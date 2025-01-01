Чистящие средства для линз

Чистящие средства для фотоаппарата

Интернет-магазин «Фотогора» предлагает большой спектр оборудования и аксессуаров для профессиональных фотостудий, а также для фотографов-любителей.

Бережное отношение к технике включает в себя правильный уход и аккуратность. Многие начинающие операторы забывают про специальные чистящие средства для фотоаппарата и уверенно применяют неподходящие ткани, собственное дыхание. Делать это крайне не рекомендуется — может привести к появлению царапин на стеклах и порче фотоэлементов.

Не забывайте использовать для своей фототехники специальные средства защиты во время транспортировки или хранения: чехлы, футляры, крышки, заглушки.

Разновидности средств и приспособлений для очищения

В ассортименте нашего магазина вы найдете:

многоразовые салфетки из микрофибры различных размеров – предназначены для бережного протирания линзы;

резиновые груши с металлическими клапанами – служат для бесконтактной точечной очистки за счет направленной струи воздуха;

карандаш для чистки объектива – представляет собой универсальное средство, на одном конце которого находится выдвижная щеточка, а на втором – специальная насадка для натирания оптического стекла;

шваброчки – используются для чистки матрицы и других оптических поверхностей;

баллоны со сжатым воздухом – применяются для выдувания пыли из труднодоступных мест фотоаппарата;

комплекты для очистки – включают карандаш, щетки, салфетки и специальные жидкости для оптики.

Ассортимент магазина «Фотогора» достаточный как для новичков, так и для профессионалов. И первые, и вторые могут рассчитывать на помощь экспертов.

По адресу улица Электрозаводская 21, строение 1 расположен наш пункт самовывоза в Москве, где вы сможете купить карандаш для чистки объектива в Москве и другие приспособления для ухода за фототехникой. Для заказа аксессуаров в любой регион Российской Федерации воспользуйтесь выгодными условиями служб доставки.