Фильтр

Всего - 366 товаров

Цена
Бренд
Тип
Штативная голова
Максимальная нагрузка
Максимальная высота, см
Материал

Статьи

Штативы для камер

Известно, что идеальных условий съемки не существует, но приблизить их к таковым можно, если расположить камеру на неподвижной опоре. Это позволит устранить дрожание, которого не избежать при съемке с рук. Роль неподвижной опоры могут выполнять различные подручные средства, но фотографы все же отдают предпочтение профессиональным приспособлениям — используют штатив.

заказать штатив

Как сделать выбор

Существует три основных параметра, по которым оценивают будущую покупку:

  • стоимость;
  • устойчивость;
  • легкость.

 лучшие штативы для фотоаппаратов в Москве

Чтобы купить штатив и не разочароваться в нем, учитывайте следующее:

  • материал — чаще других используют алюминий и углеволокно. Первый дешевле и устойчивее, второй — легче, долговечнее и дороже;
  • количество секций ножек штатива — чем их больше, тем компактнее будет штатив в собранном виде, тем больше опций для регулировки по высоте. Вместе с тем каждая дополнительная секция снижает устойчивость и надежность аксессуара;
  • диаметр ног — чем больше диаметр, тем выше устойчивость, а значит, лучше качество снимка, выше защищенность камеры;
  • предельную допустимую нагрузку — если вы работаете с конкретной камерой и не планируете менять ее в обозримом будущем, брать штативы «на вырост» нет смысла, так как они стоят дороже. Вместе с тем небольшой запас должен быть (на доукомплектацию оптикой, вспышкой и т.д.), чтобы исключить риск падения фотооборудования;
  • высота — высокие штативы нужны для съемок высоких моделей, как правило, используются в студии. На выезде они менее практичны, так как весят больше, перевозить их сложнее.

штатив трипод недорого

Что мы предлагаем

В магазине «Фотогора» можно недорого купить трипод GreenBean, QZSD, Rekam, Cullmann и других известных производителей. Получить товар можно в Москве или любом другом городе России. Организуем доставку транспортной компанией в любую точку страны.

Мы предлагаем лучшие штативы для фотоаппаратов в Москве по выгодной цене, предоставляем бесплатные консультации по выбору.

QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
Арт. DAN-2921
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

QZSD Q303 Черный штатив с видеоголовой. 

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Рабочая высота - 141 см, размер в сложенном состоянии - 57 см. Вес - 1800 г.

5 750 ₽
В корзину
QZSD Q222 черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см
QZSD Q222 черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см
QZSD Q222 черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см
Арт. DAN-4046
QZSD Q222 черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

QZSD Q222 Черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см.

Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Максимальная высота - 155 см, в сложенном виде - 58 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Вес - 1,53 кг. Материал - алюминий.

6 960 ₽
В корзину
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
Арт. DAN-4908
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Штатив QZSD Q202F для камер весом до 5 кг.

Четырехсекционный алюминиевый штатив оснащен горизонтальной колонной и комбинированной головой. Максимальная высота - 152 см. Минимальная рабочая высота 49 см. В сложенном состоянии 52 см. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес штатива 1,05 кг.

5 130 ₽
В корзину
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Арт. DAN-1051
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant TM-3110 - четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер.

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава и предназначен для легких камер, планшетов и смартфонов. Для крепления оборудования на штатив мы рекомендуем использовать необходимый держатель. Для предотвращения скольжения на гладкой поверхности ноги штатива оборудованы резиновыми накладками.

Максимальная высота съемки - 102 см, минимальная высота - 34,5 см, вес - 0,51 кг.


480 ₽
В корзину
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
Арт. MTG-0880
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой.  

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

2 730 ₽
В корзину
-5 %
Rekam RT-P30 штатив
Арт. DAN-0559
Rekam RT-P30 штатив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 14 ч

Rekam RT-P30 – профессиональный штатив, изготовлен из легких и высококачественных компонентов, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 225–1420 мм, в сложенном виде – 550 мм. Модель имеет 4 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Комплектуется шаровой головой. Вес штатива – 1150 г.

-5 %5 690 ₽
5 400 ₽
В корзину
Хит
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
Арт. DAN-2919
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Черный штатив трансформер QZSD Q109 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Может быть использован как монопод. 

3 290 ₽
В корзину
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
Арт. DAN-2920
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Черный штатив QZSD Q301 с шаровой головой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 6 кг. Рабочая высота 140 см, вес - 1,65 кг.

4 900 ₽
В корзину
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Арт. DAN-2922
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.

6 320 ₽
В корзину
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
Арт. DAN-2924
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Штатив QZSD Q360 со съемной шаровой головой.

Максимальная нагрузка до 5 кг. Рабочая высота 153 см. Выполнен из алюминиевого сплава. Рекомендуется для репортажной, предметной или макросъемки.

5 610 ₽
В корзину
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
Арт. DAN-2925
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Черный штатив QZSD Q510 с шаровой головой для тяжелых камер, для фотоаппартов. Оснащен шаровой головой со съемной площадкой.

Максимальная высота - 160 см, в сложенном состоянии 53 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа. Вес - 1,3 кг.

6 600 ₽
В корзину
-21 %
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Арт. DAN-2926
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 2 ч

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

-21.22 %7 870 ₽
6 190 ₽
В корзину
QZSD Q108 штатив 129 см с видеоголовой
QZSD Q108 штатив 129 см с видеоголовой
QZSD Q108 штатив 129 см с видеоголовой
Арт. DAN-2918
QZSD Q108 штатив 129 см с видеоголовой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Штатив QZSD Q108 с видеоголовой выполенен из аллюминия.

Рабочая высота - до 129 см, максимальная нагрузка - до 5 кг. Рекомендуется для профессиональной и любительской видео- и фотосъемки.

3 670 ₽
В корзину
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
Арт. DAN-3416
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Черный профессиональный видеоштатив QZSD Q680A для камеры с максимальной высотой 188 см.

Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволяет получить более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, вес - 3100 г.

15 940 ₽
В корзину
Benro Tortoise TTOR24CLVS4PRO карбоновый штатив с видеоголовой
Benro Tortoise TTOR24CLVS4PRO карбоновый штатив с видеоголовой
Benro Tortoise TTOR24CLVS4PRO карбоновый штатив с видеоголовой
Арт. DAN-8083
Benro Tortoise TTOR24CLVS4PRO карбоновый штатив с видеоголовой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Benro TTOR24CLVS4PRO штатив Tortoise с видеоголовой/карбоновый с цангами - идеальный компаньон для съемок видеоконтента высокого качества. Максимальная высота, см – 158,5 Допустимая нагрузка, кг – 4

37 700 ₽
В корзину
П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона
П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона
П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона
Арт. MTG-2535
П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 1,5 кг. Площадка съемная. В комплекте держатель телефона. 

1 300 ₽
В корзину
Cullmann ALPHA 3200 штатив 145 см с видеоголовой нагрузкой до 2,3 кг
Арт. NVF-6222
Cullmann ALPHA 3200 штатив 145 см с видеоголовой нагрузкой до 2,3 кг
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Cullmann ALPHA 3200 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 2,3 кг. Высота штатива варьируется от 54 до 145 см. В сложенном виде, см – 55. Вес, кг – 1,15.

3 740 ₽
В корзину
Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Арт. NVF-2327
Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.

1 150 ₽
В корзину
Товары в архиве (525)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера