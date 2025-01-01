Запчасти для приборов

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Visico (7770) – задняя панель для студийных вспышек Visico VC серии HLR.
Visico (7774) - ручка задняя для приборов Visico VC серии HLR.
Комплектующая, запасная ручка для приборов Visico VC серии HLR. Изготовлена из пластика.
Profoto D1 Glass Plate 331524 стеклянные матовые тарелки. Стандартная матовая стеклянная тарелка для моноблоков D1 и выносных вспышек B1. Создает ровный рассеянный свет. Диаметр ø 95 мм.
Wansen
Работай с цветом без бликов