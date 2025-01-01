images
GreenBean ручка гибкая HL-18

GreenBean ручка гибкая HL-18

GreenBean
Артикул: VBR-034

GreenBean Ручка гибкая HL-18ручка гибкая, или же кнут Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными ригами. С его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив.

Описание

Гибкая ручка переводит фиксированную плоскость рукоятки фокусировки в удобную для оператора и снижает передающиеся вибрации. В месте сопряжения HL-12 с посадочным гнездом Follow Focus имеется подпружиненный металлический шарик.

Характеристики:

  • длина, мм – 400
  • вес, гр – 120

