Фильтр

Всего - 2 товара

Цена
Бренд
Тип
Levenhuk MED X/Y слайд калибровочный
Levenhuk MED X/Y слайд калибровочный
Levenhuk MED X/Y слайд калибровочный
Арт. OLE-3448
Levenhuk MED X/Y слайд калибровочный
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло  с изображением микрометрической шкалы (цена деления - 0,01 мм) и окружностей различного диаметра (1,5 мм, 0,6 мм, 0,15 мм и 0,07 мм). Используется для калибровки программы анализа изображений. Он помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы.  

3 510 ₽
В корзину
Levenhuk MED слайд калибровочный
Levenhuk MED слайд калибровочный
Levenhuk MED слайд калибровочный
Арт. OLE-3447
Levenhuk MED слайд калибровочный
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло с микрометрической шкалой, используемое для калибровки программы анализа изображений. Он помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы. Цена деления шкалы составляет 0,01 мм. Калибровочный слайд Levenhuk MED совместим с микроскопами любых брендов.

2 370 ₽
В корзину
Товары в архиве (4)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера