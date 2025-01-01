Чистящие средства для линз

Фильтр

Интернет-магазин «Фотогора» предлагает большой спектр оборудования и аксессуаров для профессиональных фотостудий, а также для фотографов-любителей.

Бережное отношение к технике включает в себя правильный уход и аккуратность. Многие начинающие операторы забывают про специальные чистящие средства для фотоаппарата и уверенно применяют неподходящие ткани, собственное дыхание. Делать это крайне не рекомендуется — может привести к появлению царапин на стеклах и порче фотоэлементов.

чистящие средства для фотоаппарата

Не забывайте использовать для своей фототехники специальные средства защиты во время транспортировки или хранения: чехлы, футляры, крышки, заглушки.

Разновидности средств и приспособлений для очищения

В ассортименте нашего магазина вы найдете:

  • многоразовые салфетки из микрофибры различных размеров – предназначены для бережного протирания линзы;
  • резиновые груши с металлическими клапанами – служат для бесконтактной точечной очистки за счет направленной струи воздуха;
  • карандаш для чистки объектива – представляет собой универсальное средство, на одном конце которого находится выдвижная щеточка, а на втором – специальная насадка для натирания оптического стекла;
  • шваброчки – используются для чистки матрицы и других оптических поверхностей;
  • баллоны со сжатым воздухом – применяются для выдувания пыли из труднодоступных мест фотоаппарата;
  • комплекты для очистки – включают карандаш, щетки, салфетки и специальные жидкости для оптики.

карандаш для чистки объектива

Ассортимент магазина «Фотогора» достаточный как для новичков, так и для профессионалов. И первые, и вторые могут рассчитывать на помощь экспертов.

заказать карандаш для чистки объектива в Москве

По адресу улица Электрозаводская 21, строение 1 расположен наш пункт самовывоза в Москве, где вы сможете купить карандаш для чистки объектива в Москве и другие приспособления для ухода за фототехникой. Для заказа аксессуаров в любой регион Российской Федерации воспользуйтесь выгодными условиями служб доставки.

Резиновая груша Fotokvant CLE-05GREEN для очистки фототехники c золотистым наконечником.

Груша предназначена для очистки матриц и оптики. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника золотистый.

Fotokvant NVF-9999 - салфетка из микрофибры. 

Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.


Специальные белые перчатки Fotokvant GLOVES-01 для фотографа.

Изготовлены из плотной белой ткани (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами, а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. 

Размер - L.

Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.

Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.

GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.

Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики. 

Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.

Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики.

Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.

Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. 

Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.

Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.

Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.

Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

Салфетка Fotokvant CLS-02 из микрофибры белая, размер - 15х15 см.

Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 15Х15 см.

Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.

Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.

Чистящая насадка Kenro Kenr TD-122.

Насадка для баллона со сжатым воздухом. Предназначена для выдувания пыли и мелких соринок из труднодоступных мест, для удаления пыли и бесконтактной чистки линз оптических приборов.

Green Clean G-2016 HI TECH - AIR&amp;VACUUM Power очиститель фотооптики 150 мл
Green Clean G-2016 HI TECH - AIR&VACUUM Power очиститель фотооптики 150 мл
Очиститель фотооптики Green Clean G-2016 HI TECH - AIR&VACUUM Power, 150 мл.

Баллон со сжатым инертным газом для удаления пыли с фото- и видеооборудования и прочей техники, чувствительной к загрязнениям. Не содержит озоноразрушающих веществ.


Минивакуумная система Green Clean V-3000.

Насадка Mini-Vac, устанавливается на баллон со сжатым газом Hi-Tech. Применяется для очистки оптики, сенсоров и т.д. Легко удаляет загрязнение даже в труднодоступных местах.

ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл
ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл
ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл.

Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.

ROSCO 72023 жидкость для чистки оптики 240 мл
ROSCO 72023 жидкость для чистки оптики 240 мл
ROSCO 72023 жидкость для чистки оптики 240 мл. Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.

Fujimi FJ3030 салфетка из микрофибры
Fujimi FJ3030 салфетка из микрофибры
Fujimi FJ3030 – салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.

Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.

