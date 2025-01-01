Зажимы и клипсы для камер

В интернет-магазине Фотогора можно купить зажимы и клипсы для простой и надежной фиксации устройств и фонов в домашней или профессиональной студии.

Мы предлагаем большой ассортимент креплений

Это изделия ведущих производителей, которые создаются под нужды фотографов, с учетом специфики съемки и особенностей оборудования.

Мы предлагаем только те зажимы и клипсы, в качестве которых уверены. Уверенность нам обеспечивает многолетнее тесное сотрудничество с такими китами отрасли как Falcon Eyes, Fotokvant, FST, Fujimi, GreenBean, Manfrotto.

Наш ассортимент богат и разнообразен. В нем найдутся устройства под любые задачи и бюджет. С характеристиками фотоаксессуаров можно ознакомиться на сайте или в беседе с нашими консультантами.

Профессионализм и компетентность

Наши консультанты — эксперты в области студийной съемки. Они знакомы с ассортиментом всех известных производителей фотооборудования. Наши сотрудники собирают профессиональные и домашние студии, они точно знают, что лучше в каждом конкретном случае. Опишите свои задачи и получите грамотную помощь в выборе аксессуаров.

Мы предлагаем зажимы и клипсы

из металла и пластика;

для крепления фона к стойке или перекладине;

с шарнирами, для фиксации и регулировки камеры;

с двойной муфтой для журавля;

портативные;

с прищепкой и так далее.

Зажимы и клипсы нужны как дополнения к системам установки освещения и фона. Они могут быть использованы как самостоятельный крепеж студийного оборудования. Крепление осветителей на перекладины, системы для растягивания фона или удержания его в нужном положении, — все это вы найдете в ассортименте магазина Фотогора.