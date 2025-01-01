Журавли, штанги и автополы

Москва
Phottix Stay-Put II M (88188) – сумка для песочного противовеса.
Сумка изготовлена из полиэстера, наполняется песком и подвешивается на плечо консоли штатива или стойки в качестве противовеса. Наполненная сумка может удерживать на другом плече фотоаппаратуру весом до 10 кг. Благодаря этому фотограф имеет возможность неподвижно установить любую световую стойку там, где это необходимо при съемках на улице или в студии.
Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.
Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.
Кронштейн-крепление для легких камер и освещения на струбцине Fotokvant LSS-11.
Металлический двухсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальная ширина струбцины - 4,5 см.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см.
Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.
Мешок-противовес с нескользящим ремнем Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag, весом 2,27 кг.
Предназначен для использования в качестве противовеса. Позволяет стабилизировать положение стоек для света - просто оборачивается вокруг основания стойки. Заполнен стальными шариками диаметром 2 мм и надежно запаян. Компактный размер способствует легкости в использовании, транспортировке и хранении.
Настольный журавль Fotokvant KPP-07.
Трехсекционный кронштейн (журавль) со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальный захват струбцины - 5 см. Максимальная нагрузка до 2 кг.
Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.
При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Кронштейн настольный для крепления освещения, небольшой камеры или микрофона. Кронштейн позволит закрепить камеру или свет над столом, микрофон возле спикера. Нагрузка до 1 кг.
Перекладина Fotokvant LSP-180 длина - 180 см. Стальная удлиняющая перекладина, оснащенная двумя шпиготами 16 мм. Применяется для установки осветительного оборудования со стандартным посадочным местом 16 мм. Длина - 180 см. Вес - 0,4 кг. Нагрузка до 3 кг.
Fotokvant LSW-1300 настенный держатель - предназначен для установки осветительного оборудования на стену, имеет установочный адаптер 5/8 дюйма с винтами 1/4 и 3/8 дюйма с возможностью установки адаптера под углом 90 градусов.
Максимальная дальность выноса осветителя или другого оборудования от стены - 130 см.
KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin BLACK – удлинительный кронштейн с шестигранным наконечником.
Предназначен для установки на студийные стойки. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина, см – 108,5. Вес, кг – 1,38. Диаметр от 6,35 до 16 мм.
Kupo 40" Extension Grip Arm-Black – комплект из зажима и удлинительной штанги длиной 108,5 см.
Алюминиевая и стальная конструкция имеет шероховатую поверхность черного цвета. Вес - 1,9 кг.
Стойка Avenger 008BSU – стальная студийная стойка. Максимальная высота 216 см, максимальная нагрузка 30 кг, вес 6,4 кг, двухсекционная.
Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Kupo (042) Kupo Baby stand extension – регулируемая телескопическая колонна для осветительного оборудования. Модель выполнена из алюминия, выдерживает повышенные нагрузки эксплуатации. Используется с соединителями, зажимами, стойками и т.д. Удлинительная штанга относится к маленьким, имеет в конструкции 3 колена, разделена на 4 секции. Размер может варьироваться 42 до 127 см. Вес – 0,4 кг.
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom – телескопическая стальная штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 5 кг.
Kupo KCP-641B Photo Baby Boom (Black) – телескопическая алюминиевая штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 2,28 кг.
