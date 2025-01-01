Зажимы и клипсы для камер

Москва
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов.
Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Fotokvant RCL-S3 – надежный зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия, см – 1,2; максимальный – 4,9. Вес, г – 110. Материал изготовления – алюминиевый сплав и пластик.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.
Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp - держатель на окно автомобиля для фото- и видеосъемки.
Зажим легко устанавливается на стекло окна автомобиля с помощью завинчивающейся рукоятки. Прижимные губки имеют резиновое покрытие, что защищает стекло от царапин.
Сверху держатель имеет штифт с резьбой 3/8'', к которому крепится оборудование. Вес - 180 грамм.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 2 кг.
Fotokvant RCL-S9 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование за край стола, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика, винт – металлический.
GreenBean PowerGrip PG-003 – профессиональный зажим-хомут из высокопрочного алюминия для крепления студийного оборудования весом до 300 кг на трубу диаметром 30–35 мм. Втулка 5/8 дюйма (16 мм). Сочетает в себе легкость, высокую прочность и большую грузоподъемность. Адаптер, клепки, винтовой зажим и барашек выполнены из стали, зажимные губы – из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.
Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Falcon Eyes MBH-700 (14671) – кронштейн для установки студийного оборудования на плоскую поверхность с помощью крепежей (винтов, саморезов и т.д.). Пластина-основание изготовлена из металла, втулка размером 5/8 дюйма из прочного пластика, размер крепления 65х65 мм. Вес – 0,15 кг.
GreenBean PowerGrip PG-033 – профессиональный и прочный зажим на трубу диаметром от 40 до 50 мм. Изготовлен из алюминиевого сплава с резиновыми вставками. Зажим имеет втулку 5/8 дюйма. Предназначен для монтажа студийного оборудования весом до 300 кг.
Fotokvant NVF-7811 – многофункциональный зажим для студийного оборудования.
Имеет два резьбовых отверстия 1/4" и одно 3/8". Изготовлен из алюминия, ПВХ и нержавеющей стали. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Рабочий диапазон зажима, мм – от 3 до 45. Вес - 0,15 кг.
Fotokvant RCL-S6 - клипса со струбциной.
Металлический держатель-прищепка со струбциной. Может быть установлен на стойку диаметром до 35 мм. Держатель имеет резиновые накладки для предохранения зажимаемой поверхности. Максимальное раскрытие прищепки 33 мм. Изготовлен из металла. Вес - 263 грамма. Размер - 10х9,5х9,5 см.
Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой. Универсальный держатель-зажим с муфтой для установки оборудования, захват которого гарантирует прочность охвата на любой поверхности и имеет пластиковые насадки, которые предотвращают повреждение поверхностей. На дисках муфты расположены четыре V-образные защелки для разных типов штанг - 5/8", 1/2", 3/8" и 1/4". Муфту и кламп можно использовать отдельно.
Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева.
Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.
