Фоновые рефлекторы

Свет, который распределяется по фону, очень важен для формирования светотеневого рисунка фото. Поэтому для задников используют специальные рефлекторы. У них особая форма — скошенный овал, который не создает контровой свет.

Фоновые рефлекторы дают более мягкое освещение, чем стандартные

Они исключают попадание нежелательных бликов в объектив, не пропускают весь свет, позволяя моделировать его в зависимости от творческой задачи. Как и стрип-боксы, устанавливаемые по бокам, такие рефлекторы моделируют более равномерное освещение, отчего кадр получается объемнее, выразительнее.

В интернет-магазине Фотогора продаются фоновые светоформирующие аксессуары, предназначенные для работы с Elinchrom, Bowens и оборудованием других брендов

У нас представлены рефлекторы для равномерного освещения фона и создания светового пятна.

Оборудование рассчитано на профессиональную эксплуатацию и оснащается:

  • прищепками для фиксации цветных гелевых фильтров — чтобы создавать художественные эффекты;
  • корпусом с серебристой внутренней поверхностью — для формирования более четкого и равномерного пятна света;
  • рассеивающими фильтрами — для создания «мягкого» эффекта и уменьшения освещенности фона по сравнению с общими и рисующим светом;
  • сменными байонетами и адаптерами для закрепления рефлектора на оборудовании разных брендов.

В каталоге есть модели с разным размером среза, длиной корпуса и комплектацией

Чтобы подобрать рефлектор под ваши задачи и имеющееся оборудование, обратитесь к сотрудникам магазина Фотогора.

Для крупных заказов возможны оптовые цены, профессиональным фотошколам и студиям предоставляются скидки на товары.

Falcon Eyes FEA-BRT BW насадка фоновая
Falcon Eyes FEA-BRT BW насадка фоновая
Falcon Eyes FEA-BRT BW – рефлектор для подсветки фона. Внутренняя поверхность серебристая. Применяется для формирование на фоне равномерного по плотности светового пятна. Размер среза, мм – 235х170. Длина насадки, мм – 260. Байонет Bowens.

Grifon SN-09 рефлектор фоновый
Grifon SN-09 рефлектор фоновый
Grifon SN-09 – рефлектор фоновый с байонетом Bowens и зажимами для установки цветных гелевых фильтров.

Fotokvant RFBG-2-BW фоновый рефлектор с адаптером Bowens
Fotokvant RFBG-2-BW фоновый рефлектор с адаптером Bowens
Fotokvant RFBG-2-BW фоновый рефлектор с адаптером Bowens
Fotokvant RFBG-2-BW фоновый рефлектор с адаптером Bowens
Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-2-BW в комплекте с адаптером Bowens.

Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Bowens. Вес - 0,8 кг.

Fotokvant RFBG-1-EL фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom
Fotokvant RFBG-1-EL фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom
Fotokvant RFBG-1-EL фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom
Fotokvant RFBG-1-EL фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom
Фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom, Fotokvant RFBG-1-EL.

Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Elinchrom. Вес - 0,8 кг.

Hensel (156) рефлектор фоновый для ЕН
Hensel (156) рефлектор фоновый для ЕН
Hensel (156) – рефлектор для подсветки фона. Внутренняя поверхность белая. Создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с моноблоками Hensel серии ЕН.

Байонет Hensel.


Godox RFT-2 фоновый рефлектор
Godox RFT-2 фоновый рефлектор
Godox RFT-2 фоновый рефлектор
Godox RFT-2 фоновый рефлектор.

Байонет Bowens, насадка изготовлена из металла, сереберистое отражающее покрытие.

Fotokvant RFBG-1-PF фоновый рефлектор с адаптером Profoto
Fotokvant RFBG-1-PF фоновый рефлектор с адаптером Profoto
Fotokvant RFBG-1-PF фоновый рефлектор с адаптером Profoto
Fotokvant RFBG-1-PF фоновый рефлектор с адаптером Profoto
Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-1-PF в комплекте с адаптером Profoto.

Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Profoto.

