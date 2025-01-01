Фоллоу фокус в дословном переводе означает «следящий фокус». Предназначается он для удобства фокусировки. У большинства DSLR при съемке видео нет возможности автоматической фокусировки при смене плана или изменении расстояния до объекта. Фоллоу фокус позволяет мягко, плавно и без рывков быстро настраивать фокус нужным образом. Именно использование следящего фокуса делает плавной фокусировку и дает возможность создавать другие видеоэффекты.

Прежде, чем выбрать и купить фоллоу фокус, необходимо знать, что данный вид аксессуаров бывает двух видов. Фоллоу фокусы бывают механические и электронные. Они также могут иметь разные системы установки. При выборе следует помнить о том, что фоллоу фокус должен быть совместим с риг-системой или может быть установлен непосредственно на камеру.

