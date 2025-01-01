Фильтр

Пауки-отражатели для фото

В интернет-магазине Фотогора продаются все виды отражателей (лайт-дисков, рефлекторов) для регулирования освещения и создания световых эффектов.

В фотостудиях часто используется их разновидность «паук». Отражающее или рассеивающее полотно в таких системах закрепляется на нескольких легких спицах. Конструкция устанавливается на студийные стойки или специальные адаптеры.

Пауки-светоотражатели просто регулируются и настраиваются

Их можно фиксировать под любым углом, переносить, брать с собой на уличную съемку. Характеристики и сфера применения такого фотооборудования определяются цветом и светопроницаемостью полотна.

Какие отражатели «паук» продаются в магазине Фотогора

В каталоге есть классические пауки с двусторонней металлизированной поверхностью - серебряной и золотой. Благодаря большой площади отражающего полотна они позволяют точно настраивать освещение. Все виды металлизированных поверхностей дают жесткое отражение, но золотая сторона изменяет цветовую температуру изображения, а серебристая - нет.

В первом случае отражатель добавляет теплый цвет, позволяет добиться красивого смешения тонов при съемке на закате и сделать эффектные портретные фото. Серебряные поверхности универсальны, с ними можно минимизировать потери света, компенсировать плохую освещенность.

Также в магазине Фотогора продаются светоотражатели-пауки

  • с белой поверхностью, которая дает нейтральную цветовую температуру и плавно распределяет свет;
  • с черным полотном, придающим теням глубину, усиливающим контраст и убирающим паразитную засветку;
  • с просвечивающим (прозрачным) полотном, рассеивающим и смягчающим свет.

В нашем каталоге представлено и полотно для отражателей, которое продается отдельно. Подробно о товарах расскажут консультанты магазина.

Aurora LP 88 S/G ткань для отражателя паук 80х80 см серебро-золото
Aurora LP 88 S/G ткань для отражателя паук 80х80 см серебро-золото
Арт. DAN-1033
Aurora LP 88 S/G ткань для отражателя паук 80х80 см серебро-золото
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Aurora LP 88 S/G - ткань для отражателя паук 80х80 см, цвет - серебро-золото.

Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – золотую и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.

Устанавливается на студийные стойку. Размер – 80х80 см. 

Внимание! В комплекте только ткань для отражателя. 

