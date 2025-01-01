Фрострамы и флаги

В магазине Фотогора вы сможете приобрести каркасные отражатели, фрост-рамы и полотно для них. Жесткие конструкции не такие мобильные, как гибкие, но оптимально подходят для регулировки параметров освещения при съемке в студии или на улице при сильном ветре. На прямоугольный, полукруглый или другой каркас натягивается полотно с разными характеристиками, что позволяет добиться нужного светового эффекта - мягких лучей солнца, «фарфоровой» кожи модели, драматичных теней или равномерного, мягкого света.

Преимущество жестких каркасных отражателей - широкие возможности для управления

Полотно, натянутое на раму, создает нужный фотографу эффект. Фрост-рамы позволяют быстро закрепить ткань, конверсионные, диффузные или непрозрачные фильтры, маски и флаги и повысить качество портретной, предметной съемки. Конструкции из легкого алюминия можно без труда поставить в нужную точку. Комплекты с рассеивателями с различной пропускной способностью помогают создать мягкий свет и компенсацию экспозиции (1 стоп или другую).

В нашем магазине продаются осветители, на каркасе которых закреплено разное полотно:

золотистое, для придания изображению «теплоты» и создания эффекта загара, мягкого солнечного света;

серебряное, с очень хорошим коэффициентом отражения - такие отражатели универсально подходят для с наименьшими потерями освещения;

белое, с сильным рассеиванием, без искажения цветовой температуры;

черное, усиливающее тени на выбранных участках изображения;

светопропускающее, смягчающее и рассеивающее лучи солнца или осветителя.

В каталоге Фотогора также есть рассеиватели с фиксацией на фрост-раму резинками, полиэфирное полотно, металлические поворотные муфты для журавлей и флагов и другие фотоаксессуары. Подробнее узнать о них можно у наших консультантов.