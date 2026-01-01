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Всего - 18 товаров

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Canon EOS R5 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R5 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R5 Body беззеркальный фотоаппарат
Арт. OLE-1721
Canon EOS R5 Body беззеркальный фотоаппарат
Наличие
в наличии 1-3 шт

Canon EOS R5 Body беззеркальный фотоаппарат

Легкая беззеркальная камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 45 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF. Запись видео 4:2:2 10 бит. Серийная съемка 20 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -6EV и светочувствительность до ISO 51200, диапазон выдержек 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка. 0,5-дюймовый электронный видоискатель OLED. ЖК-экран Clear View LCD II 8,01 см (3,15") Камера совместима с объективами серии RF.

292 500 ₽
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Canon PowerShot SX740 HS цифровой фотоаппарат черный
Canon PowerShot SX740 HS цифровой фотоаппарат черный
Canon PowerShot SX740 HS цифровой фотоаппарат черный
Арт. OLE-1842
Canon PowerShot SX740 HS цифровой фотоаппарат черный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Canon PowerShot SX740 HS цифровой фотоаппарат черный

Легкая беззеркальная компактная камера черного цвета оснащена CMOS-датчиком 20,3 МП и зум-объективом f/3.3–f/6.9. Запись видео Full HD и 4К. Серийная бесшумная съемка 10 кадров в секунду, светочувствительность до ISO 3200, диапазон выдержек 15–1/2000 с. ЖК-экран (TFT) диагональю 7,5 см (3,0").

80 000 ₽
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Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный
Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный
Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный
Арт. MTG-1505
Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный
Наличие
более 10 шт

Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный.

Компактная и легкая камера Canon EOS R50 предназначена для активных создателей контента и оснащена сенсорным экраном с регулируемым углом наклона, электронным видоискателем и удобной ручкой, которая обеспечивает эргономичность устройства. Датчик высокого разрешения APS-C 24,2 МП, видео с превосходной детализацией в режиме UHD 4K 30p — материалы этого формата создаются с помощью супердискретизации 6K. Камера EOS R50 с технологией Dual Pixel CMOS AF II распознает и будет отслеживать объект съемки в кадре, будь то статичные или движущиеся люди, животные либо транспорт.

80 000 ₽
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Canon EOS R8 Kit RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R8 Kit RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R8 Kit RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат
Арт. MTG-1510
Canon EOS R8 Kit RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат
Наличие
в наличии 1-3 шт

Canon EOS R8 Kit RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат.

Canon EOS R8 использует полнокадровую матрицу CMOS 24.2 Мп. и процессор DIGIC X. Новая матрица обеспечивает высокое качество изображения: широкий динамический диапазон и низкий уровень шума при съемке вечером или ночью. А благодаря процессору DIGIC X быстродействие находится на высоте: камера практически моментально схватывает и удерживает в фокусе выбранный объект, а также позволяет снимать со скоростью до 40 кадров/с (включая съемку в RAW). Режим RAW Burst позволяет даже сохранить снимки, сделанные за 0.5 секунды до нажатия на спуск затвора.

160 000 ₽
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Canon EOS R100 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R100 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R100 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат
Арт. MTG-2035
Canon EOS R100 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат
Наличие
более 10 шт

Canon EOS R100 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат. Компактная и легкая, эргономичный выступ для удобного захвата
Датчик изображения APS-C разрешением 24,1 МП: отличное качество изображения с малой глубиной резкости
Автофокус Dual Pixel CMOS AF с распознаванием людей (лицо, глаза, голова, корпус)
Разъем 3.5 мм для подключения внешнего микрофона
Bluetooth и Wi-Fi: удобное соединение между камерой и мобильным устройством
Зарядка через USB: удобная зарядка с помощью кабеля USB.

55 630 ₽
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CANON EOS 2000D Kit + EF-S 18-55 DC фотоаппарат
Арт. OLE-5306
CANON EOS 2000D Kit + EF-S 18-55 DC фотоаппарат
Наличие
более 10 шт
45 000 ₽
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SONY ZV-E10 Body фотоаппарат черный
SONY ZV-E10 Body фотоаппарат черный
SONY ZV-E10 Body фотоаппарат черный
Арт. OLE-5302
SONY ZV-E10 Body фотоаппарат черный
Наличие
в наличии 4-10 шт
69 990 ₽
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FUJIFILM X-M5 Body Silver фотоаппарат
FUJIFILM X-M5 Body Silver фотоаппарат
FUJIFILM X-M5 Body Silver фотоаппарат
Арт. MTG-4603
FUJIFILM X-M5 Body Silver фотоаппарат
Наличие
в наличии 1-3 шт

FUJIFILM X-M5 Body Silver фотоаппарат. FUJIFILM предлагает серебристую беззеркальную камеру X-M5. Ее небольшая площадь дополнена мощной матрицей APS-C X-Trans 4 CMOS, удобным интерфейсом для работы с аудио и видео, а также сменным креплением для всех объективов FUJIFILM семейства X-mount. Добавьте к этому 20 признанных рецептов моделирования пленки, новейшую автофокусировку с искусственным интеллектом для обнаружения объекта съемки и нестареющий дизайн в стиле ретро - и X-M5 изменит ваше творческое восприятие.

