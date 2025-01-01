Пауки-отражатели для фото

В интернет-магазине Фотогора продаются все виды отражателей (лайт-дисков, рефлекторов) для регулирования освещения и создания световых эффектов.

В фотостудиях часто используется их разновидность «паук». Отражающее или рассеивающее полотно в таких системах закрепляется на нескольких легких спицах. Конструкция устанавливается на студийные стойки или специальные адаптеры.

Пауки-светоотражатели просто регулируются и настраиваются

Их можно фиксировать под любым углом, переносить, брать с собой на уличную съемку. Характеристики и сфера применения такого фотооборудования определяются цветом и светопроницаемостью полотна.

Какие отражатели «паук» продаются в магазине Фотогора

В каталоге есть классические пауки с двусторонней металлизированной поверхностью - серебряной и золотой. Благодаря большой площади отражающего полотна они позволяют точно настраивать освещение. Все виды металлизированных поверхностей дают жесткое отражение, но золотая сторона изменяет цветовую температуру изображения, а серебристая - нет.

В первом случае отражатель добавляет теплый цвет, позволяет добиться красивого смешения тонов при съемке на закате и сделать эффектные портретные фото. Серебряные поверхности универсальны, с ними можно минимизировать потери света, компенсировать плохую освещенность.

Также в магазине Фотогора продаются светоотражатели-пауки



с белой поверхностью, которая дает нейтральную цветовую температуру и плавно распределяет свет;

с черным полотном, придающим теням глубину, усиливающим контраст и убирающим паразитную засветку;

с просвечивающим (прозрачным) полотном, рассеивающим и смягчающим свет.

В нашем каталоге представлено и полотно для отражателей, которое продается отдельно.