Снег - пена

Зима, а в особенности новогодние праздники, ассоциируется со снегом. Именно он поднимает настроение и создает особую атмосферу. Но как быть, если погода за окном не подвластна нашим желаниям? Можно ждать благосклонности небес или же устроить себе зимнюю сказку, купив генератор снега.

Его используют

в фотостудиях;

на выступлениях;

на вечеринках;

в тематических парках и так далее.

Как выбрать генератор снега

Оборудование для создания искусственного снега выбирают по мощности, способу управления, комплектации. Некоторые модели генераторов оснащаются таймером (можно заблаговременно настроить подачу снега), DMX-подключением (для интеграции в одну систему со сценическим оборудованием).

Также стоит обратить внимание



на время до готовности к работе;

на расход «снега»;

и площадь покрытия.

