Фоновые рефлекторы

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes FEA-BRT BW – рефлектор для подсветки фона. Внутренняя поверхность серебристая. Применяется для формирование на фоне равномерного по плотности светового пятна. Размер среза, мм – 235х170. Длина насадки, мм – 260. Байонет Bowens.
Grifon SN-09 – рефлектор фоновый с байонетом Bowens и зажимами для установки цветных гелевых фильтров.
Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-2-BW в комплекте с адаптером Bowens.
Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Bowens. Вес - 0,8 кг.
Фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom, Fotokvant RFBG-1-EL.
Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Elinchrom. Вес - 0,8 кг.
Hensel (156) – рефлектор для подсветки фона. Внутренняя поверхность белая. Создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с моноблоками Hensel серии ЕН.
Байонет Hensel.
Godox RFT-2 фоновый рефлектор.
Байонет Bowens, насадка изготовлена из металла, сереберистое отражающее покрытие.
Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-1-PF в комплекте с адаптером Profoto.
Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Profoto.
Wansen
Работай с цветом без бликов