Селфи-палки

Мини-штатив QZSD ZP100.
Компактный штатив для смартфона - держатель, портативный штатив и селфи-палка 3 в 1. Держатель для смартфона в комплекте. Пульт управления Bluetooth. Цвет - черный.
SelfiPod S600M – телескопическая стальная рукоятка черного цвета для съемки на удалении. С ее помощью возможна концертная и селфи-фотография. Предназначена для работы со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Ручка имеет 3D-голову с контактной площадкой и стандартным крепежным винтом. Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки. Максимальная длина, мм – 1050, минимальная, мм – 235 мм. Вес монопода, г – 200. Также ручка оснащена зеркалом для задней камеры смартфона, что поможет делать действительно качественные автопортреты.
Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом.
Raylab MT-TH – высокий селфи штатив, который совмещает в себе настольный штатив, компактную стойку для легкого оборудования и селфи-палку. Телескопическая центральная штанга выдвигается от 33 до 158 см в высоту и имеет на конце держатель для смартфона и крепление 1/4''. Для большей устойчивости в конструкции предусмотрено широкое основание, в котором располагается Bluetooth пульт. Его с легкостью можно вынуть и использовать для удаленного управления камерой смартфона, для фотографирования или запуска, остановки видеозаписи. Он отлично подойдет для смартфонов, кольцевых ламп, небольших осветителей, микрофонов и go-pro камер.
