Аккумуляторы для осветителей

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Yongnuo FB-NP-F970-B - аккумулятор для LED- осветителей и видеокамер.
Емкость - 6600мАч. Напряжение - 7.2В
Godox AD-AC - источник питания моноблока Witstro AD600.
Сетевой адаптер питания для вспышек серии Godox AD600, в том числе AD600B/BM, для работы от сети переменного тока 220V.
Godox AC-26 - сетевой адаптер для моноблока Witstro AD600pro.
Сетевой адаптер для вспышки Godox Witstro AD600pro. Позволяет подключить моноблок в электросеть и забыть о такой проблеме, как разрядившийся аккумулятор. Адаптер имеет принудительную систему охлаждения, предотвращающую перегрев. Вес - 550 грамм.
Сетевой адаптер Godox AC400 (G60-12L3) для AD400Pro.
Прибор позволяет питать осветитель от сети переменного тока.
Аккумулятор Fujimi FBNP-FM500H для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1400 мАч, совместим с фотокамерами Sony использующие в своей работе акб. NP-FM500.
Аккумулятор Fujimi FBNP-FV100 для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 3000 мАч, совместим с фото- и видеокамерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-FV100.
Аккумулятор Fotokvant NP-F570/F550 емкость 2600 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F570/F550. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2600 mAh. Вес - 100 г.
Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.
Аккумулятор GreenBean NP-F550 для светодиодного накамерного осветителя.
Литий-ионный аккумулятор с адаптером типа SONY NP-F емкостью 3350 мАч. Благодаря встроенному контроллеру питания аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания.
Аккумуляторная ручка для осветителя Nanlite PavoTube 6C NP-F550.
KingMa BP-300W V-Mount 14.8V 300Wh аккумулятор. Литий-ионная Батарея KingMa V-Mount 14.8V 300Wh изготовлена из теплоупорного АБС, чистой меди, элементов питания от LG. Совместима со всеми профессиональными видеокамерами с креплением V-Mount. Имеет выходы D-Tap на 14.8V и USB – на 5V и 2А. На корпусе расположены светодиодный индикатор заряда, кнопка включения. Емкость аккумулятора составляет 21000 мАч.
Литий-ионный аккумулятор для цифровых камер Fujifilm оснащен чипом декодирования, обеспечивающим полную совместимость с камерой. Емкость 2040 мАч. Поддержка отображения уровня заряда. Корпус изготовлен из огнестойкого полимера, размеры совпадают с размерами оригинального аккумулятора.
Литий-ионный аккумулятор для цифровой камеры Sony оснащен чипом декодирования, обеспечивающим полную совместимость с розеткой. Емкость 2040 мАч. Поддержка отображения уровня заряда. Корпус изготовлен из огнестойкого полимера, размеры соответствуют размерам оригинального аккумулятора.
Falcon Eyes AC-GT480 – запасной аккумулятор для студийных вспышек Falcon-Eyes серии GT.
Емкость 6000 mAh, выходное напряжение 12V.
Falcon Eyes TE WF-2 – аккумулятор мощностью 1000 W для студийных вспышек Falcon Eyes серии TE. Обеспечивает автономную работу моноблока мощностью до 1200 Дж
GreenBean GB-BP 230 – аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 230 оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 15600 мАч / 230,8 Вт/ч.
GreenBean GB-BP 190 – аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 160 высокой мощности, оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 13000 мАч/192,4 Вт/ч.
Работай с цветом без бликов
Wansen