Снег - пена

В интернет-магазине Фотогора можно купить генератор снега, который поможет в создании зимней сказки. Мы предлагаем оборудование таких известных брендов как DJ, Falcon Eyes, Kupo, Sintez.

Зима, а в особенности новогодние праздники, ассоциируется со снегом. Именно он поднимает настроение и создает особую атмосферу. Но как быть, если погода за окном не подвластна нашим желаниям? Можно ждать благосклонности небес или же устроить себе зимнюю сказку, купив генератор снега.

Его используют

  • в фотостудиях;
  • на выступлениях;
  • на вечеринках;
  • в тематических парках и так далее.

Как выбрать генератор снега

Оборудование для создания искусственного снега выбирают по мощности, способу управления, комплектации. Некоторые модели генераторов оснащаются таймером (можно заблаговременно настроить подачу снега), DMX-подключением (для интеграции в одну систему со сценическим оборудованием).

Также стоит обратить внимание

  • на время до готовности к работе;
  • на расход «снега»;
  • и площадь покрытия.

От характеристик оборудования зависит его цена. Наши генераторы снега стоят недорого. Мы формируем ассортимент таким образом, чтобы в каждой ценовой категории вы могли найти для себя качественные товары с долгим сроком службы.

Почему выбирают нас

Для клиентов интернет-магазина Фотогора действуют особые условия обслуживания. Наши покупатели получают:

  • огромный ассортимент фотооборудования и сопутствующей продукции надежных производителей с разными технологиями и ценовой политикой;
  • компетентные консультации практикующих фотографов;
  • оперативную доставку в любой регион России, а также возможность самовывоза в Москве и Воронеже;
  • скидки на заказы от 40 000 рублей;
  • возможность оплаты заказов наличными, картами, электронными деньгами.

Мы регулярно получаем положительные отзывы. Благодарим за обратную связь и непрерывно совершенствуемся, чтобы приятно радовать сервисом и ассортиментом.

TVTOK КиноСнег аэрозольный искусственный снег 520 мл
Арт. DAN-9705
TVTOK КиноСнег аэрозольный искусственный снег 520 мл
Наличие
Москва: более 10 шт

Искусственный снег для нанесения на поверхности. Легко наносится на елки, окна, любые предметы. Легко смывается или стряхивается с предметов.

780 ₽
Хит
Sintez Disco Fog BLIZZARD жидкость для генераторов снега
Арт. NVF-6905
Sintez Disco Fog BLIZZARD жидкость для генераторов снега
Наличие
Москва: более 10 шт

Sintez Disco Fog BLIZZARD – жидкость для создания эффекта снега. Наилучший выбор для шоу-программ, концертов, детских праздников и театральных постановкок. БЕЗ ГЛИЦЕРИНА!

1 200 ₽
-15 %
Falcon Eyes SM-1200 генератор снега
Арт. FTR-1511
Falcon Eyes SM-1200 генератор снега
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Falcon Eyes SM-1200 – генератор снега (пены в виде снега).

-15 %14 890 ₽
12 650 ₽
-15 %
Falcon Eyes SM-1250R DMX генератор снега
Арт. OLE-4679
Falcon Eyes SM-1250R DMX генератор снега
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Генератор для создания видимости зимних условий производит пенные хлопья разной величины и интенсивности, имитируя снегопад. Аппарат поддерживает управление по стандарту DMX512. Мощность 1250 Вт, генерация снега на площади до 80 м², длина струи до 7 м, расход от 10 до 20 мин на 1 л, объем бака 3 л, время непрерывной работы до 60 минут.

-15 %31 190 ₽
26 510 ₽
