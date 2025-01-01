Фильтр

Статьи

Лайт-диски для съемок

Отражатели на гибких держателях – самые универсальные и самые популярные отражатели.

Их используют в студии и на открытом воздухе. Обычно светоотражатель для фотосъемки можно закрепить с помощью специальных держателей отражателей или воспользоваться услугами ассистентов фотографа. Светоотражатель с ручкой в некоторых случаях может держать, направлять и сам фотограф. Отражатели легко складываются в три раза и раскладываются за секунды.

В нашем магазине вы можете светоотражатель купить такой, который идеально впишется в условия вашей работы. Также вы легко можете отражатель купить известной вам марки: Hensel, Grifon, Raylab, Falcon Eyes или любой другой компании-производителя.

Консультанты магазина Фотогора всегда помогут подобрать вам лайт-диск, соответствующий вашим требованиям, а также могут рассказать об особенностях столь необходимого для фотографов аксессуара.

MingXing (38018) 7 in 1 Reflector (SS/G/S/W/T/B/G) отражатель 80 см
MingXing (38018) 7 in 1 Reflector (SS/G/S/W/T/B/G) отражатель 80 см
MingXing 7 in 1 Reflector (SS/G/S/W/T/B/G) – отражатель с семью поверхностями (белая, синяя, серебристая, золотая, золотистая, зеленая и на просвет). Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 80.

Fotokvant R2-60SW светоотражатель 2 в 1 белый-серебро диаметром 60 см
Fotokvant R2-60SW светоотражатель 2 в 1 белый-серебро диаметром 60 см
Складной двухцветный отражатель Fotokvant R2-60SW на пружине.

Одна поверхность белая (дает нейтральную цветовую температуру), другая серебро (для повышения контраста). Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер - 60 см. Вес - 0,5 кг.

GreenBean GB Flex 80 gold/white M отражатель белый-золотой 80 см
GreenBean GB Flex 80 gold/white M отражатель белый-золотой 80 см
GreenBean GB Flex 80 gold/white M – двухсторонний бело-золотой отражатель на складном металлическом каркасе с двумя ручками, диаметр 80 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.

Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Fotokvant R-80 5 in1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.

GreenBean GB Flex 120 gold/white L отражатель белый-золотой 120 см
GreenBean GB Flex 120 gold/white L отражатель белый-золотой 120 см
GreenBean GB Flex 120 gold/white L – двухсторонний бело-золотой отражатель на складном металлическом каркасе с двумя ручками, диаметр 120 см.

Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 1,1 кг.

Fotokvant R2-110SW светоотражатель круглый двусторонний серебро-белый диаметром 110 см
Fotokvant R2-110SW светоотражатель круглый двусторонний серебро-белый диаметром 110 см
Складной двухцветный отражатель Fotokvant R2-110SW на пружине.

Одна поверхность белая (дает нейтральную цветовую температуру), другая серебро (для повышения контраста). Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер - 110 см.

FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 80 см
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 80 см
FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 80 см.

Fotokvant R2-80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 80 см
Fotokvant R2-80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 80 см
Fotokvant R2-80GS – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 золото-серебро.

Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.


Fotokvant R7-150200 светоотражатель 7 в 1 овальный 150х200 см
Fotokvant R7-150200 светоотражатель 7 в 1 овальный 150х200 см
Отражатель Fotokvant R7-150200 с семью поверхностями (белая, синяя, серебристая, золотая, черная, зеленая и на просвет).

Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер - 150x200 см.

Fotokvant R2-6090GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро размером 60х90 см
Fotokvant R2-6090GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро размером 60х90 см
Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-6090GS размером 60х90 см.

Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для направления светового потока и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 60x90 см. Вес - 0,35 кг.

Fotokvant R2-100170GS светоотражатель золото-серебро размером 102х168 см
Fotokvant R2-100170GS светоотражатель золото-серебро размером 102х168 см
Складной двухцветный отражатель на пружине  Fotokvant R2-100170GS размером 102х168 см.

Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 102х168 см.

Fotokvant R2-90120GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро размером 91х122 см
Fotokvant R2-90120GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро размером 91х122 см
Складной двухцветный отражатель на пружине  Fotokvant R2-90120GS размером 91х122 см.

Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 91x122 см. Вес - 0,8 кг.

Fotokvant R5-90120 светоотражатель 5 в 1 размером 91х122 см
Fotokvant R5-90120 светоотражатель 5 в 1 размером 91х122 см
Отражатель Fotokvant R5-90120 5 в 1 с пятью цветами (белый, черный, серебряный, золотой и на просвет) размером 91х122 см.

Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер - 91х122 см.

Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Отражатель на просвет Fotokvant R-80T, размер - 80 см.

Круглый отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 80 см. Полупрозрачные отражатели Fotokvant выпускаются с белой окантовкой. Это позволяет получать отражения без рамочки даже в предметах с отражающей поверхностью.

Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см
Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см
Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

Lastolite LR3041 отражатель золотой/белый 75 см
Lastolite LR3041 отражатель золотой/белый 75 см
Lastolite LR3041 – двухсторонний круглый отражатель с золотой и белой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-съемок. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 75 см. В сложенном состоянии – 30 см.

Lastolite LR4834 отражатель серебряный/золотой 120 см
Lastolite LR4834 отражатель серебряный/золотой 120 см
Lastolite LR4834 – двухсторонний круглый отражатель с серебряной и золотой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-фотографии. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 120 см. В сложенном состоянии – 48 см.

Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22&quot;
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22"
Phottix (86500) – компактный светоотражатель с полупрозрачной основой и отражающими поверхностями: черной, белой, серебряной и золотой. Прекрасно подойдет для выездной и студийной съемки. Быстро складывается и упаковывается в компактный чехол для переноски. Диаметр 56 см.