93 750 ₽
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FUJIFILM X-M5 Kit Black + XC15-45mm фотоаппарат
FUJIFILM X-M5 Kit Black + XC15-45mm фотоаппарат
FUJIFILM X-M5 Kit Black + XC15-45mm фотоаппарат
Арт. MTG-4604
FUJIFILM X-M5 Kit Black + XC15-45mm фотоаппарат
Наличие
в наличии 4-10 шт

FUJIFILM X-M5 Kit Black + XC15-45mm фотоаппарат. Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-M5 позиционируется как камера для начинающих фотографов и создателей видеоконтента, которые хотят использовать одно легкое, компактное и мощное устройство.

106 250 ₽
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FUJIFILM X Half Black фотоаппарат
FUJIFILM X Half Black фотоаппарат
FUJIFILM X Half Black фотоаппарат
Арт. MTG-5191
FUJIFILM X Half Black фотоаппарат
Наличие
в наличии 4-10 шт

FUJIFILM X Half Black фотоаппарат. Fujifilm X Half компактный фотоаппарат в винтажном стиле 60-70-х годов прошлого века. Его проще всего описать как fun-камеру, то есть не как инструмент для серьезной фотографии, а скорее как игрушку для развлечения, аксессуар. С другой стороны, если вы настроены серьезно, съемку на X Half можно воспринимать как некий «челлендж», для этого лучше всего подойдет ее «аналоговый» режим Film Camera Mode, в котором вы не сможете увидеть получившиеся фотографии вплоть до того, как «проявите» их с помощью смартфона.

52 500 ₽
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FUJIFILM X Half Black фотоаппарат
FUJIFILM X Half Black фотоаппарат
FUJIFILM X Half Black фотоаппарат
Арт. MTG-5192
FUJIFILM X Half Black фотоаппарат
Наличие
в наличии 1-3 шт

FUJIFILM X Half Black фотоаппарат. Компактный фотоаппарат в винтажном стиле 60-70-х годов прошлого века. Его проще всего описать как fun-камеру, то есть не как инструмент для серьезной фотографии, а скорее как игрушку для развлечения, аксессуар. С другой стороны, если вы настроены серьезно, съемку на X Half можно воспринимать как некий «челлендж», для этого лучше всего подойдет ее «аналоговый» режим Film Camera Mode, в котором вы не сможете увидеть получившиеся фотографии вплоть до того, как «проявите» их с помощью смартфона.

45 000 ₽
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FUJIFILM X Half Charcoal Silver фотоаппарат
FUJIFILM X Half Charcoal Silver фотоаппарат
FUJIFILM X Half Charcoal Silver фотоаппарат
Арт. MTG-5193
FUJIFILM X Half Charcoal Silver фотоаппарат
Наличие
в наличии 4-10 шт

FUJIFILM X Half Charcoal Silver фотоаппарат. Fujifilm X Half компактный фотоаппарат в винтажном стиле 60-70-х годов прошлого века. Его проще всего описать как fun-камеру, то есть не как инструмент для серьезной фотографии, а скорее как игрушку для развлечения, аксессуар. С другой стороны, если вы настроены серьезно, съемку на X Half можно воспринимать как некий «челлендж», для этого лучше всего подойдет ее «аналоговый» режим Film Camera Mode, в котором вы не сможете увидеть получившиеся фотографии вплоть до того, как «проявите» их с помощью смартфона.

52 500 ₽
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CANON EOS R50 V Kit + RF-S 14-30mm IS STM PZ фотоаппарат
CANON EOS R50 V Kit + RF-S 14-30mm IS STM PZ фотоаппарат
CANON EOS R50 V Kit + RF-S 14-30mm IS STM PZ фотоаппарат
Арт. MTG-5199
CANON EOS R50 V Kit + RF-S 14-30mm IS STM PZ фотоаппарат
Наличие
в наличии 1-3 шт

CANON EOS R50 V Kit + RF-S 14-30mm IS STM PZ фотоаппарат. Беззеркальная камера Canon EOS R50 V была создана на базе модели EOS R50. Многие элементы (матрица, процессор, затвор) у них общие, однако R50 V больше ориентирована на запись видео. У камеры появился режим 4К 50/60 кадров/с для плавной записи с возможностью замедления (слоу-мо), гамма Canon Log 3 для профессиональной цветокоррекции, встроенный вентилятор для защиты от перегрева (проблема многих камер), продвинутые возможности для стриминга как на компьютер, так и на смартфон, и многое другое. При этом R50 V неплохо фотографирует: она может снимать сериями до 15 кадров/с, а механический затвор позволяет пользоваться внешними вспышками.

