200PL-14 позволяет надежно установить камеру весом до 4 кг и настроить ее на нужный ракурс. Крепится на любую внутреннюю резьбу 5/8". Длина кронштейна – 49 см, вес – 1,5 кг.

Fotokvant FLX-01 металлическая гибкая штанга 27 см с резьбой 1/4 дюйма
Fotokvant FLX-01 металлическая гибкая штанга 27 см с резьбой 1/4 дюйма
Fotokvant FLX-01 металлическая гибкая штанга 27 см с резьбой 1/4 дюйма
Fotokvant FLX-01 металлическая гибкая штанга 27 см с резьбой 1/4 дюйма
Fotokvant FLX-01 – металлическая гибкая штанга, имеет на концах наконечники типа мама с резьбой 1/4". Длина, см – 27. Вес, г – 120.

Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm 7 дюймов – шарнирный кронштейн позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" на расстоянии до 18 см от горячего башмака камеры.

Кронштейн выполнен из анодированного алюминия, а эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика.

Fotokvant FLX-02 гибкая штанга 27 см для установки освещения
Fotokvant FLX-02 гибкая штанга 27 см для установки освещения
Fotokvant FLX-02 гибкая штанга 27 см для установки освещения
Fotokvant FLX-02 гибкая штанга 27 см для установки освещения
Fotokvant FLX-02 - металлическая гибкая штанга для установки на стойку студийного оборудования и других приборов.

С помощью металлической штанги можно установить осветительное или другое оборудование под любым нужным углом. Для крепления на концах имеется резьбовые соединения типа мама и папа с резьбой 1/4". Длина – 27 см. Вес – 160 г.

Fotokvant FLX-04 гибкая штанга 50 см с зажимом 35 мм для установки планшета
Fotokvant FLX-04 гибкая штанга 50 см с зажимом 35 мм для установки планшета
Fotokvant FLX-04 гибкая штанга 50 см с зажимом 35 мм для установки планшета
Fotokvant FLX-04 гибкая штанга 50 см с зажимом 35 мм для установки планшета
Гибкая штанга Fotokvant FLX-04 с зажимом 35 мм для установки планшета.

Металлическая гибкая штанга, имеет с одной стороны винтовой зажим, а с другой - держатель планшета. Зажим имеет одну полукруглую губку и с успехом может устанавливается как на плоские поверхности, так и на округлые (трубы, стойки и т.д.). Максимальная толщина поверхности, на которой может быть установлен зажим, - 35 мм. Зажим для планшета минимальный размер - 12 см, максимальный - 20 см. Длина штанги - 50 см. Вес - 0,7 кг.

Fotokvant RCL-FLX-04 струбцина с держателями для предметной съемки
Fotokvant RCL-FLX-04 струбцина с держателями для предметной съемки
Fotokvant RCL-FLX-04 струбцина с держателями для предметной съемки
Fotokvant RCL-FLX-04 струбцина с держателями для предметной съемки
Струбцина Fotokvant RCL-FLX-04 с держателями для предметной съемки.

Металлический зажим-струбцина с четырьмя держателями для предметной съемки. Инструмент также используется в качестве держателя при пайке схем. Максимальный захват струбцины - 6 см, длина гнущихся штанг - 24 см.

Fotokvant FLX-10 гибкая штанга 55 см резьбы 1/4 и 3/8 дюйма
Fotokvant FLX-10 гибкая штанга 55 см резьбы 1/4 и 3/8 дюйма
Fotokvant FLX-10 гибкая штанга 55 см резьбы 1/4 и 3/8 дюйма
Fotokvant FLX-10 гибкая штанга 55 см резьбы 1/4 и 3/8 дюйма
Fotokvant FLX-10 гибкая штанга 55 см резьбы 1/4 и 3/8 дюйма. Предназначена для крепления дополнительного нетяжелого оборудования. Выполнена из металла. Имеет с разных концов резьбы - папа 1/4 и папа 3/8 дюйма.

FST FH1 гибкий держатель с одной клипсой
FST FH1 гибкий держатель с одной клипсой
FST FH1 – прочный гибкий держатель с одной клипсой.

Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина - 50 см.

Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 штанга гибкая
Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 штанга гибкая
Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 штанга гибкая
Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8.

Гибкая штанга длиной - 58 см, на концах имеет стандартные шпиготы 5/8 дюйма с винтами с резьбой 1/4" и 3/8", вес 630 г.

Falcon Eyes FlexArm FA50-F4F4 штанга гибкая
Falcon Eyes FlexArm FA50-F4F4 штанга гибкая
Falcon Eyes FlexArm FA50-F4F4 штанга гибкая
Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-F4F4.

Гибкая штанга длиной - 56 см, на концах имеет стандартные шпиготы 5/8 дюйма с отверстиями с резьбой 1/4 дюйма, вес 630 г.

Falcon Eyes FlexArm FA50-F8M4 штанга гибкая
Falcon Eyes FlexArm FA50-F8M4 штанга гибкая
Falcon Eyes FlexArm FA50-F8M4 штанга гибкая
Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-F8M4.

Имеет значительное усилие на изгиб. Длина - 57 см, на концах - стандартные шпиготы 5/8 дюйма с винтом с резьбой 1/4 дюйма с одной стороны и с отверстием с резьбой 3/8 дюйма с другой. Вес - 630 г.

Raylab Magic Arm RL-GMA11 кронштейн
Raylab Magic Arm RL-GMA11 кронштейн
Raylab Magic Arm RL-GMA11 кронштейн
Raylab Magic Arm RL-GMA11 кронштейн
Raylab Magic Arm RL-GMA11 - шарнирный кронштейн мэджик арм для установки фото и видео оборудования на башмак камеры, штатив или стойку.Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом, что позволяет быстро установить оборудование в нужно положение. Длина кронштейна: 29 см.

KUPO KD-735P Mini Flex Arm with Clip кронштейн гибкий с прищепкой 29 см
KUPO KD-735P Mini Flex Arm with Clip кронштейн гибкий с прищепкой 29 см
KUPO KD-735P Mini Flex Arm with Clip кронштейн гибкий с прищепкой 29 см

Удлинитель гибкий типа флекс-арм (flex arm) с прищепкой длиной 29 см

Falcon Eyes Arm 280S кронштейн
Falcon Eyes Arm 280S кронштейн
Falcon Eyes Arm 280S кронштейн
Falcon Eyes Arm 280S кронштейн
Falcon Eyes Arm 280S кронштейн. Адаптеры Baby 5/8”, три поворотные муфты, алюминиевые штанги длиной 280 мм, максимальная нагрузка 2 кг, вес 435 г.

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера