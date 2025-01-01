Фильтр

Объективы для смартфонов

Сменные объективы для смартфонов заметно расширяют диапазон возможностей съемки. С точки зрения функционала они не так сильно отличаются от линз для более «серьезных» профессиональных камер, хотя снимки все же могут уступать им по качеству.

Виды объективов для смартфона

Рассмотрим популярные виды объективов для телефона:

  • широкоугольный объектив позволяет увеличить угол обзора камеры (около 110 град.). С его помощью удобно снимать панорамные фото;
  • телеобъектив восьмикратно увеличивает изображение без искажения пропорций (в отличие от широкоугольного), поэтому подходит для портретной съемки, к тому же он размывает задний план, выделяя лицо человека;
  • Fish-eye (рыбий глаз) – вид широкоугольного объектива, обеспечивает сферическое искажение фото; в основном используется для съемки архитектуры и интерьеров;
  • макрообъектив используется для съемки на небольшом расстоянии с высочайшей детализацией. Увеличивает масштаб в 10 раз. Резкость только в центре фото.

Изготовители объективов для смартфонов

Достаточно часто насадки поставляются небольшими наборами, по несколько разных видов в каждом. К известным компаниям-изготовителям объективов для смартфонов можно причислить, среди прочих, GreenBean, Lensbaby, Phokus, Photojojo, Mofy, Pixeet. Их продукция представлена в нашем магазине. Не стоит приобретать объективы у малоизвестных фирм, так как вы рискуете в результате получать замыленное и нерезкое изображение.

Недостатки объективов-насадок для смартфона компенсируются их доступной ценой и компактностью.

Fotokvant VZ-6 заглушка для объектива смартфона с глазками
Fotokvant VZ-6 заглушка для объектива смартфона с глазками
Fotokvant VZ-6 заглушка для объектива смартфона с глазками
Арт. DAN-4355
Fotokvant VZ-6 заглушка для объектива смартфона с глазками
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Заглушка Fotokvant VZ-6 для объектива смартфона с глазками.

Заглушка крепится на смартфон и блокирует или открывает по вашему желанию объектив камеры. Предохраняет его от загрязнения и царапин, а владельца от посторонних глаз, если он опасается что "большой брат" следит за ним... Выполнена из пластика.

260 ₽
В корзину
Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Арт. DAN-6752
Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.

Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с более широким углом обзора.

6 490 ₽
В корзину
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578
Арт. MTG-1982
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578. 

Магнитный держатель для фильтра SmallRig 67mm Magnetic Cellphone Filter Ring Adapter (3578 Compatible). 

2 300 ₽
В корзину
SmallRig 4737 8X Telephoto Lens (T-mount) телеобъектив для смартфона
SmallRig 4737 8X Telephoto Lens (T-mount) телеобъектив для смартфона
SmallRig 4737 8X Telephoto Lens (T-mount) телеобъектив для смартфона
Арт. MTG-4352
SmallRig 4737 8X Telephoto Lens (T-mount) телеобъектив для смартфона
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 4737 8X Telephoto Lens (T-mount) телеобъектив для смартфона. Объектив SmallRig Telephoto с 8-кратным увеличением обеспечивает детализированную съемку на расстоянии, создавая эффект сжатия пространства и малую глубину резкости для художественных акцентов.

24 190 ₽
В корзину
SmallRig 5009 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 16 Pro Max / 16 Pro
SmallRig 5009 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 16 Pro Max / 16 Pro
Арт. MTG-4358
SmallRig 5009 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 16 Pro Max / 16 Pro
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 5009 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 16 Pro Max / 16 Pro. Площадка совместима с клеткой SmallRig: 5006, 5008.

2 190 ₽
В корзину
SmallRig 5010 магнитный держатель светофильтра 67мм для клетки смартфона iPhone 16 Pro Max / 16 Pro
Арт. MTG-4359
SmallRig 5010 магнитный держатель светофильтра 67мм для клетки смартфона iPhone 16 Pro Max / 16 Pro
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 5010 магнитный держатель светофильтра 67мм для клетки смартфона iPhone 16 Pro Max / 16 Pro. Крепление магнитного фильтра SmallRig 5010 67 мм для клеток iPhone 16 позволяет удобно фиксировать фильтры диаметром 67 мм благодаря надежному боковому креплению. Это устройство обеспечивает идеальное соответствие объектива, что позволяет избежать проблем с помехами и виньетированием при съемке.

2 740 ₽
В корзину
SmallRig 5172 адаптер-переходник резьба 67мм / крепление T-Mount
SmallRig 5172 адаптер-переходник резьба 67мм / крепление T-Mount
SmallRig 5172 адаптер-переходник резьба 67мм / крепление T-Mount
Арт. MTG-4362
SmallRig 5172 адаптер-переходник резьба 67мм / крепление T-Mount
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 5172 адаптер-переходник резьба 67мм / крепление T-Mount. Адаптер позволяет легко устанавливать светофильтры с резьбой 67мм на байонет Moment T-mount клетки или чехла. Совместим с кольцевым осветителем SmallRig Vibe P30, обеспечивая комфортную подсветку для съёмки.

1 750 ₽
В корзину
SmallRig 5174 держатель светофильтра 67мм для смартфона (зажим)
SmallRig 5174 держатель светофильтра 67мм для смартфона (зажим)
SmallRig 5174 держатель светофильтра 67мм для смартфона (зажим)
Арт. MTG-4363
SmallRig 5174 держатель светофильтра 67мм для смартфона (зажим)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 5174 держатель светофильтра 67мм для смартфона (зажим). Адаптер позволяет устанавливать светофильтр с резьбой диаметром 67мм покрывая весь блок камер. Конструкция позволяет установить кольцевой осветитель P30. Двусторонние силиконовые прокладки защищают корпус телефона и аксессуары от царапин. На креплении предусмотрен холодный башмак для установки осветителя, микрофона или радиосистемы.

2 190 ₽
В корзину