81 250 ₽
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NIKON Z5 Body фотоаппарат
NIKON Z5 Body фотоаппарат
NIKON Z5 Body фотоаппарат
Арт. MTG-5204
NIKON Z5 Body фотоаппарат
Наличие
в наличии 1-3 шт

NIKON Z5 Body фотоаппарат. Благодаря полнокадровой матрице, мощному процессору EXPEED 6 и сверхрезкому электронному видоискателю фотокамера Nikon Z 5 позволяет легко создавать полнокадровые изображения.

97 500 ₽
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SONY ZV-E10 Kit + 16-50 II черный фотоаппарат
SONY ZV-E10 Kit + 16-50 II черный фотоаппарат
SONY ZV-E10 Kit + 16-50 II черный фотоаппарат
Арт. MTG-5213
SONY ZV-E10 Kit + 16-50 II черный фотоаппарат
Наличие
более 10 шт

SONY ZV-E10 Kit + 16-50 II черный фотоаппарат. Камера ZV-E10 оснащена матрицей APS-C Exmor™ CMOS 24,2 эффективных мегапикселя и процессором обработки изображений BIONZ X. Они обеспечивают превосходное качество изображения, высокую светочувствительность, отличную детализацию и красивый естественный эффект боке. Кроме того, в новой камере присутствуют популярные среди видеоблогеров функции из цифровой камеры ZV-1. Например, функция «Background Defocus»i, которая позволяет плавно переключаться между размытым и четким фоном, и режим «Product Showcase Setting»ii, в котором камера автоматически переключается с лица человека на выделенный объект съемки.

79 990 ₽
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Canon EOS R6 Mark III Body фотоаппарат
Canon EOS R6 Mark III Body фотоаппарат
Canon EOS R6 Mark III Body фотоаппарат
Арт. MTG-6183
Canon EOS R6 Mark III Body фотоаппарат
Наличие
в наличии 1-3 шт

CANON EOS R6 Mark III Body фотоаппарат. Расширяет возможности линейки Canon EOS R, являясь оптимальным вариантом для целого ряда сюжетов – от съемки дикой природы и спорта до свадебных и портретных фотографов. EOS R6 Mark III заполняет пробел в среднем ценовом сегменте и подойдет создателям изображений, которым требуется более высокое качество и адаптивность относительно R6 Mark II, однако без слишком «тяжелых» файлов или высокой стоимости, как у R5 Mark II и других моделей с высоким разрешением съемки. Она полностью совместима с широкой линейкой объективов Canon RF и сопутствующих аксессуаров, а также предлагает профессиональные возможности видеосъемки, которые помогут вам стать настоящим видеографом.

265 000 ₽
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CANON EOS RP Kit + RF 24-105/4-7.1 IS STM фотоаппарат
CANON EOS RP Kit + RF 24-105/4-7.1 IS STM фотоаппарат
CANON EOS RP Kit + RF 24-105/4-7.1 IS STM фотоаппарат
Арт. MTG-6184
CANON EOS RP Kit + RF 24-105/4-7.1 IS STM фотоаппарат
Наличие
в наличии 4-10 шт

CANON EOS RP Kit + RF 24-105/4-7.1 IS STM фотоаппарат. Полнокадровая беззеркальная камера в компактном и легком корпусе EOS R, которая открывает перед вами безграничные творческие возможности и позволяет создавать фотографии нового уровня. 26,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS. Dual Pixel CMOS AF обеспечивает расширенную область и самую высокую в мире скорость автофокусировки (всего 0,05 сек.) благодаря выбору из 4779 доступных позиций автофокуса, а также возможность выполнять автофокусировку при освещении до -5 EV.

116 250 ₽
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NIKON D7500 Kit + AF-S 18-140 VR DX фотоаппарат
NIKON D7500 Kit + AF-S 18-140 VR DX фотоаппарат
NIKON D7500 Kit + AF-S 18-140 VR DX фотоаппарат
Арт. MTG-6185
NIKON D7500 Kit + AF-S 18-140 VR DX фотоаппарат
Наличие
в наличии 4-10 шт

NIKON D7500 Kit + AF-S 18-140 VR DX фотоаппарат. КМОП-матрица формата DX с разрешением 20,9 мегапикселя. EXPEED 5. 180K-пиксельный датчик RGB для замера экспозиции. Фотокамера D7500 создает четкие изображения с высокой детализацией и богатыми тональными градациями. Вы оцените исключительно точное распознавание объектов съемки и превосходное качество изображения даже при высоких значениях чувствительности ISO. Качество видеороликов в формате 4K/UHD.

103 130 ₽
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Товары в архиве (8)
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