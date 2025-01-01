Фильтр

Всего - 378 товаров

Цена
Бренд
Тип
Тип крепления
Цвет

Статьи

Зажимы и клипсы для камер

В интернет-магазине Фотогора можно купить зажимы и клипсы для простой и надежной фиксации устройств и фонов в домашней или профессиональной студии.

Мы предлагаем большой ассортимент креплений

Это изделия ведущих производителей, которые создаются под нужды фотографов, с учетом специфики съемки и особенностей оборудования.

Мы предлагаем только те зажимы и клипсы, в качестве которых уверены. Уверенность нам обеспечивает многолетнее тесное сотрудничество с такими китами отрасли как Falcon Eyes, Fotokvant, FST, Fujimi, GreenBean, Manfrotto.

Наш ассортимент богат и разнообразен. В нем найдутся устройства под любые задачи и бюджет. С характеристиками фотоаксессуаров можно ознакомиться на сайте или в беседе с нашими консультантами.

Профессионализм и компетентность

Наши консультанты — эксперты в области студийной съемки. Они знакомы с ассортиментом всех известных производителей фотооборудования. Наши сотрудники собирают профессиональные и домашние студии, они точно знают, что лучше в каждом конкретном случае. Опишите свои задачи и получите грамотную помощь в выборе аксессуаров.

Мы предлагаем зажимы и клипсы

  • из металла и пластика;
  • для крепления фона к стойке или перекладине;
  • с шарнирами, для фиксации и регулировки камеры;
  • с двойной муфтой для журавля;
  • портативные;
  • с прищепкой и так далее.

Зажимы и клипсы нужны как дополнения к системам установки освещения и фона. Они могут быть использованы как самостоятельный крепеж студийного оборудования. Крепление осветителей на перекладины, системы для растягивания фона или удержания его в нужном положении, — все это вы найдете в ассортименте магазина Фотогора.

-5 %
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Арт. NVF-3051
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.

-5 %70 ₽
60 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CL-C35 клипса-прищепка
Арт. FTR-1129
Falcon Eyes CL-C35 клипса-прищепка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.

Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
-12 %
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов.

Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

-12 %250 ₽
220 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant RCL-S3 металлический зажим-струбцина
Fotokvant RCL-S3 металлический зажим-струбцина
Fotokvant RCL-S3 металлический зажим-струбцина
Арт. NVF-3235
Fotokvant RCL-S3 металлический зажим-струбцина
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCL-S3 – надежный зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия, см – 1,2; максимальный – 4,9. Вес, г – 110. Материал изготовления – алюминиевый сплав и пластик.

650 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Арт. NVF-8535
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.

Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4.  Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.

-5 %1 150 ₽
1 090 ₽
В корзину
Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp держатель на окно автомобиля
Арт. NVF-9503
Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp держатель на окно автомобиля
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp - держатель на окно автомобиля для фото- и видеосъемки.

Зажим легко устанавливается на стекло окна автомобиля с помощью завинчивающейся рукоятки. Прижимные губки имеют резиновое покрытие, что защищает стекло от царапин.

Сверху держатель имеет штифт с резьбой 3/8'', к которому крепится оборудование. Вес - 180 грамм.

3 710 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Арт. NVF-3052
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм. 


-5 %270 ₽
250 ₽
В корзину
-6 %
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина
Арт. NVF-3017
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 2 ч

Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 2 кг.

-6.45 %620 ₽
580 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Арт. NVF-6794
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RCL-S9 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование за край стола, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика, винт – металлический.

-5 %400 ₽
380 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean PowerGrip PG-003 зажим на трубу
Арт. OLE-0550
GreenBean PowerGrip PG-003 зажим на трубу
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean PowerGrip PG-003 – профессиональный зажим-хомут из высокопрочного алюминия для крепления студийного оборудования весом до 300 кг на трубу диаметром 30–35 мм. Втулка 5/8 дюйма (16 мм). Сочетает в себе легкость, высокую прочность и большую грузоподъемность. Адаптер, клепки, винтовой зажим и барашек выполнены из стали, зажимные губы – из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.

-15 %2 090 ₽
1 770 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе
Арт. VBR-112
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.

Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.

-15 %790 ₽
670 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CL-35 зажим-струбцина с пальцем-адаптером
Арт. VBR-118
Falcon Eyes CL-35 зажим-струбцина с пальцем-адаптером
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)

-15 %690 ₽
580 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes MBH-700 (14671) кронштейн
Арт. NVF-2805
Falcon Eyes MBH-700 (14671) кронштейн
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes MBH-700 (14671) – кронштейн для установки студийного оборудования на плоскую поверхность с помощью крепежей (винтов, саморезов и т.д.). Пластина-основание изготовлена из металла, втулка размером 5/8 дюйма из прочного пластика, размер крепления 65х65 мм. Вес – 0,15 кг.

-15 %790 ₽
670 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean PowerGrip PG-033 зажим на трубу
Арт. OLE-1303
GreenBean PowerGrip PG-033 зажим на трубу
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean PowerGrip PG-033 – профессиональный и прочный зажим на трубу диаметром от 40 до 50 мм. Изготовлен из алюминиевого сплава с резиновыми вставками. Зажим имеет втулку 5/8 дюйма. Предназначен для монтажа студийного оборудования весом до 300 кг. 

-15 %2 190 ₽
1 860 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S5 многофункциональный зажим для студийного оборудования
Fotokvant RCL-S5 многофункциональный зажим для студийного оборудования
Fotokvant RCL-S5 многофункциональный зажим для студийного оборудования
Арт. NVF-7811
Fotokvant RCL-S5 многофункциональный зажим для студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant NVF-7811 – многофункциональный зажим для студийного оборудования.

Имеет два резьбовых отверстия 1/4" и одно 3/8". Изготовлен из алюминия, ПВХ и нержавеющей стали. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Рабочий диапазон зажима, мм – от 3 до 45. Вес - 0,15 кг.

820 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Арт. NVF-9626
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCL-S6 - клипса со струбциной.

Металлический держатель-прищепка со струбциной. Может быть установлен на стойку диаметром до 35 мм. Держатель имеет резиновые накладки для предохранения зажимаемой поверхности. Максимальное раскрытие прищепки 33 мм. Изготовлен из металла. Вес - 263 грамма. Размер - 10х9,5х9,5 см.

510 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой
Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой
Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой
Арт. MTG-3318
Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 1 дн, 6 ч

Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой. Универсальный держатель-зажим с муфтой для установки оборудования, захват которого гарантирует прочность охвата на любой поверхности и имеет пластиковые насадки, которые предотвращают повреждение поверхностей. На дисках муфты расположены четыре V-образные защелки для разных типов штанг - 5/8", 1/2", 3/8" и 1/4". Муфту и кламп можно использовать отдельно.

-5 %4 680 ₽
4 440 ₽
В корзину
Fotokvant TM-02 портативный пластиковый зажим-штатив
Fotokvant TM-02 портативный пластиковый зажим-штатив
Fotokvant TM-02 портативный пластиковый зажим-штатив
Арт. NVF-6792
Fotokvant TM-02 портативный пластиковый зажим-штатив
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева.

Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.

780 ₽
В корзину
Товары в архиве (137)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера