Фильтр

Всего - 58 товаров

Цена
Бренд
Емкость, Вт/ч
Емкость, мАч
Тип

Статьи

Аккумуляторы для осветителей

Аккумуляторы для освещения обеспечивают автономную работу накамерного и студийного света и, в конечном итоге, свободу действий для фотографа или видеооператора. Именно поэтому они входят в перечень необходимых аксессуаров фото- и видеостудий и список оборудования, рекомендуемого для съемки на выезде и дома.

У аккумуляторных батарей широкий спектр характеристик

  • объем энергии, который они накапливают,
  • вольтажность, энергоотдача и т.д.

К тому же, аккумуляторы для моноблока зачастую подходят только к конкретной модели оборудования, а несовместимость приводит к повреждению элемента питания и самого светильника. Выбирать источники нужно с помощью консультанта, специализирующегося на оборудовании для фотосъемки.

Фотогора — разнообразие аккумуляторов и их профессиональный подбор

Сотрудники интернет-магазина Фотогора помогут определить, какая модель из каталога лучше всего подойдет, расскажут об ассортименте и ценах, оформят покупку. У нас можно купить аккумулятор для освещения — в Москве работает курьерская доставка, в регионы России мы отправляем товары с помощью ТК.

В продаже представлены:

  • аккумуляторы для светодиодных источников света — мы выгодно продаем модели с повышенной энергетической плотностью и низким саморазрядом;
  • «быстрые» зарядные устройства — батареи заполняются за час;
  • блоки с отсоединяемыми батарейками — элементы можно заряжать отдельно, не ставя на перезарядку весь прибор;
  • модели для длительной выездной работы — с увеличенной емкостью;
  • сетевые адаптеры с системой принудительного охлаждения, предотвращающей перегрев;
  • запасные литиевые батареи для вспышек/фонарей конкретных моделей, аварийные источники и т.д.

Получить развернутую информацию о товарах можно по телефону или через форму обратной связи на сайте.

Yongnuo FB-NP-F970-B аккумулятор 7,4В 6600мАч
Арт. DAN-7826
Yongnuo FB-NP-F970-B аккумулятор 7,4В 6600мАч
Наличие
Москва: более 10 шт

Yongnuo FB-NP-F970-B - аккумулятор для LED- осветителей и видеокамер.

Емкость - 6600мАч. Напряжение - 7.2В

2 500 ₽
В корзину
-20 %
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Арт. NVF-9572
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AD-AC - источник питания моноблока Witstro AD600.

Сетевой адаптер питания для вспышек серии Godox AD600, в том числе AD600B/BM, для работы от сети переменного тока 220V.

-20 %15 090 ₽
12 070 ₽
В корзину
-20 %
Godox AC-26 сетевой адаптер для моноблока Witstro AD600pro
Godox AC-26 сетевой адаптер для моноблока Witstro AD600pro
Godox AC-26 сетевой адаптер для моноблока Witstro AD600pro
Арт. DAN-1345
Godox AC-26 сетевой адаптер для моноблока Witstro AD600pro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AC-26 - сетевой адаптер для моноблока Witstro AD600pro.

Сетевой адаптер для вспышки Godox Witstro AD600pro. Позволяет подключить моноблок в электросеть и забыть о такой проблеме, как разрядившийся аккумулятор. Адаптер имеет принудительную систему охлаждения, предотвращающую перегрев. Вес - 550 грамм.

-20 %15 490 ₽
12 390 ₽
В корзину
-20 %
Godox AC400 (G60-12L3) cетевой адаптер для AD400Pro
Godox AC400 (G60-12L3) cетевой адаптер для AD400Pro
Godox AC400 (G60-12L3) cетевой адаптер для AD400Pro
Арт. DAN-4200
Godox AC400 (G60-12L3) cетевой адаптер для AD400Pro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Сетевой адаптер Godox AC400 (G60-12L3) для AD400Pro.

Прибор позволяет питать осветитель от сети переменного тока.

-20 %14 290 ₽
11 430 ₽
В корзину
-10 %
Fujimi FBNP-FM500H аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Арт. DAN-4247
Fujimi FBNP-FM500H аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 ч

Аккумулятор Fujimi FBNP-FM500H для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1400 мАч, совместим с фотокамерами Sony использующие в своей работе акб. NP-FM500.

-10.29 %1 360 ₽
1 220 ₽
В корзину
Fujimi FBNP-FV100 аккумулятор 3000 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Арт. DAN-4248
Fujimi FBNP-FV100 аккумулятор 3000 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fujimi FBNP-FV100 для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 3000 мАч, совместим с фото- и видеокамерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-FV100. 

2 490 ₽
В корзину
Fotokvant NP-F570/F550 аккумулятор емкость 2600 mAh
Fotokvant NP-F570/F550 аккумулятор емкость 2600 mAh
Арт. DAN-4888
Fotokvant NP-F570/F550 аккумулятор емкость 2600 mAh
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F570/F550 емкость 2600 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F570/F550. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2600 mAh. Вес - 100 г.

