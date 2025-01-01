Снег - пена

В интернет-магазине Фотогора можно купить генератор снега, который поможет в создании зимней сказки. Мы предлагаем оборудование таких известных брендов как DJ, Falcon Eyes, Kupo, Sintez.
Зима, а в особенности новогодние праздники, ассоциируется со снегом. Именно он поднимает настроение и создает особую атмосферу. Но как быть, если погода за окном не подвластна нашим желаниям? Можно ждать благосклонности небес или же устроить себе зимнюю сказку, купив генератор снега.
Его используют
- в фотостудиях;
- на выступлениях;
- на вечеринках;
- в тематических парках и так далее.
Как выбрать генератор снега
Оборудование для создания искусственного снега выбирают по мощности, способу управления, комплектации. Некоторые модели генераторов оснащаются таймером (можно заблаговременно настроить подачу снега), DMX-подключением (для интеграции в одну систему со сценическим оборудованием).
Также стоит обратить внимание
- на время до готовности к работе;
- на расход «снега»;
- и площадь покрытия.
