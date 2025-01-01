Фильтр

Всего - 93 товара

Цена
Бренд
Цвет
Размер
Комплектация
Особенности

Статьи

Фрострамы и флаги

В магазине Фотогора вы сможете приобрести каркасные отражатели, фрост-рамы и полотно для них. Жесткие конструкции не такие мобильные, как гибкие, но оптимально подходят для регулировки параметров освещения при съемке в студии или на улице при сильном ветре. На прямоугольный, полукруглый или другой каркас натягивается полотно с разными характеристиками, что позволяет добиться нужного светового эффекта - мягких лучей солнца, «фарфоровой» кожи модели, драматичных теней или равномерного, мягкого света.

Преимущество жестких каркасных отражателей - широкие возможности для управления

Полотно, натянутое на раму, создает нужный фотографу эффект. Фрост-рамы позволяют быстро закрепить ткань, конверсионные, диффузные или непрозрачные фильтры, маски и флаги и повысить качество портретной, предметной съемки. Конструкции из легкого алюминия можно без труда поставить в нужную точку. Комплекты с рассеивателями с различной пропускной способностью помогают создать мягкий свет и компенсацию экспозиции (1 стоп или другую).

В нашем магазине продаются осветители, на каркасе которых закреплено разное полотно:

  • золотистое, для придания изображению «теплоты» и создания эффекта загара, мягкого солнечного света;
  • серебряное, с очень хорошим коэффициентом отражения - такие отражатели универсально подходят для с наименьшими потерями освещения;
  • белое, с сильным рассеиванием, без искажения цветовой температуры;
  • черное, усиливающее тени на выбранных участках изображения;
  • светопропускающее, смягчающее и рассеивающее лучи солнца или осветителя.

В каталоге Фотогора также есть рассеиватели с фиксацией на фрост-раму резинками, полиэфирное полотно, металлические поворотные муфты для журавлей и флагов и другие фотоаксессуары. Подробнее узнать о них можно у наших консультантов.

Fotokvant FRN-61 фрост-рама неразборная 61х61 см алюминиевая
Fotokvant FRN-61 фрост-рама неразборная 61х61 см алюминиевая
Fotokvant FRN-61 фрост-рама неразборная 61х61 см алюминиевая
Арт. DAN-2881
Fotokvant FRN-61 фрост-рама неразборная 61х61 см алюминиевая
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фрост-рама неразборная Fotokvant FRN-61, размер - 61х61 см.

Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов.

Внимание! В комплект поставки входит только рама.

5 740 ₽
В корзину
-6 %
Fotokvant FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
Fotokvant FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
Fotokvant FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
Арт. DAN-2901
Fotokvant FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Фрост-рама неразборная Fotokvant FRN-122, размер - 122х122 см.

Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов.

Внимание! В комплект поставки входит только рама.

-5.8 %7 420 ₽
6 980 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
Арт. NVF-9029
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 - отражатель на складной раме, 5 в 1.

Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 100х150 см.

-15 %16 090 ₽
13 670 ₽
В корзину
Avenger I750B SOLID флаг черный 60х90 см
Avenger I750B SOLID флаг черный 60х90 см
Арт. DAN-2095
Avenger I750B SOLID флаг черный 60х90 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Флаг черный Avenger I750B, размер 60х90 см.

20 290 ₽
В корзину
Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve полотно черное для отражателя 110х200 см
Арт. DAN-2818
Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve полотно черное для отражателя 110х200 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Черная ткань (вельвет) Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve для отражателя, размером 110х200 см. 

Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 110х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань предназначена для блокирования света и создания тени на сцене или предмете. Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс.


31 090 ₽
В корзину
Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см
Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см
Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см
Арт. DAN-3242
Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Рассеиватель тканевый Fotokvant RFR-122 для фрост-рамы, белый, размер - 122х122 см.

Тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.

4 120 ₽
В корзину
Fotokvant RFR-61 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFR-61 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFR-61 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 61х61 см
Арт. DAN-3244
Fotokvant RFR-61 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 61х61 см
Наличие
Москва: более 10 шт

Рассеиватель тканевый Fotokvant RFR-61 для фрост-рамы, белый, размер - 61х61 см.

Тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.

2 760 ₽
В корзину
Fotokvant RFR-102 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 102х102 см
Fotokvant RFR-102 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 102х102 см
Fotokvant RFR-102 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 102х102 см
Арт. DAN-3243
Fotokvant RFR-102 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 102х102 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Рассеиватель тканевый Fotokvant RFR-102 для фрост-рамы, белый, размер - 102х102 см.

Тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.

3 640 ₽
В корзину
Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Арт. DAN-3262
Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте Fotokvant FRN-122 KIT.

Фрост-рама размером 122х122 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. В комплекте поставки рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп.

11 190 ₽
В корзину
Fotokvant FRN-61 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Fotokvant FRN-61 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Fotokvant FRN-61 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Арт. DAN-3261
Fotokvant FRN-61 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте Fotokvant FRN-61 KIT.

Фрост-рама размером 61х61 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. В комплекте поставки рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп.

8 250 ₽
В корзину
Kupo KT-1824ODBB 18&quot;x24&quot; Open End frame double black bobbin net флаг 45-60 см
Арт. DAN-6627
Kupo KT-1824ODBB 18"x24" Open End frame double black bobbin net флаг 45-60 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Kupo KT-1824ODBB - флаг черного цвета.

Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для сокращения интенсивности светового потока без изменения цветовой температуры. Изготовлен из плотной черной ткани Black Double Nets, 1,2 стопа, на металлической раме с установочным штырем 9,5 см. Размер 45х60 см.

5 770 ₽
В корзину
Fotokvant RFB-61 флаг черный для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 флаг черный для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 флаг черный для фрост-рамы 61х61 см
Арт. DAN-7482
Fotokvant RFB-61 флаг черный для фрост-рамы 61х61 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Флаг черный Fotokvant RFB-61 для фрост-рамы 61х61 см

Светоотсекающий черный флаг из плотной черной ткани для блокирования и отсекания света, а также для создания тени. Используется с фрост-рамами Fotokvant 61х61 см.

2 860 ₽
В корзину
Fotokvant FRN-61 Black KIT фрост-рама неразборная с черным флагом в комплекте
Fotokvant FRN-61 Black KIT фрост-рама неразборная с черным флагом в комплекте
Fotokvant FRN-61 Black KIT фрост-рама неразборная с черным флагом в комплекте
Арт. DAN-7226
Fotokvant FRN-61 Black KIT фрост-рама неразборная с черным флагом в комплекте
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фрост-рама Fotokvant FRN-61 Black KIT, неразборная с черным флагом в комплекте.

Фрост-рама размером 61х61 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. В комплекте поставки черный флаг.

8 500 ₽
В корзину
Fotokvant FRN-61 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-61 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-61 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Арт. DAN-7227
Fotokvant FRN-61 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Комплект Fotokvant FRN-61 B/W KIT фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем.

Фрост-рама размером 61х61 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. В комплекте поставки черный флаг и белый рассеиватель.

11 260 ₽
В корзину
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Арт. DAN-7236
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Комплект Fotokvant RFB-61 B/W KIT черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см.

Комплект состоящий из рассеивателя и черного флага. Рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп. Применяется для фрост-рам размером 61х61 см.

5 520 ₽
В корзину
-7 %
Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см
Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см
Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см
Арт. DAN-7874
Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Отражатель Fotokvant RFB-6075 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см.

Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 60х75 см.

-7.49 %2 670 ₽
2 470 ₽
В корзину
Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см
Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см
Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см
Арт. DAN-7873
Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Отражатель Fotokvant RFB-7590 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см. Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 75х90 см.

2 150 ₽
В корзину
Fotokvant FRR-7590B фрост-рама разборная 75х90 см в сумке
Fotokvant FRR-7590B фрост-рама разборная 75х90 см в сумке
Fotokvant FRR-7590B фрост-рама разборная 75х90 см в сумке
Арт. DAN-9632
Fotokvant FRR-7590B фрост-рама разборная 75х90 см в сумке
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фрост-рама Fotokvant FRR-7590 разборная 75х90 см.

Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Размер - 75х90 см (сварной конструктив). Занимает в сборном виде минимум места.. Внимание! В комплект поставки входит только рама. В комлекте поставляется сумка-чехол для хранения и перевозки. 

4 650 ₽
В корзину
Товары в архиве (82)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера