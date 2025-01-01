Соты, шторки, фильтры, диффузоры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк. Черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп). Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер 0,6 м х 7 м.
Шторки с цветными фильтрами для рефлектора диаметром 18 см Fotokvant BD18.
Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются трех цветов: красный и два тона зеленого. Шторки предназначены для ограничения светового потока. Благодаря винтовому креплению, могут устанавливаться на рефлекторы диаметром от 17 до 18 см.
Grifon SSA-BD – шторки для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. Крепятся на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.
Fotokvant GRID18-40 – соты с ячейкой 5х5 мм для стандартного рефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр, мм – 180.
Fotokvant GRID18-30 – соты с ячейкой 4х4 мм для софтрефлектора диаметром 170-175 мм. Диаметр, мм – 180.
Fotokvant NVF-7603 – сотовая решетка для приборов Smatum Uno 120/180. Угол направленности света – 30 градусов. Используется для создания направленного пучка света со смягченными краями.
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).
Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.
Fotokvant GRID18-10 – соты 10 градусов для софрефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр – 180 мм. Диаметр ячейки – 2 мм.
Fotokvant GRID18-50 – соты 50 градусов для софрефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора, позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлены из алюминия. Диаметр, мм – 180. Диаметр ячейки, мм – 6.
Fotokvant GRID18-30 – соты 30 градусов для софтрефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать освещение с большей точностью. Изготовлены из алюминия. Диаметр – 180 мм. Диаметр ячейки – 4 мм.
Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) - шторки, фолиевые фильтры и сотовая насадка.
Набор светоформирующих принадлежностей, состоящий из металлических шторок, четырех фолиевых фильтров и сотовой насадки, которые устанавливаются на рефлекторы диаметром 180–220 мм.
Комплект шторки с сотовым и цветными фильтрами FST BD-100.
Устанавливаются на стандартный рефлектор 8 дюймов.
Шторки применяются для ограничения светового потока, подсветки фона и создания светотеневых эффектов.
Сотовый фильтр позволяет сделать угол еще более узким и рассеять свет.
Цветных фильтры используется для корректировки световой температуры, создания акцентный цветовых рисунков и т.п.
Соты для софтрефлектора диаметром 42 см Fotokvant GRID42.
Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Соты для софтрефлектора диаметром 55 см Fotokvant GRID55.
Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Соты для софтрефлектора диаметром 70 см Fotokvant GRID70.
Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Соты Fotokvant GRID-PF20, угол 20 градусов для Profoto.
Сотовый фильтр с байонетом для Profoto и углом рассеивания света 20 градусов. С его помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока и обеспечить направленный, узкий круг света для контролируемого акцентирования.
Шторки с цветными фильтрами Fotokvant BD17 для рефлектора диаметром 18 см. Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются четырех цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Шторки предназначены для ограничения светового потока.
Диффузор Fotokvant D-LED.
Матовый диффузор, предназначен для точечных осветителей Advanced Light. Рассеивает свет по более широкой площади, смягчая светотень. Может находиться на осветителе постоянно. Байонет - Bowens S.
Wansen
Работай с цветом без бликов