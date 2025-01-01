Москва
Деревянная фоторамка серого цвета WALTHER HO520D с белым паспарту из прочного картона под размер снимка 15х20 см. Имеет надежную фиксацию фото, прозрачное стекло, защищающее снимок от повреждений. Может устанавливаться на стол. Для размещения на стене на тыльной стороне рамки имеются подвижные железные крепления. Рамка подходит для портретных и семейных фото.
Деревянная фоторамка нейтрального кремового цвета WALTHER HO520W со стеклом и с белым паспарту из прочного картона для фото 15х20 см. Изделие может быть помещено на горизонтальную и вертикальную поверхности. Для размещения на стене на тыльной стороне рамки есть подвижные железные крепления. Рамка WALTHER HO520W предназначена для портретных и семейных фото.
Фоторамка WALTHER KV015B с черным цветом границ обладает гладкой текстурой и выполнена из качественного и легкого пластика, задняя панель - из ДВП. Для фиксации фото (10х15 см) используются плотные основы, между которыми располагается снимок. Рамка может устанавливаться на горизонтальную поверхность и крепиться на стене.
Фоторамка WALTHER KV015W для фото 10x15 см из белоснежного пластика с прочной задней панелью из ДВП. Стекло фиксирует снимок и защищает от неблагоприятных внешних воздействий. Рамка оснащена подставкой. Может крепиться к стене в вертикальном и горизонтальном положении.
Элегантный дизайн рамки отлично дополнит интерьер в стиле хай-тек.
Фоторамка стального цвета WALTHER KV030D из высококачественного пластика для фото размером 20x30 см. С внутренней стороны рамки имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить ее на стену.С внешней стороны размещено стекло, защищающее фото от негативных влияний солнечного света и пыли. Рамка не содержит лишних элементов декора, подходит для размещения к квартире и офисе.
Фоторамка WALTHER KV040S из пластика серебряного цвета для размещения фотографии размером 30x40 см. Имеется задняя панель из экологически чистого ДВП. Рамка оснащена подставкой. Поверх изображения накладывается тонкое прозрачное стекло, которое фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.
Фоторамка ZEP серия SILVER PLATED сделана в Италии из посеребренного алюминия. Для обработки поверхности используется напыление серебром. Такое покрытие характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к окислению. В углу каждой рамки стоит клеймо, как подтверждение подлинности сертификата серебряного напыления. Задник рамки выполнен из дерева
Рамка упакована в картонную коробку, прилагается бумажный сертификат. Формат 10x15 см. Ножка для установки на поверхность.
Рамка ZEP Creil из полирезина золотистого цвета имеет элегантный рельефный декор и бархатный задник. Настольная. Упакована в коробку.
Фоторамка-галерея ZEP Montreaux выполнена из дерева. Состоит из горизонтальных и вертикальных рамок коричневого, бежевого и белого цветов. Формат:10x10x15 (56x47). Размещение: настенное. Упаковка - картонный лоток.
Фоторамка WALTHER CR040W предназначена для фото размером 30x40 см. Изготовлена из дерева, имеет белоснежное фактурное покрытие, защитное стекло. Крепления позволяют повесить изделие на стену. Использование принципа поворотного зажима делает процесс вставки фото в рамку простым и быстрым.
Небольшая широкая фоторамка под золото WALTHER KV015G для фото 10x15 см изготовлена из качественного пластика. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено защитное стекло. Рамка WALTHER KV015G не имеет лишних элементов дизайна. Это эффектное и сдержанное украшение для любого интерьера.
WALTHER KV015S - фоторамка универсального формата (10х15 см), изготовленная из высококачественного пластика с покрытием под серебро. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено защитное стекло. Рамка WALTHER KV015S подходит для размещения снимков любой тематики.
Узкопрофильная фоторамка бронзового цвета Walther KV030J из пластика для фотографии размером 20x30 см. Имеется крепкая и плотная подложка, поворотные зажимы, есть возможность использования рамки без крепления.Тонкое прозрачное стекло фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.
Рамка Walther KV030J 20x30 N.Lifestyle пластик бронзовая подходит для фото разных жанров.
Фоторамка зеленого цвета WALTHER KV030K из качественного пластика для фото размером 20x30 см. С внутренней стороны рамки имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить ее на стену. С внешней стороны размещено стекло, защищающее снимок от негативных влияний солнечного света и пыли.
Узкопрофильная фоторамка белого цвета WALTHER KV030W из качественного пластика. Отлично подойдет для размещения в ней черно-белого снимка (20х30см), поможет выгодно преподнести портретное фото. Рамка имеет картонную заднюю панель, держатель для крепления на стену и защитное стекло. Рамка WALTHER KV030W отличается небольшим весом и ее легко разместить на любой стене.
Фоторамка серо-коричневого цвета WALTHER KV030X из качественного пластика для фотографии размером 20x30 см, с картонной задней панелью, держателем, чтобы повесить рамку, и защитным стеклом.
Рамка WALTHER KV030X 20x30 N.Lifestyle пластик светло коричневая подходит для ее размещения как в гостиной, так и в спальне.
Фоторамка бронзового цвета WALTHER KV040J предназначена для размещения снимка размером 30x40 см. Изготовлена из пластика, задняя панель – из экологически чистого ДВП. Рамка оснащена подставкой.Тонкое прозрачное стекло фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.
Рамка WALTHER KV040J будет идеально смотреться на любой современной мебели.
WALTHER WD015D 10x15 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка антрацит.
Фоторамка Chloe Silver Plated от Walther Design выполнена из металла . Имеет тонкий профиль темного цвета с зеркальным эффектом, устойчивый к потускнению. Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом и имеет черный бархатный задник. Упакована в индивидуальную коробку с прозрачной крышкой.
