Объективы для смартфонов

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Заглушка Fotokvant VZ-6 для объектива смартфона с глазками.
Заглушка крепится на смартфон и блокирует или открывает по вашему желанию объектив камеры. Предохраняет его от загрязнения и царапин, а владельца от посторонних глаз, если он опасается что "большой брат" следит за ним... Выполнена из пластика.
Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.
Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с более широким углом обзора.
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578.
Магнитный держатель для фильтра SmallRig 67mm Magnetic Cellphone Filter Ring Adapter (3578 Compatible).
SmallRig 4737 8X Telephoto Lens (T-mount) телеобъектив для смартфона. Объектив SmallRig Telephoto с 8-кратным увеличением обеспечивает детализированную съемку на расстоянии, создавая эффект сжатия пространства и малую глубину резкости для художественных акцентов.
SmallRig 5009 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 16 Pro Max / 16 Pro. Площадка совместима с клеткой SmallRig: 5006, 5008.
SmallRig 5010 магнитный держатель светофильтра 67мм для клетки смартфона iPhone 16 Pro Max / 16 Pro. Крепление магнитного фильтра SmallRig 5010 67 мм для клеток iPhone 16 позволяет удобно фиксировать фильтры диаметром 67 мм благодаря надежному боковому креплению. Это устройство обеспечивает идеальное соответствие объектива, что позволяет избежать проблем с помехами и виньетированием при съемке.
SmallRig 5172 адаптер-переходник резьба 67мм / крепление T-Mount. Адаптер позволяет легко устанавливать светофильтры с резьбой 67мм на байонет Moment T-mount клетки или чехла. Совместим с кольцевым осветителем SmallRig Vibe P30, обеспечивая комфортную подсветку для съёмки.
SmallRig 5174 держатель светофильтра 67мм для смартфона (зажим). Адаптер позволяет устанавливать светофильтр с резьбой диаметром 67мм покрывая весь блок камер. Конструкция позволяет установить кольцевой осветитель P30. Двусторонние силиконовые прокладки защищают корпус телефона и аксессуары от царапин. На креплении предусмотрен холодный башмак для установки осветителя, микрофона или радиосистемы.
