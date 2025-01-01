Свет, который распределяется по фону, очень важен для формирования светотеневого рисунка фото. Поэтому для задников используют специальные рефлекторы. У них особая форма — скошенный овал, который не создает контровой свет.

Фоновые рефлекторы дают более мягкое освещение, чем стандартные

Они исключают попадание нежелательных бликов в объектив, не пропускают весь свет, позволяя моделировать его в зависимости от творческой задачи. Как и стрип-боксы, устанавливаемые по бокам, такие рефлекторы моделируют более равномерное освещение, отчего кадр получается объемнее, выразительнее.

У нас представлены рефлекторы для равномерного освещения фона и создания светового пятна.

Оборудование рассчитано на профессиональную эксплуатацию и оснащается:

прищепками для фиксации цветных гелевых фильтров — чтобы создавать художественные эффекты;

корпусом с серебристой внутренней поверхностью — для формирования более четкого и равномерного пятна света;

рассеивающими фильтрами — для создания «мягкого» эффекта и уменьшения освещенности фона по сравнению с общими и рисующим светом;

сменными байонетами и адаптерами для закрепления рефлектора на оборудовании разных брендов.

В каталоге есть модели с разным размером среза, длиной корпуса и комплектацией

