Соты, шторки, фильтры, диффузоры

Соты, шторки, фильтры, фольгу синефоль и другие аксессуары для регулирования и формирования светового потока. С ними можно создавать световые эффекты, регулировать мягкость и жесткость света. Аксессуары совместимы с рефлекторами разных изготовителей, просты в установке и использовании.

Одна из основных регулирующих насадок — шторки с прямоугольной рамкой и четырьмя подвижными «лепестками»-кулисами

Они регулируют светопоток, ограничивая его распространение, и широко используются для управления фоновым и контровым светом. Шторки можно комбинировать со стандартными рефлекторами Zoom, а также фильтрами и сотами, для которых во многих моделях предусмотрены специальные зажимы. Насадки из каталога Фотогора помогают точно направить свет в нужную область и решить творческую задачу.

Соты — решетчатые насадки с ячейками разного размера

Чем больше отверстия, тем шире угол освещения. Сотовые насадки используют для:

получения параллельных лучей в виде очерченного, суженного пучка;

создания направленного света в портретировании — при использовании в комбинации с рефлекторами-тарелками;

создания аккуратного светового пятна от конической насадки — с сотами его края не размываются;

получения направленного света с мягкими границами — при установке сот на выносные вспышки.

Для изменения оттенка светового потока и создания креативных эффектов используются цветные фильтры. Они позволяют получить интересный ореол вокруг модели или предмета, подчеркнуть детали. Такие фильтры устанавливаются на светильник и меняют цвет точечно, а не по всему кадру.

Подробную информацию об ассортименте и свойствах аксессуаров можно получить наших у консультантов по телефону или онлайн.