Журавли, штанги и автополы

Интернет-магазин Фотогора предлагает журавли, штанги, автополы и другие конструкции для фиксации оборудования в домашней и профессиональной фотостудии. Это качественные устройства, рассчитанные на долгий период эксплуатации.

Мы сотрудничаем с такими известными производителями как Bowens, Falcon Eyes, Fotokvant, GreenBean, Manfrotto, Rekam, поэтому можем гарантировать качество систем крепления студийного фото- и видеооборудования.

Журавли для фотостудий

Журавли — конструкции для фиксации студийного освещения, которые можно устанавливать под любым углом. У них больший размах треноги. Конструкция продумана таким образом, чтобы была возможность осветить объект съемки в разных направлениях, в том числе сверху.

Основные характеристики журавлей:

  • высота;
  • длина штанги;
  • предельная выдерживаемая нагрузка;
  • наличие противовеса;
  • материал изготовления.

Эти параметры определяют надежность и стоимость системы крепления оборудования в студии. Брать журавли, штанги, автополы с «запасом» не стоит, так как вы заплатите больше за то, что не пригодится в эксплуатации. Превышать допустимую грузоподъемность тоже не стоит, так как вместо экономии вы получите существенный риск повредить дорогостоящее оборудование.

Выбрать оптимальную систему крепления под ваше освещение

помогут сотрудники интернет-магазина Фотогора. Мы собираем любительские и профессиональные студии, сталкиваемся с разным оборудованием не только в магазине, но и на практике, так что нашим рекомендациям можно доверять.

Если вы уже выбрали товары, добавляйте их в корзину. Мы оперативно обрабатываем заказы и доставляем их по всей России. Наши цены доступны, но даже их можно снизить. Закажите товары на сумму от 40 000 рублей и получите скидку.

Phottix 88188 Stay-Put II M сумка-противовес для наполнения песком средняя
Phottix 88188 Stay-Put II M сумка-противовес для наполнения песком средняя
Phottix Stay-Put II M (88188) – сумка для песочного противовеса.

Сумка изготовлена из полиэстера, наполняется песком и подвешивается на плечо консоли штатива или стойки в качестве противовеса. Наполненная сумка может удерживать на другом плече фотоаппаратуру весом до 10 кг. Благодаря этому фотограф имеет возможность неподвижно установить любую световую стойку там, где это необходимо при съемках на улице или в студии.   


QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.

Fotokvant LSS-11 кронштейн-пантограф на струбцине для легких камер и освещения
Fotokvant LSS-11 кронштейн-пантограф на струбцине для легких камер и освещения
Кронштейн-крепление для легких камер и освещения на струбцине Fotokvant LSS-11.

Металлический двухсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальная ширина струбцины - 4,5 см.

Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см.

Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.

Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг
Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг
Мешок-противовес с нескользящим ремнем Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag, весом 2,27 кг.

Предназначен для использования в качестве противовеса. Позволяет стабилизировать положение стоек для света - просто оборачивается вокруг основания стойки. Заполнен стальными шариками диаметром 2 мм и надежно запаян. Компактный размер способствует легкости в использовании, транспортировке и хранении.

Fotokvant KPP-07 журавль настольный 74х71 см
Fotokvant KPP-07 журавль настольный 74х71 см
Настольный журавль Fotokvant KPP-07.

Трехсекционный кронштейн (журавль) со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальный захват струбцины - 5 см. Максимальная нагрузка до 2 кг.

Falcon Eyes SP-BG5 мешок для песка противовеса
Falcon Eyes SP-BG5 мешок для песка противовеса
Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.

При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.

Falcon Eyes W-48 груз противовес
Falcon Eyes W-48 груз противовес
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.

Fotokvant LSS-15 настольный пантограф на струбцине для камер освещения или микрофона
Fotokvant LSS-15 настольный пантограф на струбцине для камер освещения или микрофона
Кронштейн настольный для крепления освещения, небольшой камеры или микрофона. Кронштейн позволит закрепить камеру или свет над столом, микрофон возле спикера. Нагрузка до 1 кг.

Fotokvant LSP-180 перекладина 180 см
Fotokvant LSP-180 перекладина 180 см
Перекладина Fotokvant LSP-180 длина - 180 см. Стальная удлиняющая перекладина, оснащенная двумя шпиготами 16 мм. Применяется для установки осветительного оборудования со стандартным посадочным местом 16 мм. Длина - 180 см. Вес - 0,4 кг. Нагрузка до 3 кг.

Fotokvant LSW-1300 настенный держатель 74-130 см
Fotokvant LSW-1300 настенный держатель 74-130 см
Fotokvant LSW-1300 настенный держатель - предназначен для установки осветительного оборудования на стену, имеет установочный адаптер 5/8 дюйма с винтами 1/4 и 3/8 дюйма с возможностью установки адаптера под углом 90 градусов. 

Максимальная дальность выноса осветителя или другого оборудования от стены - 130 см.

Kupo KCP241B 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin BLACK кронштейн-удлинитель
Kupo KCP241B 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin BLACK кронштейн-удлинитель
KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin BLACK – удлинительный кронштейн с шестигранным наконечником.

Предназначен для установки на студийные стойки. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина, см – 108,5. Вес, кг – 1,38. Диаметр от 6,35 до 16 мм.

Kupo KCP240B 40&quot; Extension Grip Arm-Black крепежный кронштейн-удлинитель 40&quot;
Kupo KCP240B 40" Extension Grip Arm-Black крепежный кронштейн-удлинитель 40"
Kupo 40" Extension Grip Arm-Black – комплект из зажима и удлинительной штанги длиной 108,5 см.

Алюминиевая и стальная конструкция имеет шероховатую поверхность черного цвета. Вес - 1,9 кг.

Avenger 008BSU стойка под журавль
Avenger 008BSU стойка под журавль
Стойка Avenger 008BSU – стальная студийная стойка. Максимальная высота 216 см, максимальная нагрузка 30 кг, вес 6,4 кг, двухсекционная.

Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

Kupo (042) Kupo Baby stand extension телескопическая колонна
Kupo (042) Kupo Baby stand extension телескопическая колонна
Kupo (042) Kupo Baby stand extension – регулируемая телескопическая колонна для осветительного оборудования. Модель выполнена из алюминия, выдерживает повышенные нагрузки эксплуатации. Используется с соединителями, зажимами, стойками и т.д. Удлинительная штанга относится к маленьким, имеет в конструкции 3 колена, разделена на 4 секции. Размер может варьироваться 42 до 127 см. Вес – 0,4 кг.

Kupo KCP-640M Steel Baby Boom журавль
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom журавль
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom – телескопическая стальная штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 5 кг.

Kupo KCP-641B Photo Baby Boom (Black) журавль телескопический черный
Kupo KCP-641B Photo Baby Boom (Black) журавль телескопический черный
Kupo KCP-641B Photo Baby Boom (Black) – телескопическая алюминиевая штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 2,28 кг.

