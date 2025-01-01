Чаще всего селфи-палка работает с помощью Bluetooth; для того, чтобы сделать кадр, нужно подключиться к ПО со своего смартфона, после чего нажать на кнопку, расположенную на конце стика. Некоторые модели также подключаются с помощью провода со штекером (или же на палке может в принципе отсутствовать способ подключения, и тогда кадр делается просто на таймер).

Селфи-палка помогает значительно увеличить угол обзора.

Конструкция селфи-палки

Селфи-палки бывают

складными (состоящие из компактных закрепленных между собой блоков);

с жесткой фиксацией (фиксированный размер);

с системой сворачивания (раздвигается и собирается до нужной длины).

Производители селфи-палок и как их выбрать в магазине Фотогора

При выборе учитывайте совместимость монопода с конкретной моделью телефона и размеры селфи-палки. Это можно узнать как в описании товара, так и уточнить у консультанта в магазине.

Также определитесь с тем, какой нужен тип крепления гаджета к селфи-палке (винт с резьбой, на который смартфона насаживается, либо же платформа с быстросъемной площадкой).

Среди производителей можно выделить Rekam, Cullmann, Manfrotto, GreenBean, Fujimi, MeFoto и др. Их модели селфи-палок продаются в нашем магазине.