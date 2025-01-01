Сменные объективы для смартфонов заметно расширяют диапазон возможностей съемки. С точки зрения функционала они не так сильно отличаются от линз для более «серьезных» профессиональных камер, хотя снимки все же могут уступать им по качеству.

Виды объективов для смартфона

Рассмотрим популярные виды объективов для телефона:

широкоугольный объектив позволяет увеличить угол обзора камеры (около 110 град.). С его помощью удобно снимать панорамные фото;

телеобъектив восьмикратно увеличивает изображение без искажения пропорций (в отличие от широкоугольного), поэтому подходит для портретной съемки, к тому же он размывает задний план, выделяя лицо человека;

Fish-eye (рыбий глаз) – вид широкоугольного объектива, обеспечивает сферическое искажение фото; в основном используется для съемки архитектуры и интерьеров;

макрообъектив используется для съемки на небольшом расстоянии с высочайшей детализацией. Увеличивает масштаб в 10 раз. Резкость только в центре фото.

Изготовители объективов для смартфонов

Достаточно часто насадки поставляются небольшими наборами, по несколько разных видов в каждом. К известным компаниям-изготовителям объективов для смартфонов можно причислить, среди прочих, GreenBean, Lensbaby, Phokus, Photojojo, Mofy, Pixeet. Их продукция представлена в нашем магазине. Не стоит приобретать объективы у малоизвестных фирм, так как вы рискуете в результате получать замыленное и нерезкое изображение.

Недостатки объективов-насадок для смартфона компенсируются их доступной ценой и компактностью.