Штативы для камер

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
QZSD Q303 Черный штатив с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Рабочая высота - 141 см, размер в сложенном состоянии - 57 см. Вес - 1800 г.
QZSD Q222 Черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см.
Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Максимальная высота - 155 см, в сложенном виде - 58 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Вес - 1,53 кг. Материал - алюминий.
Штатив QZSD Q202F для камер весом до 5 кг.
Четырехсекционный алюминиевый штатив оснащен горизонтальной колонной и комбинированной головой. Максимальная высота - 152 см. Минимальная рабочая высота 49 см. В сложенном состоянии 52 см. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес штатива 1,05 кг.
Fotokvant TM-3110 - четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер.
Штатив изготовлен из алюминиевого сплава и предназначен для легких камер, планшетов и смартфонов. Для крепления оборудования на штатив мы рекомендуем использовать необходимый держатель. Для предотвращения скольжения на гладкой поверхности ноги штатива оборудованы резиновыми накладками.
Максимальная высота съемки - 102 см, минимальная высота - 34,5 см, вес - 0,51 кг.
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.
Rekam RT-P30 – профессиональный штатив, изготовлен из легких и высококачественных компонентов, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 225–1420 мм, в сложенном виде – 550 мм. Модель имеет 4 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Комплектуется шаровой головой. Вес штатива – 1150 г.
Черный штатив трансформер QZSD Q109 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Может быть использован как монопод.
Черный штатив QZSD Q301 с шаровой головой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 6 кг. Рабочая высота 140 см, вес - 1,65 кг.
Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.
Штатив QZSD Q360 со съемной шаровой головой.
Максимальная нагрузка до 5 кг. Рабочая высота 153 см. Выполнен из алюминиевого сплава. Рекомендуется для репортажной, предметной или макросъемки.
Черный штатив QZSD Q510 с шаровой головой для тяжелых камер, для фотоаппартов. Оснащен шаровой головой со съемной площадкой.
Максимальная высота - 160 см, в сложенном состоянии 53 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа. Вес - 1,3 кг.
Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.
Штатив QZSD Q108 с видеоголовой выполенен из аллюминия.
Рабочая высота - до 129 см, максимальная нагрузка - до 5 кг. Рекомендуется для профессиональной и любительской видео- и фотосъемки.
Черный профессиональный видеоштатив QZSD Q680A для камеры с максимальной высотой 188 см.
Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволяет получить более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, вес - 3100 г.
Benro TTOR24CLVS4PRO штатив Tortoise с видеоголовой/карбоновый с цангами - идеальный компаньон для съемок видеоконтента высокого качества. Максимальная высота, см – 158,5 Допустимая нагрузка, кг – 4
П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 1,5 кг. Площадка съемная. В комплекте держатель телефона.
Cullmann ALPHA 3200 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 2,3 кг. Высота штатива варьируется от 54 до 145 см. В сложенном виде, см – 55. Вес, кг – 1,15.
Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.
Wansen
Работай с цветом без бликов