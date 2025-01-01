Аккумуляторы для осветителей

Аккумуляторы для освещения обеспечивают автономную работу накамерного и студийного света и, в конечном итоге, свободу действий для фотографа или видеооператора. Именно поэтому они входят в перечень необходимых аксессуаров фото- и видеостудий и список оборудования, рекомендуемого для съемки на выезде и дома.

У аккумуляторных батарей широкий спектр характеристик

объем энергии, который они накапливают,

вольтажность, энергоотдача и т.д.

К тому же, аккумуляторы для моноблока зачастую подходят только к конкретной модели оборудования, а несовместимость приводит к повреждению элемента питания и самого светильника. Выбирать источники нужно с помощью консультанта, специализирующегося на оборудовании для фотосъемки.

Фотогора — разнообразие аккумуляторов и их профессиональный подбор

Сотрудники интернет-магазина Фотогора помогут определить, какая модель из каталога лучше всего подойдет, расскажут об ассортименте и ценах, оформят покупку. У нас можно купить аккумулятор для освещения — в Москве работает курьерская доставка, в регионы России мы отправляем товары с помощью ТК.

В продаже представлены:

аккумуляторы для светодиодных источников света — мы выгодно продаем модели с повышенной энергетической плотностью и низким саморазрядом;

«быстрые» зарядные устройства — батареи заполняются за час;

блоки с отсоединяемыми батарейками — элементы можно заряжать отдельно, не ставя на перезарядку весь прибор;

модели для длительной выездной работы — с увеличенной емкостью;

сетевые адаптеры с системой принудительного охлаждения, предотвращающей перегрев;

запасные литиевые батареи для вспышек/фонарей конкретных моделей, аварийные источники и т.д.

Получить развернутую информацию о товарах можно по телефону или через форму обратной связи на сайте.