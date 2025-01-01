Фильтр

Всего - 3 товара

Цена

Статьи

Селфи-палки

Чаще всего селфи-палка работает с помощью Bluetooth; для того, чтобы сделать кадр, нужно подключиться к ПО со своего смартфона, после чего нажать на кнопку, расположенную на конце стика. Некоторые модели также подключаются с помощью провода со штекером (или же на палке может в принципе отсутствовать способ подключения, и тогда кадр делается просто на таймер).

Селфи-палка помогает значительно увеличить угол обзора.

Конструкция селфи-палки

Селфи-палки бывают

  • складными (состоящие из компактных закрепленных между собой блоков);
  • с жесткой фиксацией (фиксированный размер);
  • с системой сворачивания (раздвигается и собирается до нужной длины).

Производители селфи-палок и как их выбрать в магазине Фотогора

При выборе учитывайте совместимость монопода с конкретной моделью телефона и размеры селфи-палки. Это можно узнать как в описании товара, так и уточнить у консультанта в магазине.

Также определитесь с тем, какой нужен тип крепления гаджета к селфи-палке (винт с резьбой, на который смартфона насаживается, либо же платформа с быстросъемной площадкой).

Среди производителей можно выделить Rekam, Cullmann, Manfrotto, GreenBean, Fujimi, MeFoto и др. Их модели селфи-палок продаются в нашем магазине.

QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
Арт. DAN-5905
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Мини-штатив QZSD ZP100.

Компактный штатив для смартфона - держатель, портативный штатив и селфи-палка 3 в 1. Держатель для смартфона в комплекте. Пульт управления Bluetooth. Цвет - черный.

1 520 ₽
В корзину
Rekam SelfiPod S600M беспроводной монопод для селфи синий
Арт. DAN-0585
Rekam SelfiPod S600M беспроводной монопод для селфи синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

SelfiPod S600M – телескопическая стальная рукоятка черного цвета для съемки на удалении. С ее помощью возможна концертная и селфи-фотография. Предназначена для работы со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Ручка имеет 3D-голову с контактной площадкой и стандартным крепежным винтом. Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки. Максимальная длина, мм – 1050, минимальная, мм – 235 мм. Вес монопода, г – 200. Также ручка оснащена зеркалом для задней камеры смартфона, что поможет делать действительно качественные автопортреты.

1 690 ₽
В корзину
Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом
Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом
Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом
Арт. DAN-9672
Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом.

Raylab MT-TH – высокий селфи штатив, который совмещает в себе настольный штатив, компактную стойку для легкого оборудования и селфи-палку. Телескопическая центральная штанга выдвигается от 33 до 158 см в высоту и имеет на конце держатель для смартфона и крепление 1/4''. Для большей устойчивости в конструкции предусмотрено широкое основание, в котором располагается Bluetooth пульт. Его с легкостью можно вынуть и использовать для удаленного управления камерой смартфона, для фотографирования или запуска, остановки видеозаписи. Он отлично подойдет для смартфонов, кольцевых ламп, небольших осветителей, микрофонов и go-pro камер.

1 810 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера