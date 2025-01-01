Ремни для фотоаппаратов

Москва
Fotokvant FLH-23 – винт для крепления камеры 1/4" с кольцом. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина, мм – 17; длина резьбы, мм – 9. Применяется для крепления камеры к напоясному ремню, шнуру или рюкзаку. Комплектация – 1 шт.
Ремень кожаный Fotokvant STL-02 для двух камер, черный.
Разгрузочный ремень для одновременного ношения двух фотокамер. Применяется для удобной и безопасной переноски камер во время их использования, обеспечивает быстрый доступ к камере для съемки в любой момент.
Fotokvant WSC-4 кистевой ремень для фотоаппарата черный/красный. Выполнен из натуральной кожи, ручная работа. Предназначен для фиксации камеры на запястье и позволяет носить ее, снимая нагрузку с руки долгое время. Обеспечивает надежный и удобный хват. Рекомендуется использовать с QZSD Q76 быстросъемная площадка для штативных голов, так как площадка имеет проушину для ремня.
Fotokvant NVF-7061 – пряжка для крепления камеры на ремень Carry Speed. С ее помощью вы быстро и надежно можете закрепить камеру на ремне Carry Speed. Изготовлено из нержавеющей стали и выдерживает нагрузку 37 кг. Высота – 54 мм, диаметр шара – 13 мм, вес – 60 г.
Ремень для фотоаппарата Fotokvant FLH-56 кистевой, триколор.
Стильный кистевой ремень из крепкой и надежной стропы паракорд. Предназначен для фиксации камеры на запястье. Браслет может быть использован, как браслет выживания. Для этого при необходимости его можно распустить и получить шнур, который выдерживает большие нагрузки на разрыв. Паракорд устойчив к истиранию, не линяет.
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-25 этнический стиль, в оранжево-черных тонах.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-26 этнический стиль, в черно-белых тонах.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
Ремень-шарф Fotokvant STR-39 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень в этническом стиле для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
Ремень-шарф Fotokvant STR-40 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень в мелкий цветочек для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
Ремень-шарф Fotokvant STR-42 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень в яркие цветы для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
Ремень-шарф Fotokvant STR-43 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень в зеленых тонах для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
Ремень-шарф Fotokvant STR-44 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень в красных цветах для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
Ремень-шарф Fotokvant STR-46 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень черный с яркими цветами для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
Fotokvant STR-51 - кистевой ремень для фотоаппарата, светло-коричневый.
Стильный кистевой ремень, предназначен для фиксации камеры на запястье. Изготовлен из качественной эко-кожи с прошивкой капроном. Имеет эргономичную расширенную накладку, уменьшающую давление на запястье при использовании.
Ремень-шарф Fotokvant STR-54 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень черный с яркими цветами для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
Ремень-шарф Fotokvant STR-56 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень черный с яркими цветами для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
Ремень кожаный Fotokvant STL-03 для одной камеры, шоколад.
Разгрузочный ремень для фотоаппарата применяется для удобной и безопасной переноски камеры во время ее использования, обеспечивает быстрый доступ к камере для съемки в любой момент.
Ремень кожаный Fotokvant STL-04 для одной камеры, коньяк.
Разгрузочный ремень для фотоаппарата применяется для удобной и безопасной переноски камеры во время ее использования, обеспечивает быстрый доступ к камере для съемки в любой момент.
