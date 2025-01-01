Кабели передачи данных

В интернет-магазине Фотогора продаются все необходимые фотографу аксессуары для съемки и обработки фото. У нас вы найдете разнообразные удлинители и кабели для передачи данных, позволяющие без потерь качества сигнала работать на скорости до 5 Гбит/с. Также у нас продаются системы USB-C, с которыми можно подключать камеру напрямую, без переходников и адаптеров. Благодаря симметричной форме разъема кабель подсоединяется любой стороной.

Системы служат для передачи данных из камеры в компьютеры, ноутбуки или портативную технику

Чтобы поддерживать стабильно высокое качество, предусмотрена буферизация сигналов, поступающих на кабель и выходящих из него. Для защиты от помех многие модели имеют экранирование и покрываются специальной оболочкой. Кабели просты в работе - достаточно подключить их к устройствам.

Также в нашем магазине продаются

Кабели HDMI. Позволяют передавать данные с камер и смартфонов сразу на мониторы, телевизоры и проекторы. Поддерживают видео 4К, Ethernet, 3D-ролики.

Держатели для кабелей (толщина от 3,5 мм до 8,5 мм). С ними камера максимально надежно соединяется с проводом, ее гнезда не расшатываются, нет напряжений и деформации шнура в месте присоединения. Использовать держатели можно для любых кабелей - питания, синхронизации, USB, HDMI.

Сумки-чехлы для переноски кабелей до 6 метров в длину. На боковинах есть прозрачные вставки, чтобы провода было видно. Застежка фастекс позволяет подвесить сумку на штатив, рядом с оборудованием.

Обратите внимание: большинство кабелей для передачи данных не предназначены для зарядки оборудования и синхронизации. Характеристики моделей можно уточнить в их товарных карточках или у наших консультантов. Сотрудники магазина Фотогора помогут выбрать кабель под вашу камеру и потребности.