Трудно представить, какое количество различных приспособлений для создания неповторимого авторского стиля есть в арсенале профессионального фотографа. Многие эффекты получают на этапе постобработки, с использованием фотошопа.

Однако мастера съемки предпочитают применять спецэффекты для фото в процессе создания кадра. На сайте магазина Фотогора представлен широкий выбор устройств для изменения качественных характеристик фотографии.

Ассортимент

Крышки со спецэффектами для фото.

Хрустальный шар для фотоэффектов.

Крышки представляют из себя наборы различных насадок для фигурного боке. Боке – японское слово, означающее размытость. С помощью данных насадок, фотограф создает определенный рисунок в зоне нерезкости. Для этого рекомендуется использовать светосильные объективы с фиксированным фокусом.

Разнообразие форм поразит самого искушенного специалиста – у нас есть комплекты от пяти стандартных фигур до 72-х уникальных форм. Маски являются универсальными для объективов разных брендов и различаются только диаметром.

Хрустальная сфера на подставке поможет вам сделать креативные снимки. Ее также используют в качестве интересного элемента декора в интерьере дома или студии.

