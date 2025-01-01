Фильтр

Статьи

Фоторамки

Хотите, чтобы с камина, прикроватной тумбочки, рабочего стола, красивого комода или книжного шкафа на вас смотрели любимые лица? Тогда покупайте фоторамки в нашем интернет-магазине и расставляйте их по всему дому или офису. С ними любой интерьер заиграет новыми красками, помещение станет теплее и уютнее.

Наши фоторамки качественные и красивые

  • изготовлены из высококлассных материалов: дерево, пластик, картон;
  • имеют прозрачное защитное стекло, благодаря чему фотография не пылится, не тускнеет;
  • подходят для вертикального и горизонтального размещения;
  • оснащены простой и надежной системой фиксации фотокарточки;
  • устанавливаются на устойчивой «ножке»;
  • состоят из основной части и плотной задней подложки, чтобы снимок не мялся и не смещался.

Фоторамки можно поставить на горизонтальной поверхности или повесить на стену. Процесс их разборки-сборки для вставки фотографии простой и понятный — вы потратите считанные минуты.

Почему выбирают нас

Фотогора — интернет-магазин профессиональных фототоваров

Мы продаем сертифицированную продукцию лучших мировых производителей.

  • у нас большой ассортимент фотооборудования и сопутствующих товаров;
  • доступные цены;
  • компетентная служба поддержки;
  • оперативная доставка во все регионы России.

В каталоге представлены фоторамки разных размеров, цветов

Они подходят и под классический, и под современный интерьер. Если вам сложно сделать выбор самостоятельно, просите совет у наших консультантов. Уже определились? Тогда размещайте заказ на нашем сайте, и мы выполним его в сжатые сроки.

Walther HO520D фоторамка 15x20 Home дерево серая
Арт. MTG-0016
Walther HO520D фоторамка 15x20 Home дерево серая
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Деревянная фоторамка серого цвета WALTHER HO520D с белым паспарту из прочного картона под размер снимка 15х20 см. Имеет надежную фиксацию фото, прозрачное стекло, защищающее снимок от повреждений. Может устанавливаться на стол. Для размещения на стене на тыльной стороне рамки имеются подвижные железные крепления. Рамка подходит для портретных и семейных фото.

1 150 ₽
В корзину
Walther HO520W фоторамка 15x20 Home дерево кремовая
Арт. MTG-0017
Walther HO520W фоторамка 15x20 Home дерево кремовая
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Деревянная фоторамка нейтрального кремового цвета WALTHER HO520W со стеклом и с белым паспарту из прочного картона для фото 15х20 см. Изделие может быть помещено на горизонтальную и вертикальную поверхности. Для размещения на стене на тыльной стороне рамки есть подвижные железные крепления. Рамка WALTHER HO520W предназначена для портретных и семейных фото.

1 150 ₽
В корзину
Walther KV015B фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик черная
Арт. MTG-0018
Walther KV015B фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик черная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Фоторамка WALTHER KV015B с черным цветом границ обладает гладкой текстурой и выполнена из качественного и легкого пластика, задняя панель - из ДВП. Для фиксации фото (10х15 см) используются плотные основы, между которыми располагается снимок. Рамка может устанавливаться на горизонтальную поверхность и крепиться на стене. 

420 ₽
В корзину
Walther KV015W фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик белая
Арт. MTG-0024
Walther KV015W фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик белая
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фоторамка WALTHER KV015W для фото 10x15 см из белоснежного пластика с прочной задней панелью из ДВП. Стекло фиксирует снимок и защищает от неблагоприятных внешних воздействий. Рамка оснащена подставкой. Может крепиться к стене в вертикальном и горизонтальном положении.

Элегантный дизайн рамки отлично дополнит интерьер в стиле хай-тек.

420 ₽
В корзину
Walter KV030D фоторамка 20x30 N Lifestyle пластик стальная
Арт. MTG-0028
Walter KV030D фоторамка 20x30 N Lifestyle пластик стальная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фоторамка стального цвета WALTHER KV030D из высококачественного пластика для фото размером 20x30 см. С внутренней стороны рамки имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить ее на стену.С внешней стороны размещено стекло, защищающее фото от негативных влияний солнечного света и пыли. Рамка не содержит лишних элементов декора, подходит для размещения к квартире и офисе.

780 ₽
В корзину
WALTHER KV040S 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик серебряная
Арт. MTG-0038
WALTHER KV040S 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик серебряная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фоторамка WALTHER KV040S из пластика серебряного цвета для размещения фотографии размером 30x40 см. Имеется задняя панель из экологически чистого ДВП. Рамка оснащена подставкой. Поверх изображения накладывается тонкое прозрачное стекло, которое фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.

1 290 ₽
В корзину
ZEP B13946 Savona SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 10x15
ZEP B13946 Savona SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 10x15
ZEP B13946 Savona SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 10x15
Арт. DAN-9861
ZEP B13946 Savona SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 10x15
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фоторамка ZEP серия SILVER PLATED  сделана в Италии из посеребренного  алюминия. Для обработки поверхности  используется напыление серебром. Такое покрытие характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к окислению. В  углу  каждой рамки стоит клеймо, как подтверждение подлинности сертификата серебряного напыления. Задник рамки выполнен из дерева
Рамка  упакована в картонную  коробку, прилагается бумажный сертификат. Формат 10x15 см. Ножка для установки на поверхность.

