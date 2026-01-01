Арт. MTG-5191

FUJIFILM X Half Black фотоаппарат. Fujifilm X Half компактный фотоаппарат в винтажном стиле 60-70-х годов прошлого века. Его проще всего описать как fun-камеру, то есть не как инструмент для серьезной фотографии, а скорее как игрушку для развлечения, аксессуар. С другой стороны, если вы настроены серьезно, съемку на X Half можно воспринимать как некий «челлендж», для этого лучше всего подойдет ее «аналоговый» режим Film Camera Mode, в котором вы не сможете увидеть получившиеся фотографии вплоть до того, как «проявите» их с помощью смартфона.