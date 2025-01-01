Лайт-диски для съемок

Отражатели на гибких держателях – самые универсальные и самые популярные отражатели.



Их используют в студии и на открытом воздухе. Обычно светоотражатель для фотосъемки можно закрепить с помощью специальных держателей отражателей или воспользоваться услугами ассистентов фотографа. Светоотражатель с ручкой в некоторых случаях может держать, направлять и сам фотограф. Отражатели легко складываются в три раза и раскладываются за секунды.



В нашем магазине вы можете светоотражатель купить такой, который идеально впишется в условия вашей работы. Также вы легко можете отражатель купить известной вам марки: Hensel, Grifon, Raylab, Falcon Eyes или любой другой компании-производителя.

Консультанты магазина Фотогора всегда помогут подобрать вам лайт-диск, соответствующий вашим требованиям, а также могут рассказать об особенностях столь необходимого для фотографов аксессуара.