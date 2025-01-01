Крышки для объективов

Защитные крышки для объектива

Интернет-магазин «Фотогора» предлагает не только фотооборудование, но и аксессуары к нему. У нас вы найдете защитные крышки для объектива и корпуса камеры — для безопасного хранения и транспортировки. Они предназначены для того, чтобы уберечь переднюю и заднюю оптическую линзы, внутреннюю часть фотоаппарата и матрицы от загрязнений и повреждений.

В каталоге представлены одиночные изделия, а также комплекты заглушек. Большая часть представленных товаров поставляет объединение Fotokvant — это компании отечественного рынка, занимающиеся изготовлением профессиональной фото- и видеотехники. Вся продукция сделана из качественного пластика. При выборе товара обращайте внимание на совместимость крышки с моделью вашего фотоаппарата.

Ассортимент товаров, параметры

Изделия различают по диаметру – от 37 до 95 мм. Существуют универсальные модели, а также изделия с изображением логотипа. Например, в наличии есть крышка для объектива Canon, Nikon, Sony, Sony Alpha, Olympus и Pentax. Также мы предлагаем комплекты, состоящие из задней заглушки на объектив и на байонет камеры.

Есть крышки, конструкция которых позволяет настроить баланс белого, не снимая их. Способ фиксации может быть: байонет, посадочный, откидной и резьба.

В наличии шнурок, с помощью которого вы сможете прикрепить заглушку объектива к тушке камеры и не терять впредь.

Чтобы купить крышку на объектив Sony в Москве (наличие необходимой модели можно уточнить в телефонном режиме), достаточно посетить наш магазин. Если же вы живете в другом регионе РФ, к вашим услугам система доставки. Можно заказать курьерскую доставку по Москве. Вас порадуют демократичные цены на наши товары и профессиональные услуги экспертов интернет-магазина.