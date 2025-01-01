Стабилизаторы и стедикамы

Москва
Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Позволяет устанавливать камеру как горизонтально, так и вертикально. Оснащен встроенным источником света (цветовая температура 2600-5500 К, CRI 90+). Возможно подключение микрофона. Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч.
Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Оснащен встроенным источником света (световой поток 1000 Лм, CRI 90+). Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 1150 мА*ч. В комплекте рюкзак и аксессуары.
Стабилизатор черного цвета сочетает в себе селфи-стик, штатив и осевой стабилизатор. Оснащен трехосевым двигателем для плавной съемки видео. Предусмотрена функция слежения. Совместим со смартфонами шириной 55,5-90 мм. Максимальная нагрузка 280 гр. Встроенный аккумулятор 2800 мАч
Компактный трехосевой стабилизатор можно удерживать в руке или размещать на различных поверхностях. Совместим со смартфонами, беззеркальными и зеркальными камерами. Встроенный светодиодный источник света яркостью 1000 лм, цветовая температура 5500K и CRI 90+. Встроенный аккумулятор 1150 мАч со встроенной поддержкой Power Delivery. Максимальная нагрузка 998 гр.
Трехосевой ручной стабилизатор оснащен целым комплексом быстродействующих датчиков, позволяющих осуществлять мимический контроль движениями. Автоматическая настройка с DeepRed. Встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч. На корпусе расположены одно посадочное отверстие 1/4″ и три резьбы 3/8″. Максимальная нагрузка 3,2 кг. В комплект входит держатель для смартфона и L-площадка для размещения камеры вертикально и горизонтально.
Трехосевой электронный стабилизатор для смартфона или беззеркальной камеры. Оснащен L--пластиной для ваертикальной и горизонтальной съемки. Функция слежения за объектом, функция мимического контроля.
Пульт дистанционного управления для стабилизаторов iSteady M6/V2S/V2/X2/Q/XE. Позволяет управлять основными функциями стабилизатора через Bluetooth на расстоянии до 10 м.
Стабилизатор с алгоритмом стабилизации 3-го поколения RS, создан для беззекральных камер. Возможность вертикальной ориентации съемки. Крепление Nato для установки дополнительных аксессуаров. Быстросъемная площадка на основе системы Arca. Сенсорный сенсорный экран 1.4" для управления и настройки стедикама. Возможно управление через приложение. Рукоятка аккумулятор.
Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera - система стабилизации камер.
Совместима с Canon - 5DMKII, 5DMKIII, 5DMKIV, 5DS, 5DR, 7DmkII, 7D, 6DmkII, 6D, 70D, 77D, 80D и Nikon - D300, D500, D600, D610, D750, D850, D7500, D5600. Допустимая нагрузка 5 кг. Вес - 540 грамм.
Moza Air - стабилизатор электронный.
Трехосевой электронный стабилизатор для беззеркальных камер и DSLR. Обеспечивает плавные и стабильные кадры для профессионального видео. Поддерживает все беззеркальные и большинство DSLR-камер, включая Sony a7SII, Panasonic GH5, Canon EOS 5D Mark IV. Вес стабилизатора - 1100 г.
Электронный трехосевой стедикам GreenBean iStab Smart.
Электронный трехосевой стабилизатор (держатель) для смартфона или экшн-камеры. В комплекте поставки аккумулятор типа 18650, груз противовес и кейс.
Электронный стабилизатор Zhiyun Crane 3S.
Новая модель стедикама, которая способна работать с тяжелыми камеры весом до 6,5 кг, такими как Canon EOS 1DX, Blackmagic Pocket Cinema Cameras и даже с более крупными, например Red Digital Cinema, Canon Cinema EOS, Sony FS/FX и др.
Электронный механизм фокусировки E-IMAGE F Focus для фотокамер.
Электронный механизм фокусировки разработан для стабилизаторов E-IMAGE HORIZON One и HORIZON Pro. Он позволяет управлять фокусировкой объектива по беспроводной сети. Шестерня фокусировки и входящее в комплект зубчатое кольцо соответствуют промышленному стандарту 0,8 MOD и совместима с большинством объективов.
Черный комплект E-IMAGE Horison One + F Focus стедикам и электронный механизм фокусировки.
Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison One и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.
E-IMAGE Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам черный комплект.
Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison Pro и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.
Стабилизатор E-IMAGE Q50 для смартфонаэ
Электронный трехосевой стабилизатор для смартфона. Время непрерывной работы - 12 часов. Вес - 450 г. Максимальная нагрузка - 200 г.
Внешняя система фокусировки для объектива фотоаппарата, установленного на стедикам iStab 4PRO, совместимость с большинством DSRL и беззеркальных камер, плавная беззвучная работа, индикаторы режима, встроенная батарея, возможность дистанционного управление со смартфона.
DJI RS 3 Pro cтабилизатор. Унаследовал мощные характеристики серии Ronin, став продвинутой комплексной платформой для расширения камеры, обеспечивающей большие возможности для кинематографистов и решения для координированной съемки профессиональных команд. C DJI RS 3 Pro все в зоне досягаемости.
