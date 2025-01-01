Фрострамы и флаги

Москва
Фрост-рама неразборная Fotokvant FRN-61, размер - 61х61 см.
Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов.
Внимание! В комплект поставки входит только рама.
Фрост-рама неразборная Fotokvant FRN-122, размер - 122х122 см.
Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов.
Внимание! В комплект поставки входит только рама.
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 - отражатель на складной раме, 5 в 1.
Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 100х150 см.
Флаг черный Avenger I750B, размер 60х90 см.
Черная ткань (вельвет) Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve для отражателя, размером 110х200 см.
Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 110х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань предназначена для блокирования света и создания тени на сцене или предмете. Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс.
Рассеиватель тканевый Fotokvant RFR-122 для фрост-рамы, белый, размер - 122х122 см.
Тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.
Рассеиватель тканевый Fotokvant RFR-61 для фрост-рамы, белый, размер - 61х61 см.
Тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.
Рассеиватель тканевый Fotokvant RFR-102 для фрост-рамы, белый, размер - 102х102 см.
Тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.
Фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте Fotokvant FRN-122 KIT.
Фрост-рама размером 122х122 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. В комплекте поставки рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп.
Фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте Fotokvant FRN-61 KIT.
Фрост-рама размером 61х61 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. В комплекте поставки рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп.
Kupo KT-1824ODBB - флаг черного цвета.
Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для сокращения интенсивности светового потока без изменения цветовой температуры. Изготовлен из плотной черной ткани Black Double Nets, 1,2 стопа, на металлической раме с установочным штырем 9,5 см. Размер 45х60 см.
Флаг черный Fotokvant RFB-61 для фрост-рамы 61х61 см
Светоотсекающий черный флаг из плотной черной ткани для блокирования и отсекания света, а также для создания тени. Используется с фрост-рамами Fotokvant 61х61 см.
Фрост-рама Fotokvant FRN-61 Black KIT, неразборная с черным флагом в комплекте.
Фрост-рама размером 61х61 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. В комплекте поставки черный флаг.
Комплект Fotokvant FRN-61 B/W KIT фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем.
Фрост-рама размером 61х61 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. В комплекте поставки черный флаг и белый рассеиватель.
Комплект Fotokvant RFB-61 B/W KIT черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см.
Комплект состоящий из рассеивателя и черного флага. Рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп. Применяется для фрост-рам размером 61х61 см.
Отражатель Fotokvant RFB-6075 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см.
Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 60х75 см.
Отражатель Fotokvant RFB-7590 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см. Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 75х90 см.
Фрост-рама Fotokvant FRR-7590 разборная 75х90 см.
Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Размер - 75х90 см (сварной конструктив). Занимает в сборном виде минимум места.. Внимание! В комплект поставки входит только рама. В комлекте поставляется сумка-чехол для хранения и перевозки.
Wansen
Работай с цветом без бликов