2 400 ₽
В корзину
ZEP EE6246 Creil полирезиновая фоторамка 10х15
ZEP EE6246 Creil полирезиновая фоторамка 10х15
ZEP EE6246 Creil полирезиновая фоторамка 10х15
Арт. DAN-9871
ZEP EE6246 Creil полирезиновая фоторамка 10х15
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Рамка ZEP Creil из полирезина золотистого  цвета имеет элегантный рельефный декор и бархатный задник. Настольная. Упакована в коробку.

2 250 ₽
В корзину
ZEP TY091 Montreaux деревянная фоторамка-галерея на 10 фотографий 10x15
Арт. DAN-9880
ZEP TY091 Montreaux деревянная фоторамка-галерея на 10 фотографий 10x15
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фоторамка-галерея  ZEP Montreaux выполнена из дерева. Состоит из горизонтальных и вертикальных рамок коричневого, бежевого и белого цветов. Формат:10x10x15 (56x47). Размещение: настенное. Упаковка - картонный лоток.

4 470 ₽
В корзину
WALTHER CR040W фоторамка 30x40 Barock дерево белая
Арт. MTG-0006
WALTHER CR040W фоторамка 30x40 Barock дерево белая
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фоторамка WALTHER CR040W предназначена для фото размером 30x40 см. Изготовлена из дерева, имеет белоснежное фактурное покрытие, защитное стекло. Крепления позволяют повесить изделие на стену. Использование принципа поворотного зажима делает процесс вставки фото в рамку простым и быстрым.

4 050 ₽
В корзину
WALTHER KV015G фоторамка 10x15 N.Lifestyle пластик золотая
Арт. MTG-0019
WALTHER KV015G фоторамка 10x15 N.Lifestyle пластик золотая
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Небольшая широкая фоторамка под золото WALTHER KV015G для фото 10x15 см изготовлена из качественного пластика. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено защитное стекло. Рамка WALTHER KV015G не имеет лишних элементов дизайна. Это эффектное и сдержанное украшение для любого интерьера.

420 ₽
В корзину
Walther KV015S фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик серебряная
Арт. MTG-0023
Walther KV015S фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик серебряная
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

WALTHER KV015S - фоторамка универсального формата (10х15 см), изготовленная из высококачественного пластика с покрытием под серебро. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено защитное стекло. Рамка WALTHER KV015S подходит для размещения снимков любой тематики.

420 ₽
В корзину
WALTHER KV030J 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая
Арт. MTG-0031
WALTHER KV030J 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Узкопрофильная фоторамка бронзового цвета Walther KV030J из пластика для фотографии размером 20x30 см. Имеется крепкая и плотная подложка, поворотные зажимы, есть возможность использования рамки без крепления.Тонкое прозрачное стекло фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.

Рамка Walther KV030J 20x30 N.Lifestyle пластик бронзовая подходит для фото разных жанров.

780 ₽
В корзину
WALTHER KV030K 20x30 фоторамка N Lifestyle пластик зеленая
Арт. MTG-0032
WALTHER KV030K 20x30 фоторамка N Lifestyle пластик зеленая
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Фоторамка зеленого цвета WALTHER KV030K из качественного пластика для фото размером 20x30 см. С внутренней стороны рамки имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить ее на стену. С внешней стороны размещено стекло, защищающее снимок от негативных влияний солнечного света и пыли.




530 ₽
В корзину
WALTHER KV030W 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик белая
Арт. MTG-0034
WALTHER KV030W 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик белая
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Узкопрофильная фоторамка белого цвета WALTHER KV030W из качественного пластика. Отлично подойдет для размещения в ней черно-белого снимка (20х30см), поможет выгодно преподнести портретное фото. Рамка имеет картонную заднюю панель, держатель для крепления на стену и защитное стекло. Рамка WALTHER KV030W отличается небольшим весом и ее легко разместить на любой стене.

780 ₽
В корзину
WALTHER KV030X 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик серо-коричневая
Арт. MTG-0035
WALTHER KV030X 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик серо-коричневая
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Фоторамка серо-коричневого цвета WALTHER KV030X из качественного пластика для фотографии размером 20x30 см, с картонной задней панелью, держателем, чтобы повесить рамку, и защитным стеклом.

Рамка WALTHER KV030X 20x30 N.Lifestyle пластик светло коричневая подходит для ее размещения как в гостиной, так и в спальне.

780 ₽
В корзину
WALTHER KV040J 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая
Арт. MTG-0037
WALTHER KV040J 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Фоторамка бронзового цвета WALTHER KV040J предназначена для размещения снимка размером 30x40 см. Изготовлена из пластика, задняя панель – из экологически чистого ДВП. Рамка оснащена подставкой.Тонкое прозрачное стекло фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.

Рамка WALTHER KV040J будет идеально смотреться на любой современной мебели.

1 290 ₽
В корзину
WALTHER WD015D 10x15 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка антрацит
Арт. DAN-9818
WALTHER WD015D 10x15 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка антрацит
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

WALTHER WD015D 10x15 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка антрацит.

Фоторамка  Chloe Silver Plated от Walther Design  выполнена из  металла .  Имеет тонкий профиль темного цвета  с зеркальным эффектом, устойчивый к  потускнению.  Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом и имеет черный  бархатный задник. Упакована в индивидуальную коробку с прозрачной крышкой.

1 670 ₽
В корзину
