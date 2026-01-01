GreenBean Voice E2R HPF петличный микрофон

Описание

Миниатюрный проводной микрофон GreenBean Voice E2R HPF с 8-ми метровым проводом и автономным питанием от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора. Используется для записи на смартфон или камеру живой речи, интервью, лекций в условиях студии и в «полевых» условиях. Имеет дополнительный фильтр низких частот HPF, подавляющий посторонние шумы на улице и в помещениях.

Микрофон предназначен для записи звука при съемке смартфоном, видеокамерой, и другими устройствами с использованием разъемов 3,5мм mini-Jack и адаптера 6,3 мм Jack. Присоединяется ко входу для наушников мобильных устройств, совместим со смартфонами на базе iOS и Android (совместимость с конкретными моделями требуется уточнить в инструкции к телефону). Может использоваться в качестве «радиопетлички» в составе радиосистемы.

Обеспечивает качественную запись звука в диапазоне частот от 50Гц до 15000Гц и эквивалентный уровень шума 25 дБ – способен записать шепот на расстоянии пары метров. Чувствительная всенаправленная конденсаторная капсула захватывает звук одинаково со всех сторон микрофона. Защита от посторонних шумов обеспечивается съемным поролоновым ветрозащитным колпачком и фильтром низких частот HPF.

На батарейном блоке расположены переключатель положения смартфон/камера, индикатор питания, индикатор заряда, микро-USB порт зарядки, функциональный переключатель для работы в условиях ветровых и других низкочастотных помех.

8-ми метровый микрофонный провод диаметром 2 мм позволяет записывать звук в условиях большой удаленности от камеры и при этом сам не попадает в кадр. Провод оснащен защитой от заломов в местах крепления к «оконечникам».

Съемная металлическая клипса надежно закрепляет микрофон на любую одежду – от ворота шелковой блузки до лацкана пиджака. При необходимости скрыть микрофон заменяется креплением на теле прозрачной клейкой лентой-тейпом или самоклеющимся стиком (в комплект не входит).