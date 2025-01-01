GreenBean GB-FF 01 – кронштейн, с помощью которого можно устанавливать камеру с обвесом (фоллоу фокус, LED-осветитель и т. д.) на опору с резьбовым креплением 3/8 и 1/4 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
GreenBean Ручка гибкая HL-18 – ручка гибкая, или же кнут Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными ригами. С его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив.
Гибкая ручка переводит фиксированную плоскость рукоятки фокусировки в удобную для оператора и снижает передающиеся вибрации. В месте сопряжения HL-12 с посадочным гнездом Follow Focus имеется подпружиненный металлический шарик.
Характеристики:
GreenBean GB-L – специальный аксессуар для поддержки габаритных объективов на риге. С его использованием снижается вероятность повреждения байонета и корпуса оптики при толчках и резких движений оператора. Радиусная поверхность держателя обклена тонкой резиной. Материал изготовления – металл.
GreenBean HL-12 – ручка гибкая, или же кнут Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными ригами. С его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив.
Fotokvant NVF-8608 – зажим-адаптер для студийного оборудования. Позволяет закрепить оборудование имеющее стержень диаметром 15 мм, под углом 90 градусов.
Изготовлен из анодированного аллюминия. Вес, г – 50.
