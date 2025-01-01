Арт. OLE-3448

Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло с изображением микрометрической шкалы (цена деления - 0,01 мм) и окружностей различного диаметра (1,5 мм, 0,6 мм, 0,15 мм и 0,07 мм). Используется для калибровки программы анализа изображений. Он помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы.