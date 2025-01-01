Пауки-отражатели для фото

Москва
Aurora LP 88 S/G - ткань для отражателя паук 80х80 см, цвет - серебро-золото.
Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – золотую и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.
Устанавливается на студийные стойку. Размер – 80х80 см.
Внимание! В комплекте только ткань для отражателя.
Wansen
Работай с цветом без бликов