1 510 ₽
В корзину
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Арт. DAN-4887
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Наличие
Москва: более 10 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.

2 960 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
GreenBean NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
Арт. DAN-6123
GreenBean NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Аккумулятор GreenBean NP-F550 для светодиодного накамерного осветителя.

Литий-ионный аккумулятор с адаптером типа SONY NP-F емкостью 3350 мАч. Благодаря встроенному контроллеру питания аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания.

-15 %2 590 ₽
2 200 ₽
В корзину
Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550
Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550
Арт. DAN-8893
Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Аккумуляторная ручка для осветителя Nanlite PavoTube 6C NP-F550.

2 400 ₽
В корзину
KingMa BP-300W V-Mount 14.8V 300Wh аккумулятор
KingMa BP-300W V-Mount 14.8V 300Wh аккумулятор
KingMa BP-300W V-Mount 14.8V 300Wh аккумулятор
Арт. MTG-1359
KingMa BP-300W V-Mount 14.8V 300Wh аккумулятор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

KingMa BP-300W V-Mount 14.8V 300Wh аккумулятор. Литий-ионная Батарея KingMa V-Mount 14.8V 300Wh изготовлена из теплоупорного АБС, чистой меди, элементов питания от LG. Совместима со всеми профессиональными видеокамерами с креплением V-Mount. Имеет выходы D-Tap на 14.8V и USB – на 5V и 2А. На корпусе расположены светодиодный индикатор заряда, кнопка включения. Емкость аккумулятора составляет 21000 мАч.

25 910 ₽
В корзину
SmallRig 4072 аккумулятор литий-ионный NP-W235
SmallRig 4072 аккумулятор литий-ионный NP-W235
SmallRig 4072 аккумулятор литий-ионный NP-W235
Арт. OLE-2304
SmallRig 4072 аккумулятор литий-ионный NP-W235
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Литий-ионный аккумулятор для цифровых камер Fujifilm оснащен чипом декодирования, обеспечивающим полную совместимость с камерой. Емкость 2040 мАч.  Поддержка отображения уровня заряда. Корпус изготовлен из огнестойкого полимера, размеры совпадают с размерами оригинального аккумулятора.

2 410 ₽
В корзину
SmallRig 4074 аккумулятор литий-ионный NP-FZ100
SmallRig 4074 аккумулятор литий-ионный NP-FZ100
SmallRig 4074 аккумулятор литий-ионный NP-FZ100
Арт. OLE-2306
SmallRig 4074 аккумулятор литий-ионный NP-FZ100
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Литий-ионный аккумулятор для цифровой камеры Sony оснащен чипом декодирования, обеспечивающим полную совместимость с розеткой. Емкость 2040 мАч. Поддержка отображения уровня заряда. Корпус изготовлен из огнестойкого полимера, размеры соответствуют размерам оригинального аккумулятора.

3 400 ₽
В корзину
SmallRig 4972 Аккумулятор литий-ионный NP-F970 USB-C Rechargeable Camera Battery (Orange)
Арт. OLE-4964
SmallRig 4972 Аккумулятор литий-ионный NP-F970 USB-C Rechargeable Camera Battery (Orange)
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
8 680 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes AC-GT480 аккумулятор
Арт. VBR-049
Falcon Eyes AC-GT480 аккумулятор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Falcon Eyes AC-GT480 – запасной аккумулятор для студийных вспышек Falcon-Eyes серии GT.

Емкость 6000 mAh, выходное напряжение 12V.

-15 %6 620 ₽
5 620 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes TE WF-2 аккумулятор для студийных вспышек 1000W
Арт. NVF-1675
Falcon Eyes TE WF-2 аккумулятор для студийных вспышек 1000W
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes TE WF-2 – аккумулятор мощностью 1000 W для студийных вспышек Falcon Eyes серии TE. Обеспечивает автономную работу моноблока мощностью до 1200 Дж

-15 %53 730 ₽
45 670 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean GB-BP 230 аккумулятор V-mount
GreenBean GB-BP 230 аккумулятор V-mount
Арт. NVF-6085
GreenBean GB-BP 230 аккумулятор V-mount
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean GB-BP 230 – аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 230 оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 15600 мАч / 230,8 Вт/ч.

-15 %22 790 ₽
19 370 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean GB-BP 190 аккумулятор V-mount
GreenBean GB-BP 190 аккумулятор V-mount
Арт. NVF-6084
GreenBean GB-BP 190 аккумулятор V-mount
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean GB-BP 190 – аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 160 высокой мощности, оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 13000 мАч/192,4 Вт/ч.

-15 %18 190 ₽
15 460 ₽
В корзину
Товары в архиве (33)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера