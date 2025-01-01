Крышки для объективов

Фильтр

Интернет-магазин «Фотогора» предлагает не только фотооборудование, но и аксессуары к нему. У нас вы найдете защитные крышки для объектива и корпуса камеры — для безопасного хранения и транспортировки. Они предназначены для того, чтобы уберечь переднюю и заднюю оптическую линзы, внутреннюю часть фотоаппарата и матрицы от загрязнений и повреждений.

В каталоге представлены одиночные изделия, а также комплекты заглушек. Большая часть представленных товаров поставляет объединение Fotokvant — это компании отечественного рынка, занимающиеся изготовлением профессиональной фото- и видеотехники. Вся продукция сделана из качественного пластика. При выборе товара обращайте внимание на совместимость крышки с моделью вашего фотоаппарата.

Ассортимент товаров, параметры

Изделия различают по диаметру – от 37 до 95 мм. Существуют универсальные модели, а также изделия с изображением логотипа. Например, в наличии есть крышка для объектива Canon, Nikon, Sony, Sony Alpha, Olympus и Pentax. Также мы предлагаем комплекты, состоящие из задней заглушки на объектив и на байонет камеры.

Есть крышки, конструкция которых позволяет настроить баланс белого, не снимая их. Способ фиксации может быть: байонет, посадочный, откидной и резьба.

В наличии шнурок, с помощью которого вы сможете прикрепить заглушку объектива к тушке камеры и не терять впредь.

Чтобы купить крышку на объектив Sony в Москве (наличие необходимой модели можно уточнить в телефонном режиме), достаточно посетить наш магазин. Если же вы живете в другом регионе РФ, к вашим услугам система доставки. Можно заказать курьерскую доставку по Москве. Вас порадуют демократичные цены на наши товары и профессиональные услуги экспертов интернет-магазина.

Flama FL-WB52C White Balance Lenscap – защитная крышка для настройки баланса белого камеры.

Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.

Flama Body Cap JN-H крышка на камеру Nikon
Flama Body Cap JN-H крышка на камеру Nikon
Flama Body Cap JN-H – заглушка непосредственно для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Использование аксессуара позволит значительно сократить риск повреждения и загрязнения внутренней части корпуса камеры, существенно продлить срок службы и сохранить качество работы профессионального оборудования.

Flama FL-WB52N White Balance Lenscap – крышка для настройки баланса белого камеры.

Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.

Fotokvant CAP-49-Canon крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Canon крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 49 mm.


Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.

Fotokvant CAP-SE-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Sony E-mount
Fotokvant CAP-SE-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Sony E-mount
Fotokvant CAP-SE-Kit - комплект из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Sony E-mount.

Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика темно-серого цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер Sony E-mount.


Fotokvant CAP-E-mount крышка задняя для объектива Sony E-mount
Fotokvant CAP-E-mount крышка задняя для объектива Sony E-mount
Fotokvant CAP-E-mount - крышка задняя для объектива Sony.

Крышка изготовлена из пластика. Подходит к объективам Sony E10-18/4; E16-50/3.5-5.6; E16/2.8; E18-55/3.5-5.6; E18-200/3.5-6.3; E20/2.8; E30/3.5 М; E35/1.8; E50/1.8; E55-210/4.5-6.3; E PZ18-105/4

FE24-70/4; FE24-240/3.5-6.3; FE28-70/3.5-5.6; FE28/2; FE35/1.4; FE35/2.8;

FE55/1.8; FE70-200/4; FE90/2.8 М; FE PZ28-135/4; FE16-35/4; E16-70/4.

Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм
Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм
Fotokvant NVF-8855 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 52 мм.

Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 55 мм.

Fotokvant CAP-58-Canon крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Canon крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 58 мм.

Fotokvant CAP-62-Canon крышка для объектива 62 мм
Fotokvant CAP-62-Canon крышка для объектива 62 мм
Fotokvant CAP-62-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 62 мм.

Fotokvant CAP-67-Canon крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Canon крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 67 мм.

Fotokvant CAP-72-Canon крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Canon крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 72 мм.

Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.

Fotokvant CAP-82-Canon крышка для объектива 82 мм
Fotokvant CAP-82-Canon крышка для объектива 82 мм
Fotokvant CAP-82-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 82 мм.

Fotokvant CAP-49-Nikon крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Nikon крышка для объектива 49 мм
Fotokvant NVF-8863 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 49 мм.


Fotokvant CAP-52-Nikon крышка для объектива 52 мм
Fotokvant CAP-52-Nikon крышка для объектива 52 мм
Fotokvant NVF-8864 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 52 мм.

Fotokvant CAP-55-Nikon крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Nikon крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 55 мм.

