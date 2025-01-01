Соты, шторки, фильтры, диффузоры

Фильтр

В интернет-магазине Фотогора вы найдете соты, шторки, фильтры, фольгу синефоль и другие аксессуары для регулирования и формирования светового потока. Мы предлагаем удобные наборы с продуманной производителем комплектацией. С ними можно создавать световые эффекты, регулировать мягкость и жесткость света. Аксессуары совместимы с рефлекторами разных изготовителей, просты в установке и использовании.

Одна из основных регулирующих насадок — шторки с прямоугольной рамкой и четырьмя подвижными «лепестками»-кулисами

Они регулируют светопоток, ограничивая его распространение, и широко используются для управления фоновым и контровым светом. Шторки можно комбинировать со стандартными рефлекторами Zoom, а также фильтрами и сотами, для которых во многих моделях предусмотрены специальные зажимы. Насадки из каталога Фотогора помогают точно направить свет в нужную область и решить творческую задачу.

Соты — решетчатые насадки с ячейками разного размера

Чем больше отверстия, тем шире угол освещения. Сотовые насадки используют для:

  • получения параллельных лучей в виде очерченного, суженного пучка;
  • создания направленного света в портретировании — при использовании в комбинации с рефлекторами-тарелками;
  • создания аккуратного светового пятна от конической насадки — с сотами его края не размываются;
  • получения направленного света с мягкими границами — при установке сот на выносные вспышки.

Для изменения оттенка светового потока и создания креативных эффектов используются цветные фильтры. Они позволяют получить интересный ореол вокруг модели или предмета, подчеркнуть детали. Такие фильтры устанавливаются на светильник и меняют цвет точечно, а не по всему кадру.

Подробную информацию об ассортименте и свойствах аксессуаров можно получить наших у консультантов по телефону или онлайн.

Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Арт. MTG-2384
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк. Черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп). Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер 0,6 м х 7 м. 

4 890 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant BD18 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Fotokvant BD18 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Fotokvant BD18 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Арт. DAN-2454
Fotokvant BD18 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 6 ч

Шторки с цветными фильтрами для рефлектора диаметром 18 см Fotokvant BD18.

Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются трех цветов: красный и два тона зеленого. Шторки предназначены для ограничения светового потока. Благодаря винтовому креплению, могут устанавливаться на рефлекторы диаметром от 17 до 18 см.

-5.11 %2 350 ₽
2 230 ₽
В корзину
Grifon SSA-BD шторки для импульсных вспышек
Арт. NVF-2277
Grifon SSA-BD шторки для импульсных вспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-BD – шторки для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. Крепятся на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.

1 270 ₽
В корзину
Fotokvant GRID18-40 соты 40 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-40 соты 40 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-40 соты 40 град. для стандартного рефлектора 18 см
Арт. NVF-7085
Fotokvant GRID18-40 соты 40 град. для стандартного рефлектора 18 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant GRID18-40 – соты с ячейкой 5х5 мм для стандартного рефлектора.

Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр, мм – 180.

1 250 ₽
В корзину
Fotokvant GRID18-60 соты 60 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-60 соты 60 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-60 соты 60 град. для стандартного рефлектора 18 см
Арт. NVF-7086
Fotokvant GRID18-60 соты 60 град. для стандартного рефлектора 18 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant GRID18-30 – соты с ячейкой 4х4 мм для софтрефлектора диаметром 170-175 мм. Диаметр, мм – 180.

1 160 ₽
В корзину
Fotokvant NVF-7603 соты для Smartum UNO-180
Fotokvant NVF-7603 соты для Smartum UNO-180
Fotokvant NVF-7603 соты для Smartum UNO-180
Арт. NVF-7603
Fotokvant NVF-7603 соты для Smartum UNO-180
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant NVF-7603 – сотовая решетка для приборов Smatum Uno 120/180. Угол направленности света – 30 градусов. Используется для создания направленного пучка света со смягченными краями.

700 ₽
В корзину
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Арт. FTR-536
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).

Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.

9 910 ₽
В корзину
Fotokvant GRID18-10 соты 10 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-10 соты 10 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-10 соты 10 град. для стандартного рефлектора 18 см
Арт. NVF-8536
Fotokvant GRID18-10 соты 10 град. для стандартного рефлектора 18 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant GRID18-10 – соты 10 градусов для софрефлектора. 

Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр – 180 мм.  Диаметр ячейки – 2 мм.

1 490 ₽
В корзину
Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см
Арт. NVF-8539
Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant GRID18-50 – соты 50 градусов для софрефлектора. 

Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора, позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлены из алюминия. Диаметр, мм – 180.  Диаметр ячейки, мм – 6. 

1 190 ₽
В корзину
Fotokvant GRID18-30 соты 30 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-30 соты 30 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-30 соты 30 град. для стандартного рефлектора 18 см
Арт. NVF-8538
Fotokvant GRID18-30 соты 30 град. для стандартного рефлектора 18 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant GRID18-30 – соты 30 градусов для софтрефлектора. 

Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать освещение с большей точностью. Изготовлены из алюминия. Диаметр – 180 мм.  Диаметр ячейки – 4 мм. 

1 300 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) шторка
Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) шторка
Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) шторка
Арт. NVF-9439
Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) шторка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) - шторки, фолиевые фильтры и сотовая насадка.

Набор светоформирующих принадлежностей, состоящий из металлических шторок, четырех фолиевых фильтров и сотовой насадки, которые устанавливаются на рефлекторы диаметром 180–220 мм.


-15 %3 790 ₽
3 220 ₽
В корзину
FST BD-100 насадка шторки с сотой цветные фильтры в комплекте
Арт. DAN-2119
FST BD-100 насадка шторки с сотой цветные фильтры в комплекте
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Комплект шторки с сотовым и цветными фильтрами FST BD-100.

Устанавливаются на стандартный рефлектор 8 дюймов.

Шторки применяются для ограничения светового потока, подсветки фона и создания светотеневых эффектов.

Сотовый фильтр позволяет сделать угол еще более узким и рассеять свет.

Цветных фильтры используется для корректировки световой температуры, создания акцентный цветовых рисунков и т.п.

2 920 ₽
В корзину
Fotokvant GRID42 соты для софтрефлектора 42 см
Fotokvant GRID42 соты для софтрефлектора 42 см
Fotokvant GRID42 соты для софтрефлектора 42 см
Арт. DAN-2443
Fotokvant GRID42 соты для софтрефлектора 42 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Соты для софтрефлектора диаметром 42 см Fotokvant GRID42.

Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.


2 560 ₽
В корзину
Fotokvant GRID55 соты для софтрефлектора 55 см
Fotokvant GRID55 соты для софтрефлектора 55 см
Fotokvant GRID55 соты для софтрефлектора 55 см
Арт. DAN-2444
Fotokvant GRID55 соты для софтрефлектора 55 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Соты для софтрефлектора диаметром 55 см Fotokvant GRID55.

Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.


3 410 ₽
В корзину
Fotokvant GRID70 соты для софтрефлектора 70 см
Fotokvant GRID70 соты для софтрефлектора 70 см
Fotokvant GRID70 соты для софтрефлектора 70 см
Арт. DAN-2445
Fotokvant GRID70 соты для софтрефлектора 70 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Соты для софтрефлектора диаметром 70 см Fotokvant GRID70.

Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

6 290 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-PF20 соты 20 градусов для Profoto
Арт. DAN-2459
Fotokvant GRID-PF20 соты 20 градусов для Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Соты Fotokvant GRID-PF20, угол 20 градусов для Profoto.

Сотовый фильтр с байонетом для Profoto и углом рассеивания света 20 градусов. С его помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока и обеспечить направленный, узкий круг света для контролируемого акцентирования.

5 120 ₽
В корзину
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Арт. DAN-3351
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Шторки с цветными фильтрами Fotokvant BD17 для рефлектора диаметром 18 см. Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются четырех цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Шторки предназначены для ограничения светового потока. 

3 070 ₽
В корзину
Fotokvant D-LED диффузор для точечных осветителей Advanced Light
Fotokvant D-LED диффузор для точечных осветителей Advanced Light
Fotokvant D-LED диффузор для точечных осветителей Advanced Light
Арт. DAN-3991
Fotokvant D-LED диффузор для точечных осветителей Advanced Light
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Диффузор Fotokvant D-LED. 

Матовый диффузор, предназначен для точечных осветителей Advanced Light. Рассеивает свет по более широкой площади, смягчая светотень. Может находиться на осветителе постоянно. Байонет - Bowens S.

1 490 ₽
В корзину
