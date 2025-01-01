Фильтр

Статьи

Аксессуары для фонов

Интернет-магазин Фотогора предлагает аксессуары для фонов, которые облегчат их установку в студии и обеспечат надежную фиксацию. Наши изделия изготовлены производителями с хорошей репутацией. Они надежны и долговечны. При этом мы предлагаем честные цены и в качестве приятного бонуса — бесплатные консультации экспертов, которые имеют теоретический базис и практический опыт работы в фотостудии. Это особенно важно для новичков.

Наш ассортимент

В магазине Фотогора можно купить такие аксессуары для фонов:

  • зажимы для фиксации фона на стойке/перекладине;
  • штанги для установки складных фонов;
  • прищепки, которые помогут в подготовке к предметной съемке — с их помощью крепят не только фоны на столе, но и светоотражатели, цветные фильтры;
  • ножи для резки бумажного полотна;
  • отвесы для фонов;
  • картонные трубы для намотки фонов.

Наши консультанты подберут аксессуары под каждый тип фона и студийного оборудования. Мы расскажем о комплектации каждого товара, особенностях его эксплуатации.

Чтобы купить аксессуары для фонов, добавьте их в корзину и заполните онлайн-форму заказа. Вы также можете написать нам или позвонить, или ставить свой контактный номер на сайте — наши операторы свяжутся с вами.

Покупки в интернет-магазине Фотогора простые и выгодные.

Наши преимущества:

  • оперативная обратная связь;
  • большой ассортимент товаров надежных производителей — предлагаем продукцию из разных ценовых сегментов на любой бюджет;
  • разумные цены;
  • удобный поиск по сайту;
  • консультации специалистов, которые собрали более 10 000 студий, как любительских, так и профессиональных.

Мы гарантируем отличный сервис и соответствие товаров заявленным характеристикам.

-5 %
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Арт. NVF-3051
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.

-5 %70 ₽
60 ₽
В корзину
-12 %
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов.

Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

-12 %250 ₽
220 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Арт. NVF-3052
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм. 


-5 %270 ₽
250 ₽
В корзину
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Арт. NVF-2300
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

5 020 ₽
В корзину
Superior Holder держатель фонов
Арт. FTR-1114
Superior Holder держатель фонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Крепление для практичного хранения 6/12 фонов.

Держатель фонов необходим для удобного хранения и содержания студийных фонов. С помощью держателя установка студийного фона занимает буквально несколько секунд и обеспечивается надлежащее хранение в вертикальном положении бумажных фонов после их использования.

8 490 ₽
В корзину
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Арт. DAN-1125
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.

Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.

310 ₽
В корзину
Savage цветовая палитра бумажных фонов
Арт. DAN-6840
Savage цветовая палитра бумажных фонов
Наличие
Москва: более 10 шт

Цветовая палитра бумажных фонов Savage.

Цветовая палитра бумажных фонов американской фирмы Savage призвана облегчить фотографу выбор нужного цвета фона. Кроме визуального цветового примера содержит точную маркировку каждого фона.

220 ₽
В корзину
Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона
Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона
Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона
Арт. MTG-3232
Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона. Разборная труба диаметром 48 мм для намотки студийных фонов. Вес трубы 1,5 кг. 

3 260 ₽
В корзину
Fotokvant BGK-02 нож для резки фонов бумажных пластиковых виниловых
Fotokvant BGK-02 нож для резки фонов бумажных пластиковых виниловых
Fotokvant BGK-02 нож для резки фонов бумажных пластиковых виниловых
Арт. MTG-3980
Fotokvant BGK-02 нож для резки фонов бумажных пластиковых виниловых
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGK-02 нож для резки бумажных пластиковых виниловых фонов. Лезвие спрятано во избежание травм, можно снимать и затачивать. Удобно лежит в руке. 

Нож легко и плавно режет любые материалы, от бумажного фона до плотного винилового фона.

680 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant дождевик для перевозки фонов
Fotokvant дождевик для перевозки фонов
Fotokvant дождевик для перевозки фонов
Арт. MTG-4192
Fotokvant дождевик для перевозки фонов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 8 ч

Fotokvant дождевик для перевозки фонов. Чехол для перевозки бумажных фонов размером до 2,7 метра на автомобиле. Защитит от погодных условий. Вмещает в себя до 6-ти шт.

-10 %3 990 ₽
3 590 ₽
В корзину
Grifon CL-C47 зажим-клипса
Арт. NVF-6401
Grifon CL-C47 зажим-клипса
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.

230 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Арт. NVF-635
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Временно нет в наличии

Fotokvant BGA-K21 – труба для намотки студийных фонов. Изготовлена из картона. Длина 210 см., внутренний диаметр 46 мм, внешний 51 мм

700 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CS-02 держатель фона
Falcon Eyes CS-02 держатель фона
Falcon Eyes CS-02 держатель фона
Арт. DAN-9568
Falcon Eyes CS-02 держатель фона
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Держатель фона Falcon Eyes CS-02 предназначен для крепления фонов шириной до 80 см на высоту от 72 до 190 см от пола. Позволяет легко и надежно закрепить фотофон в любом месте, будь то  магазин, офис, квартира и т.п. Данный комплект удобен для различных целей: для записи интервью, мастер-класса, предметной съемки, съемки поясных или ростовых портретов и т.д.

-15 %2 690 ₽
2 280 ₽
В корзину
KUPO KS-168BK Camera T Marker 6&quot;x8&quot; black маркер T-образный
Арт. OLE-1544
KUPO KS-168BK Camera T Marker 6"x8" black маркер T-образный
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

 KUPO KS-168BK Camera T Marker 6"x8" black маркер T-образный

Черный маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.

1 870 ₽
В корзину
KUPO KS-168BL Camera T Marker 6&quot;x8&quot; blue маркер T-образный
Арт. OLE-1545
KUPO KS-168BL Camera T Marker 6"x8" blue маркер T-образный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO KS-168BL Camera T Marker 6"x8" blue маркер T-образный

Синий маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.

1 870 ₽
В корзину
KUPO KS-168G Camera T Marker 6&quot;x8&quot; green маркер T-образный
Арт. OLE-1546
KUPO KS-168G Camera T Marker 6"x8" green маркер T-образный
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO KS-168G Camera T Marker 6"x8" green маркер T-образный

Зеленый маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.

1 830 ₽
В корзину
KUPO KS-168P Camera T Marker 6&quot;x8&quot; purple маркер T-образный
Арт. OLE-1547
KUPO KS-168P Camera T Marker 6"x8" purple маркер T-образный
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO KS-168P Camera T Marker 6"x8" purple маркер T-образный

Фиолетовый маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.

1 870 ₽
В корзину
