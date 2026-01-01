Canon EOS R5 Body беззеркальный фотоаппарат
Легкая беззеркальная камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 45 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF. Запись видео 4:2:2 10 бит. Серийная съемка 20 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -6EV и светочувствительность до ISO 51200, диапазон выдержек 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка. 0,5-дюймовый электронный видоискатель OLED. ЖК-экран Clear View LCD II 8,01 см (3,15") Камера совместима с объективами серии RF.