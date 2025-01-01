Фильтр

Кабели передачи данных

В интернет-магазине Фотогора продаются все необходимые фотографу аксессуары для съемки и обработки фото. У нас вы найдете разнообразные удлинители и кабели для передачи данных, позволяющие без потерь качества сигнала работать на скорости до 5 Гбит/с. Также у нас продаются системы USB-C, с которыми можно подключать камеру напрямую, без переходников и адаптеров. Благодаря симметричной форме разъема кабель подсоединяется любой стороной.

Системы служат для передачи данных из камеры в компьютеры, ноутбуки или портативную технику

Чтобы поддерживать стабильно высокое качество, предусмотрена буферизация сигналов, поступающих на кабель и выходящих из него. Для защиты от помех многие модели имеют экранирование и покрываются специальной оболочкой. Кабели просты в работе - достаточно подключить их к устройствам.

Также в нашем магазине продаются

  • Кабели HDMI. Позволяют передавать данные с камер и смартфонов сразу на мониторы, телевизоры и проекторы. Поддерживают видео 4К, Ethernet, 3D-ролики.
  • Держатели для кабелей (толщина от 3,5 мм до 8,5 мм). С ними камера максимально надежно соединяется с проводом, ее гнезда не расшатываются, нет напряжений и деформации шнура в месте присоединения. Использовать держатели можно для любых кабелей - питания, синхронизации, USB, HDMI.
  • Сумки-чехлы для переноски кабелей до 6 метров в длину. На боковинах есть прозрачные вставки, чтобы провода было видно. Застежка фастекс позволяет подвесить сумку на штатив, рядом с оборудованием.

Обратите внимание: большинство кабелей для передачи данных не предназначены для зарядки оборудования и синхронизации. Характеристики моделей можно уточнить в их товарных карточках или у наших консультантов. Сотрудники магазина Фотогора помогут выбрать кабель под вашу камеру и потребности.

Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м. Кабель для высокоскоростной передачи данных. Позволяет работать с камерой в режиме онлайн. Длина 5 метров. Разъемы USB - Type C. На кабеле предусмотрен разъем micro-B для дополнительного питания от гнезда USB, что позволяет обеспечить работоспособность при использовании старого оборудования.

Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м. Позволяет работать с камерой в режиме онлайн. Длина 5 метров. Разъемы Type C - Type C. На кабеле предусмотрен разъем micro-B для дополнительного питания от гнезда USB, что позволяет обеспечить работоспособность при использовании старого оборудования.

Tether Tools CU3017 TetherPro USB 3.0 to USB Female Active активный 5 м Orange кабель-удлинитель
Tether Tools CU3017 TetherPro USB 3.0 to USB Female Active активный 5 м Orange кабель-удлинитель
Tether Tools CU3017 TetherPro USB 3.0 to USB Female Active активный 5 м Orange кабель-удлинитель
Tether Tools CU3017 TetherPro USB 3.0 to USB Female Active активный 5 м Orange кабель-удлинитель
Tether Tools CU3017 TetherPro USB 3.0 to USB Female Active Orange кабель-удлинитель активный.

Длина - 5 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Tether Tools CU5430ORG TetherPro USB 2.0 to Micro-B 5-Pin 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU5430ORG TetherPro USB 2.0 to Micro-B 5-Pin 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU5430ORG TetherPro USB 2.0 to Micro-B 5-Pin 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU5430ORG TetherPro USB 2.0 to Micro-B 5-Pin 4.6 м Orange кабель
 Tether Tools CU5430ORG TetherPro Orange кабель-переходник с USB 2.0 на Micro-B 5-Pin.

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU5454 TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B.

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B Right Angle.

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


Tether Tools CU8015-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 8-Pin 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU8015-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 8-Pin 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU8015-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 8-Pin 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU8015-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 8-Pin 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU8015-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 8-Pin 4,6 м Orange - кабель-переходник с USB 2.0 на Mini-B 8-Pin.

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC15-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB-C на USB-C. 

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB 3.0 на USB-C. 

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


Tether Tools JS004 JerkStopper RJ45 (Network Jack) держатель кабеля
Tether Tools JS004 JerkStopper RJ45 (Network Jack) держатель кабеля
Tether Tools JS004 JerkStopper RJ45 (Network Jack) держатель кабеля
Tether Tools JS004 JerkStopper RJ45 (Network Jack) - держатель кабеля.

Держатель кабеля универсальное и недорогое приспособление позволяющее создать максимально крепкое соединение компьютера и шнура. Оно предотвратит разбалтывание гнезд компьютера или другого используемого устройства. Подходит для кабелей толщиной от 3,5 до 8,5 мм.

Tether Tools CUC2415-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2415-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2415-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
5-контактный кабель TetherPro USB-C - USB 2.0 Mini-B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C - это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель
Кабель TetherPro USB-C - USB 3.0 позволяет подключить камеру к компьютеру, не используя переходников и адаптеров.

USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Tether Tools CUC33R15-ORG TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC33R15-ORG TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC33R15-ORG TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC33R15-ORG TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle 4.6m Orange кабель
Кабель TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Одна из особенностей разъема - его симметричный дизайн, который позволяет подключать кабель любой стороной. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель
Кабель TetherPro USB-C - USB 3.0 Male B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C - это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Tether Tools CUC2615-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2615-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2615-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin 4.6m Orange кабель
8-контактный кабель TetherPro USB-C - USB 2.0 Mini-B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Кабель Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange.

Кабель-переходник с USB-C на Micro-B 5-Pin, длиной 4,6 метра. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Tether Tools JS026ORG JerkStopper Extension Lock Orange защитная клипса
Tether Tools JS026ORG JerkStopper Extension Lock Orange защитная клипса
Tether Tools JS026ORG JerkStopper Extension Lock Orange защитная клипса
Tether Tools JS026ORG JerkStopper Extension Lock Orange защитная клипса
Защитная клипса Tether Tools JS026ORG JerkStopper Extension Lock Orange.

Разьемный защитный кожух для кабелей. Надевается на кабель возле разьема, фиксирует и защищает от разрывов место соединения кабеля со штекером. 

Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange кабель
Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange кабель
Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange кабель
Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange кабель
Кабель Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange.

Кабель позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников. USB 2.0 обеспечивает высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 50 см. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Внимание! Выбирайте кабель лево- или правосторонний в зависимости от расположения порта USB на камере.

