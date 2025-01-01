Чистящие средства для линз

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Резиновая груша Fotokvant CLE-05GREEN для очистки фототехники c золотистым наконечником.
Груша предназначена для очистки матриц и оптики. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника золотистый.
Fotokvant NVF-9999 - салфетка из микрофибры.
Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Специальные белые перчатки Fotokvant GLOVES-01 для фотографа.
Изготовлены из плотной белой ткани (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами, а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение.
Размер - L.
Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.
Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.
Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.
Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.
Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.
Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.
Салфетка Fotokvant CLS-02 из микрофибры белая, размер - 15х15 см.
Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 15Х15 см.
Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.
Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.
Чистящая насадка Kenro Kenr TD-122.
Насадка для баллона со сжатым воздухом. Предназначена для выдувания пыли и мелких соринок из труднодоступных мест, для удаления пыли и бесконтактной чистки линз оптических приборов.
Очиститель фотооптики Green Clean G-2016 HI TECH - AIR&VACUUM Power, 150 мл.
Баллон со сжатым инертным газом для удаления пыли с фото- и видеооборудования и прочей техники, чувствительной к загрязнениям. Не содержит озоноразрушающих веществ.
Минивакуумная система Green Clean V-3000.
Насадка Mini-Vac, устанавливается на баллон со сжатым газом Hi-Tech. Применяется для очистки оптики, сенсоров и т.д. Легко удаляет загрязнение даже в труднодоступных местах.
ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл.
Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.
ROSCO 72023 жидкость для чистки оптики 240 мл. Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.
Fujimi FJ3030 – салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.
Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.
Wansen
Работай с цветом без бликов