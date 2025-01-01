Фильтр

В интернет-магазине Фотогора можно купить надежное крепление вспышки. Это аксессуар, который облегчит работу в студии, существенно расширит возможности для построения световых схем.

Мы предлагаем устройства ведущих мировых производителей, предоставляем гарантию на них. В нашем ассортименте вы найдете крепление вспышки Elinchrom, Falcon Eyes, Fotokvant, Lumifor, Novoflex, Phottix и др. Мы продаем:

  • адаптеры для крепления вспышки на винт;
  • гибкие кронштейны поворотного типа для крепления накамерного света на горячий башмак фотокамеры;
  • держатели для крепления одной или нескольких вспышек с отверстием для зонтов-софтбоксов;
  • съемные головки для фиксации вспышки на стойке;
  • подставки для накамерных вспышек;
  • наборы стробиста для работы в студии и за ее пределами и так далее.

Покупатели выбирают нас по многим причинам. В числе основных — квалифицированный персонал. Мы продаем профессиональное фотооборудование, в том числе дорогостоящее. Существует не так много экспертов, которые в нем разбираются. Наши сотрудники разбираются. Их консультации компетентны. Вы получите исчерпывающую информацию о разных моделях и рекомендации по выбору устройств не в общем, а под конкретные задачи. В этом заключается индивидуальный профессиональный подход.

Мы не привязываемся к конкретному бренду, стараемся предоставить вам максимальный выбор.

Цены. В каталоге приведены актуальные цифры. Мы формируем цены гибко. Например, при заказе от 40 000 рублей вы получите скидку. Специальные предложения готовим для фотошкол и студий.

Задавайте вопросы нашим консультантам. Они расскажут не только про фотоаксессуары, но и про скидки, условия доставки и способы оплаты заказов.

Phottix 87535 Multi boom 28 держатель для крепления накамерных вспышек
Phottix Multi boom 28 – держатель, предназначен для крепления накамерных вспышек.

С его мопощью можно закрепить вспышку на креплении типа холодный башмак. Для достижения равномерного освещения предусмотрены отверстия для крепления зонтов или зонтов-софтбоксов серии Phottix Easy-Up. Быстро складывается в чехол и удобен при транспортировке. Вес - 1,6 кг.

Fotokvant RFLH-24 крепление для двух накамерных вспышек
Fotokvant RFLH-24 крепление для двух накамерных вспышек
Fotokvant RFLH-24 крепление для двух накамерных вспышек
Fotokvant RFLH-24 - крепление для двух накамерных вспышек.

Зажим для крепления двух накамерных вспышек (осветителей, микрофонов и прочего оборудования с креплением на холодный башмак) для установки на студийную стойку (на адаптер 5/8 дюйма). Адаптер, входящий в комплект, позволяет установить крепление на штатив или резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Крепление оборудовано отверстием для зонта с винтовым зажимом. Вес - 0,2 кг.

Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Fotokvant RFLH-01 – съемная головка, обеспечивающая удобное крепление вспышки на стойку.

Оборудована специальным зажимом для крепления студийного зонта. Устанавливается на адаптер стойки для освещения. Имеет практичную и долговечную конструкцию, отличается надежностью и высоким качеством изготовления. Основной корпус изготовлен из пластика, башмак для крепления вспышки - пластиковый. Вес - 0,2 кг.

Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.

Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.

Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.

Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.

Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной
Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной
Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной
Falcon Eyes TMB-30D – металлический держатель для организации двух посадочных мест резьбой 1/4". Устанавливается любую опору (стойка, штатив, кронштейн ) винтовым креплением 1/4" или 3/8", общая длина 27 см.

Falcon Eyes зажим B для зонта с холодным башмаком
Falcon Eyes зажим B для зонта с холодным башмаком
Falcon Eyes зажим B – зажим используется для крепления различного оборудования на опору со стандартным креплением 5/8". Изготовлен из пластика, площадка – из металла. Вес конструкции – 0,15 кг.

Fotokvant HB-03 шаровая голова на горячий башмак или резьбу 1/4
Fotokvant HB-03 шаровая голова на горячий башмак или резьбу 1/4
Fotokvant HB-03 шаровая голова на горячий башмак или резьбу 1/4
Fotokvant HB-03 – алюминиевый держатель для установки светодиодной панели или других легких осветителей на горячий башмак камеры или резьбу 1/4 дюйма. Конструкционная особенность – оснащен шаровой головой, что позволяет устанавливать под нужным наклоном осветитель. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Максимальная нагрузка – 1 кг. Размер – 6,5х4х2,5 см. Вес - 0,5 кг.

Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта
Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта
Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта
Fotokvant RFLH-33 - мощный металлический держатель-зажим для крепления вспышки и зонта на стойку или штатив.


Grifon HS-20M переходник для установки накамерной фотовспышки
Grifon HS-20M переходник для установки накамерной фотовспышки
Grifon HS-20M – универсальный переходник для установки накамерной вспышки на штатив. Имеет внешнюю резьбу 1/4 дюйма.

Grifon SLB-L кронштейн для вспышки
Grifon SLB-L кронштейн для вспышки
Grifon SLB-L – кронштейн предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.

С помощью кронштейна можно прикрепить модификаторы света для моноблоков к накамерным вспышкам. Вес - 0,5 кг.

Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.

С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.

Grifon SLB-T кронштейн для вспышки
Grifon SLB-T кронштейн для вспышки
Grifon SLB-T – кронштейн предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.

С помощью кронштейна можно прикрепить модификаторы света для моноблоков к накамерным вспышкам. Вес - 0,55 кг.

Phottix 87198 Varos Pro BG держатель для вспышки и зонта
Phottix 87198 Varos Pro BG держатель для вспышки и зонта
Phottix 87198 Varos Pro BG держатель для вспышки и зонта
Phottix Varos Pro BG (87198) – держатель используется для установки тяжелых накамерных вспышек на студийные стойки или штативы с изменением угла наклона на 180 градусов.

Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления зонтов среднего и большого диаметров. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 30.  Вес - 0,4 кг.

Phottix 87199 Varos Pro M держатель для вспышки и зонта
Phottix 87199 Varos Pro M держатель для вспышки и зонта
Phottix Varos Pro M (87199) – держатель используется для установки накамерных вспышек на студийные стойки или штативы с изменением угла наклона на 180 градусов.

Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления фотозонтов. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 28.  Вес - 0,4 кг.

Grifon FLH-J переходник для установки накамерных фотовспышек
Grifon FLH-J переходник для установки накамерных фотовспышек
Grifon FLH-J – переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.

На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Конструкцией предусмотрено отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,1 кг.

Grifon FLH-M переходник для установки накамерных фотовспышек
Grifon FLH-M переходник для установки накамерных фотовспышек
Переходник Grifon FLH-M для установки накамерных фотовспышек.

Переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона. Установка поворачивается в горизонтальной плоскости на 360 градусов, в вертикальной - на 180. Размер винта муфты - 1/4". Вес - 68 г.

Phottix 87200 Varos Pro S держатель для вспышки и зонта
Phottix 87200 Varos Pro S держатель для вспышки и зонта
Phottix Varos Pro S (87200) – небольшой держатель для установки накамерных вспышек на студийные стойки или штативы.

Имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления фотозонта. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 25. Вес - 0,4 кг.

