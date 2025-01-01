Фильтр

Стабилизаторы и стедикамы

Стедикам или стабилизатор упрощает съемку тяжелыми профессиональными фото- и видеокамерами и позволяет увеличить амплитуду движения фотографа или оператора, работающего с портативной фототехникой. Современные модели, которые можно купить в интернет-магазине Фотогора, открывают широкие возможности для простого и эффективного управления, плавной и четкой съемки тяжелой камерой или легким смартфоном. Вы сможете делать даже экшен-видео без рывков при смене ракурса.

Что важно знать, прежде чем выбрать стедикам

Прежде чем купить стабилизатор для телефона или фотокамеры, стоит определить, какая модель вам больше подойдет — ручная или электронная (у нас в продаже есть и те, и другие). У механических устройств меньше цена, они дают оператору больше контроля над «тонкими» движениями — это важно, к примеру, для съемки мобильником. Ручные модели хорошо «подчеркивают» действие при легких наклонах камер в повороте.

Преимущества электронной стабилизации:

  • гироскопические стабилизаторы заранее настроены и сбалансированы — не нужно долго привыкать, наводить камеру на штативе на объекты;
  • можно работать удаленно, добавив в систему тележку Dolly или слайдер;
  • выше удобство при съемке с высоких и низких точек — можно настроить камеру с наклоном кверху или снизу, а устройство будет поддерживать нужный угол;
  • в электронных моделях зачастую шире функционал — это профессиональная техника, она может быть тяжелой, стоить дороже механической, но с ней вы снимете эффектные фото и видео.

Как купить товары в магазине Фотогора

Вы можете приобрести стабилизаторы для камер или стедикам для телефона в Москве, через наши пункты выдачи/самовывоза, или заказать доставку покупок в любой регион России. Чтобы получить информацию о товарах или условиях сотрудничества, позвоните нам или свяжитесь онлайн.

Zhiyun Weebill 3S стабилизатор
Zhiyun Weebill 3S стабилизатор
Zhiyun Weebill 3S стабилизатор
Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Позволяет устанавливать камеру как горизонтально, так и вертикально. Оснащен встроенным источником света (цветовая температура 2600-5500 К, CRI 90+). Возможно подключение микрофона. Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч.

29 990 ₽
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Оснащен встроенным источником света (световой поток 1000 Лм, CRI 90+). Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 1150 мА*ч. В комплекте рюкзак и аксессуары.

34 550 ₽
Hohem iSteady V2S электронный стабилизатор для смартфона черный
Hohem iSteady V2S электронный стабилизатор для смартфона черный
Hohem iSteady V2S электронный стабилизатор для смартфона черный
Стабилизатор черного цвета сочетает в себе селфи-стик, штатив и осевой стабилизатор. Оснащен трехосевым двигателем для плавной съемки видео. Предусмотрена функция слежения. Совместим со смартфонами шириной 55,5-90 мм. Максимальная нагрузка 280 гр. Встроенный аккумулятор 2800 мАч

9 400 ₽
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Компактный трехосевой стабилизатор можно удерживать в руке или размещать на различных поверхностях. Совместим со смартфонами, беззеркальными и зеркальными камерами. Встроенный светодиодный источник света яркостью 1000 лм, цветовая температура 5500K и CRI 90+. Встроенный аккумулятор 1150 мАч со встроенной поддержкой Power Delivery. Максимальная нагрузка 998 гр.

18 990 ₽
Moza Aircross 2 Professional Kit электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 Professional Kit электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 Professional Kit электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 Professional Kit электронный стабилизатор
Трехосевой ручной стабилизатор оснащен целым комплексом быстродействующих датчиков, позволяющих осуществлять мимический контроль движениями. Автоматическая настройка с DeepRed. Встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч. На корпусе расположены одно посадочное отверстие 1/4″ и три резьбы 3/8″. Максимальная нагрузка 3,2 кг. В комплект входит держатель для смартфона и L-площадка для размещения камеры вертикально и горизонтально.

41 970 ₽
Moza Aircross 2 электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 электронный стабилизатор
Трехосевой электронный стабилизатор для смартфона или беззеркальной камеры. Оснащен L--пластиной для ваертикальной и горизонтальной съемки. Функция слежения за объектом, функция мимического контроля. Съемка на 360 °. Управление по Bluetooth и Wi-Fi. Максимальная нагрузка 3,2 кг. Одно отверстие 3/8" для аксессуаров и порты Multi-CAN. Встроенный аккумулятор 3000 мАч

37 110 ₽
Hohem HRT-03 универсальный пульт дистанционного управления стабилизатором
Hohem HRT-03 универсальный пульт дистанционного управления стабилизатором
Пульт дистанционного управления для стабилизаторов iSteady M6/V2S/V2/X2/Q/XE.  Позволяет управлять основными функциями стабилизатора через Bluetooth на расстоянии до 10 м.

