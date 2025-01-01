В интернет-магазине Фотогора можно купить надежное крепление вспышки. Это аксессуар, который облегчит работу в студии, существенно расширит возможности для построения световых схем.

Мы предлагаем устройства ведущих мировых производителей, предоставляем гарантию на них. В нашем ассортименте вы найдете крепление вспышки Elinchrom, Falcon Eyes, Fotokvant, Lumifor, Novoflex, Phottix и др. Мы продаем:

адаптеры для крепления вспышки на винт;

гибкие кронштейны поворотного типа для крепления накамерного света на горячий башмак фотокамеры;

держатели для крепления одной или нескольких вспышек с отверстием для зонтов-софтбоксов;

съемные головки для фиксации вспышки на стойке;

подставки для накамерных вспышек;

наборы стробиста для работы в студии и за ее пределами и так далее.

