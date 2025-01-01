спецэффекты для фото

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-58х36 – крышка с насадками для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 58 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Fotokvant CAP-58х05 – крышка с насадками для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 58 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Fotokvant CAP-77х05 – крышка с насадками для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 77 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Хрустальная призма Fotokvant PRP-003 для спецэффектов.
Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Грани добавят цветовые эффекты, радужные отливы добавят разнообразие "фракталов", а крепление в основании 1/4" позволит установить сферу на все виды штативов и стоек.
Крышка с насадками Fotokvant CAP-77х356, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 77 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками для создания фигурного боке Fotokvant CAP-49х36, для объектива 49 мм.
Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 49 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками для создания фигурного боке Fotokvant CAP-55х36, для объектива 55 мм.
Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 55 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками для создания фигурного боке Fotokvant CAP-49х05.
Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 49 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками Fotokvant CAP-49х72, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 49 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками Fotokvant CAP-52х36, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 52 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками Fotokvant CAP-52х72, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 52 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками Fotokvant CAP-55х72, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 55 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками Fotokvant CAP-58х72, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 58 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками Fotokvant CAP-62х36, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 62 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками Fotokvant CAP-62х72, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 62 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками Fotokvant CAP-67х72, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 72 маски для объектива диаметром 67 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Крышка с насадками Fotokvant CAP-72х36, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 72 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Wansen
Работай с цветом без бликов