910 ₽
DJI RS 3 Mini стабилизатор
DJI RS 3 Mini стабилизатор
DJI RS 3 Mini стабилизатор
DJI RS 3 Mini стабилизатор
Стабилизатор с алгоритмом стабилизации 3-го поколения RS, создан для беззекральных камер. Возможность вертикальной ориентации съемки. Крепление Nato для установки дополнительных аксессуаров. Быстросъемная площадка на основе системы Arca. Сенсорный сенсорный экран 1.4" для управления и настройки стедикама. Возможно управление через приложение. Рукоятка аккумулятор. Максимальная нагрузка 2 кг

33 470 ₽
Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera система стабилизации для камер
Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera система стабилизации для камер
Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera система стабилизации для камер
Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera система стабилизации для камер
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera - система стабилизации камер.

Совместима с Canon - 5DMKII, 5DMKIII, 5DMKIV, 5DS, 5DR, 7DmkII, 7D, 6DmkII, 6D, 70D, 77D, 80D и Nikon - D300, D500, D600, D610, D750, D850, D7500, D5600. Допустимая нагрузка 5 кг. Вес - 540 грамм.

21 590 ₽
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air - стабилизатор электронный.

Трехосевой электронный стабилизатор для беззеркальных камер и DSLR. Обеспечивает плавные и стабильные кадры для профессионального видео. Поддерживает все беззеркальные и большинство DSLR-камер, включая Sony a7SII, Panasonic GH5, Canon EOS 5D Mark IV. Вес стабилизатора - 1100 г.

45 260 ₽
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
Электронный трехосевой стедикам GreenBean iStab Smart.

Электронный трехосевой стабилизатор (держатель) для смартфона или экшн-камеры. В комплекте поставки аккумулятор типа 18650, груз противовес и кейс.

9 850 ₽
9 850 ₽
Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер
Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер
Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер
Электронный стабилизатор Zhiyun Crane 3S.

Новая модель стедикама, которая способна работать с тяжелыми камеры весом до 6,5 кг, такими как Canon EOS 1DX, Blackmagic Pocket Cinema Cameras и даже с более крупными, например Red Digital Cinema, Canon Cinema EOS, Sony FS/FX и др.

67 990 ₽
E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер
E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер
E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер
E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер
Электронный механизм фокусировки E-IMAGE F Focus для фотокамер.

Электронный механизм фокусировки разработан для стабилизаторов E-IMAGE HORIZON One и HORIZON Pro. Он позволяет управлять фокусировкой объектива по беспроводной сети. Шестерня фокусировки и входящее в комплект зубчатое кольцо соответствуют промышленному стандарту 0,8 MOD и совместима с большинством объективов.

14 210 ₽
E-IMAGE EIHOFF Horison One + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
E-IMAGE EIHOFF Horison One + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
E-IMAGE EIHOFF Horison One + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
Черный комплект E-IMAGE Horison One + F Focus стедикам и электронный механизм фокусировки.

Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison One и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.

50 550 ₽
E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
E-IMAGE Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам черный комплект.

Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison Pro и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.

55 650 ₽
E-IMAGE Q50 электронный стабилизатор монопод для смартфона
E-IMAGE Q50 электронный стабилизатор монопод для смартфона
Стабилизатор E-IMAGE Q50 для смартфонаэ

Электронный трехосевой стабилизатор для смартфона. Время непрерывной работы - 12 часов. Вес - 450 г. Максимальная нагрузка - 200 г.


8 420 ₽
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
Внешняя система фокусировки для объектива фотоаппарата, установленного на стедикам iStab 4PRO, совместимость с большинством DSRL и беззеркальных камер, плавная беззвучная работа, индикаторы режима, встроенная батарея, возможность дистанционного управление со смартфона.

-15 %10 290 ₽
8 740 ₽
DJI RS 3 Pro cтабилизатор
DJI RS 3 Pro cтабилизатор
DJI RS 3 Pro cтабилизатор
DJI RS 3 Pro cтабилизатор
DJI RS 3 Pro cтабилизатор. Унаследовал мощные характеристики серии Ronin, став продвинутой комплексной платформой для расширения камеры, обеспечивающей большие возможности для кинематографистов и решения для координированной съемки профессиональных команд. C DJI RS 3 Pro все в зоне досягаемости.

80 990 ₽
