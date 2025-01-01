Фильтр

Фоллоу фокус в дословном переводе означает «следящий фокус». Предназначается он для удобства фокусировки. У большинства DSLR при съемке видео нет возможности автоматической фокусировки при смене плана или изменении расстояния до объекта. Фоллоу фокус позволяет мягко, плавно и без рывков быстро настраивать фокус нужным образом. Именно использование следящего фокуса делает плавной фокусировку и дает возможность создавать другие видеоэффекты.

Прежде, чем выбрать и купить фоллоу фокус, необходимо знать, что данный вид аксессуаров бывает двух видов. Фоллоу фокусы бывают механические и электронные. Они также могут иметь разные системы установки. При выборе следует помнить о том, что фоллоу фокус должен быть совместим с риг-системой или может быть установлен непосредственно на камеру.

Все, кому трудно разобраться в тонкостях подбора столь необходимого аксессуара для видеосъемки, может обратиться к специалистам магазина Фотогора. Закажите обратный звонок, мы свяжемся с вами и поможем решить вопрос выбора.

GreenBean ручка гибкая HL-18
GreenBean ручка гибкая HL-18
GreenBean Ручка гибкая HL-18ручка гибкая, или же кнут Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными ригами. С его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив.

GreenBean ручка гибкая HL-12
GreenBean ручка гибкая HL-12
GreenBean HL-12 – ручка гибкая, или же кнут Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными ригами. С его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив. 

GreenBean Follow Focus 04 механизм фокусировки
GreenBean Follow Focus 04 механизм фокусировки
GreenBean Follow Focus 04 – безлюфтовый механизм фокусировки c зубчатой передачей. Используется в кино- и телепроизводстве с видео- и DSLR-камерами для эффективного и точного управления фокусировкой.

E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер
Электронный механизм фокусировки E-IMAGE F Focus для фотокамер.

Электронный механизм фокусировки разработан для стабилизаторов E-IMAGE HORIZON One и HORIZON Pro. Он позволяет управлять фокусировкой объектива по беспроводной сети. Шестерня фокусировки и входящее в комплект зубчатое кольцо соответствуют промышленному стандарту 0,8 MOD и совместима с большинством объективов.

GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
Внешняя система фокусировки для объектива фотоаппарата, установленного на стедикам iStab 4PRO, совместимость с большинством DSRL и беззеркальных камер, плавная беззвучная работа, индикаторы режима, встроенная батарея, возможность дистанционного управление со смартфона.

SmallRig F60 Follow focus фоллоу фокус
SmallRig F60 Follow focus фоллоу фокус. Обеспечивает плавную и точную регулировку фокусировки объектива. Система совместима с большинством линз, включая стандартные кинематографические модели, оснащенные зубчатым кольцом 0.8 MOD, а также может использоваться с силиконовыми насадками с приводом M0.8-43T для более плавной фокусировки.

SmallRig F60 Modular Follow Focus фоллоу фокус
SmallRig F60 Modular Follow Focus фоллоу фокус. Модульная система Follow Focus F60 от SmallRig обеспечивает плавную и точную регулировку фокуса благодаря оптимизированному механизму с нулевым люфтом.

