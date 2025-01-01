Аксессуары для фонов

Москва
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов.
Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Крепление для практичного хранения 6/12 фонов.
Держатель фонов необходим для удобного хранения и содержания студийных фонов. С помощью держателя установка студийного фона занимает буквально несколько секунд и обеспечивается надлежащее хранение в вертикальном положении бумажных фонов после их использования.
Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Цветовая палитра бумажных фонов Savage.
Цветовая палитра бумажных фонов американской фирмы Savage призвана облегчить фотографу выбор нужного цвета фона. Кроме визуального цветового примера содержит точную маркировку каждого фона.
Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона. Разборная труба диаметром 48 мм для намотки студийных фонов. Вес трубы 1,5 кг.
Fotokvant BGK-02 нож для резки бумажных пластиковых виниловых фонов. Лезвие спрятано во избежание травм, можно снимать и затачивать. Удобно лежит в руке.
Нож легко и плавно режет любые материалы, от бумажного фона до плотного винилового фона.
Fotokvant дождевик для перевозки фонов. Чехол для перевозки бумажных фонов размером до 2,7 метра на автомобиле. Защитит от погодных условий. Вмещает в себя до 6-ти шт.
Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Fotokvant BGA-K21 – труба для намотки студийных фонов. Изготовлена из картона. Длина 210 см., внутренний диаметр 46 мм, внешний 51 мм
Держатель фона Falcon Eyes CS-02 предназначен для крепления фонов шириной до 80 см на высоту от 72 до 190 см от пола. Позволяет легко и надежно закрепить фотофон в любом месте, будь то магазин, офис, квартира и т.п. Данный комплект удобен для различных целей: для записи интервью, мастер-класса, предметной съемки, съемки поясных или ростовых портретов и т.д.
KUPO KS-168BK Camera T Marker 6"x8" black маркер T-образный
Черный маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.
KUPO KS-168BL Camera T Marker 6"x8" blue маркер T-образный
Синий маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.
KUPO KS-168G Camera T Marker 6"x8" green маркер T-образный
Зеленый маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.
KUPO KS-168P Camera T Marker 6"x8" purple маркер T-образный
Фиолетовый маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.
