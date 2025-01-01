Фильтр

Статьи

Спецэффекты для фото

Трудно представить, какое количество различных приспособлений для создания неповторимого авторского стиля есть в арсенале профессионального фотографа. Многие эффекты получают на этапе постобработки, с использованием фотошопа.

Однако мастера съемки предпочитают применять спецэффекты для фото в процессе создания кадра. На сайте магазина Фотогора представлен широкий выбор устройств для изменения качественных характеристик фотографии.

Ассортимент

У нас в наличии товары группы производителей Fotokvant.

  • Крышки со спецэффектами для фото.
  • Хрустальный шар для фотоэффектов.

Крышки представляют из себя наборы различных насадок для фигурного боке. Боке – японское слово, означающее размытость. С помощью данных насадок, фотограф создает определенный рисунок в зоне нерезкости. Для этого рекомендуется использовать светосильные объективы с фиксированным фокусом.

насадки со спецэффектами для фото в Москве

Разнообразие форм поразит самого искушенного специалиста – у нас есть комплекты от пяти стандартных фигур до 72-х уникальных форм. Маски являются универсальными для объективов разных брендов и различаются только диаметром.

крышки со спецэффектами для фото

Хрустальная сфера на подставке поможет вам сделать креативные снимки. Ее также используют в качестве интересного элемента декора в интерьере дома или студии.

спецэффекты для фото

Приобрести любые насадки со спецэффектами для фото в Москве можно в офисе интернет-магазина «Фотогора» или заказать адресную доставку по городу. Для отправки товара в любой уголок России воспользуйтесь услугами транспортной компании.

У нас действует система скидок для оптовых покупателей. Розничные цены также соответствуют рыночным. В качестве приятного бонуса предоставим консультации профессионалов в сфере фотографии.

Fotokvant CAP-58х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 58 мм
Fotokvant CAP-58х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 58 мм
Fotokvant CAP-58х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 58 мм
Арт. NVF-9201
Fotokvant CAP-58х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 58 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAP-58х36 – крышка с насадками для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 58 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

3 480 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-58х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 58 мм
Fotokvant CAP-58х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 58 мм
Fotokvant CAP-58х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 58 мм
Арт. NVF-9200
Fotokvant CAP-58х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 58 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAP-58х05 – крышка с насадками для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 58 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

1 580 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-77х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 77 мм
Арт. NVF-9199
Fotokvant CAP-77х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 77 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAP-77х05 – крышка с насадками для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 77 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

1 580 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Арт. DAN-3267
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Хрустальная призма Fotokvant PRP-003 для спецэффектов.

Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.

1 180 ₽
В корзину
-6 %
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма
Арт. MTG-3137
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 2 ч

Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Грани добавят цветовые эффекты, радужные отливы добавят разнообразие "фракталов", а крепление в основании 1/4" позволит установить сферу на все виды штативов и стоек.

-5.77 %1 040 ₽
970 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм
Арт. DAN-2296
Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Крышка с насадками Fotokvant CAP-77х356, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 77 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

3 480 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-49х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 49 мм
Fotokvant CAP-49х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 49 мм
Fotokvant CAP-49х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 49 мм
Арт. DAN-2517
Fotokvant CAP-49х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 49 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крышка с насадками для создания фигурного боке Fotokvant CAP-49х36, для объектива 49 мм.

Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 49 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

3 480 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-55х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 55 мм
Fotokvant CAP-55х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 55 мм
Fotokvant CAP-55х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 55 мм
Арт. DAN-2516
Fotokvant CAP-55х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 55 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крышка с насадками для создания фигурного боке Fotokvant CAP-55х36, для объектива 55 мм.

Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 55 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

3 480 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-49х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 49 мм
Fotokvant CAP-49х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 49 мм
Fotokvant CAP-49х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 49 мм
Арт. DAN-2859
Fotokvant CAP-49х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 49 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крышка с насадками для создания фигурного боке Fotokvant CAP-49х05.

Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 49 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

1 580 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-49х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 49 мм
Fotokvant CAP-49х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 49 мм
Fotokvant CAP-49х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 49 мм
Арт. DAN-2865
Fotokvant CAP-49х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 49 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крышка с насадками Fotokvant CAP-49х72, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 49 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

5 420 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-52х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 52 мм
Fotokvant CAP-52х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 52 мм
Fotokvant CAP-52х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 52 мм
Арт. DAN-2861
Fotokvant CAP-52х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 52 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крышка с насадками Fotokvant CAP-52х36, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 52 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

3 480 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-52х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 52 мм
Fotokvant CAP-52х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 52 мм
Fotokvant CAP-52х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 52 мм
Арт. DAN-2866
Fotokvant CAP-52х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 52 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Крышка с насадками Fotokvant CAP-52х72, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 52 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

5 420 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-55х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 55 мм
Fotokvant CAP-55х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 55 мм
Fotokvant CAP-55х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 55 мм
Арт. DAN-2867
Fotokvant CAP-55х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 55 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крышка с насадками Fotokvant CAP-55х72, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 55 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

5 130 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм
Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм
Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм
Арт. DAN-2868
Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крышка с насадками Fotokvant CAP-58х72, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 58 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

5 420 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-62х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 62 мм
Fotokvant CAP-62х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 62 мм
Fotokvant CAP-62х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 62 мм
Арт. DAN-2862
Fotokvant CAP-62х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 62 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крышка с насадками Fotokvant CAP-62х36, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 62 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

3 480 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-62х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 62 мм
Fotokvant CAP-62х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 62 мм
Fotokvant CAP-62х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 62 мм
Арт. DAN-2869
Fotokvant CAP-62х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 62 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крышка с насадками Fotokvant CAP-62х72, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 62 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

5 420 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-67х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 67 мм
Fotokvant CAP-67х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 67 мм
Fotokvant CAP-67х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 67 мм
Арт. DAN-2870
Fotokvant CAP-67х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 67 мм
Наличие
Москва: более 10 шт

Крышка с насадками Fotokvant CAP-67х72, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 72 маски для объектива диаметром 67 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

5 420 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-72х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 72 мм
Fotokvant CAP-72х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 72 мм
Fotokvant CAP-72х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 72 мм
Арт. DAN-2864
Fotokvant CAP-72х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 72 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крышка с насадками Fotokvant CAP-72х36, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 72 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

3 480 ₽
В корзину
