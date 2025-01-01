Журавли, штанги и автополы

Интернет-магазин Фотогора предлагает журавли, штанги, автополы и другие конструкции для фиксации оборудования в домашней и профессиональной фотостудии. Это качественные устройства, рассчитанные на долгий период эксплуатации.

Журавли для фотостудий

Журавли — конструкции для фиксации студийного освещения, которые можно устанавливать под любым углом. У них больший размах треноги. Конструкция продумана таким образом, чтобы была возможность осветить объект съемки в разных направлениях, в том числе сверху.

Основные характеристики журавлей:

высота;

длина штанги;

предельная выдерживаемая нагрузка;

наличие противовеса;

материал изготовления.

Эти параметры определяют надежность и стоимость системы крепления оборудования в студии. Брать журавли, штанги, автополы с «запасом» не стоит, так как вы заплатите больше за то, что не пригодится в эксплуатации. Превышать допустимую грузоподъемность тоже не стоит, так как вместо экономии вы получите существенный риск повредить дорогостоящее оборудование.

