В интернет-магазине Фотогора можно купить запчасти для приборов, которые используются в домашних и профессиональных фотостудиях. Это детали и конструктивные элементы, которые требуют замены по мере эксплуатации фотооборудования. Их стоимость ничтожно мала в сравнении с ценой самих устройств, однако без своевременной замены использовать фотоприборы будет невозможно.

В нашем каталоге представлены запасные части известных производителей, таких как, например, Visico. Как и само оборудование, конструктивные элементы качественные и надежные.

Наши товары сертифицированы

Для каждой позиции из каталога мы готовим подробное описание, чтобы упростить вам поиск. Кроме того, вы всегда можете обратиться к нашим консультантам, которые:

  • осведомлены о продукции из каталога нашего магазина;
  • знают особенности каждого бренда и специфику оборудования;
  • помогают в поиске запчастей под ваш бюджет и параметры оборудования;
  • предоставляют консультации по эксплуатации устройств;
  • устанавливают и настраивают фотооборудование;
  • собирают домашние и профессиональные фотостудии;
  • любят фотографию и вносят свой вклад в развитие этого искусства.

Как оформить заказ

Купить запчасти для приборов можно через корзину на нашем сайте. В форме заказа укажите свое имя, электронный адрес и телефон. Мы оперативно обрабатываем заявки, отправляем заказы по всей России. В Воронеже и Москве работают пункты самовывоза.

Мы принимаем оплату разными способами:

  • наличные;
  • карты, банковские переводы;
  • электронные деньги;
  • платежные онлайн-сервисы и так далее.

Для наших клиентов действуют выгодные спецпредложения. Также вы можете рассчитывать на скидку при заказе аксессуаров и оборудования на сумму свыше 40 000 рублей.

Visico (7770) задняя панель для приборов Visico VC серии HLR
Арт. NVF-7770
Visico (7770) задняя панель для приборов Visico VC серии HLR
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Visico (7770) – задняя панель для студийных вспышек Visico VC серии HLR. 

590 ₽
В корзину
Visico (7774) ручка задняя для приборов Visico VC серии HLR
Арт. NVF-7774
Visico (7774) ручка задняя для приборов Visico VC серии HLR
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Visico (7774) - ручка задняя для приборов Visico VC серии HLR.

Комплектующая, запасная ручка для приборов Visico VC серии HLR. Изготовлена из пластика.

590 ₽
В корзину
Profoto D1 Glass Plate 331524 стеклянные матовые тарелки
Арт. MTG-2892
Profoto D1 Glass Plate 331524 стеклянные матовые тарелки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto D1 Glass Plate 331524 стеклянные матовые тарелки. Стандартная матовая стеклянная тарелка для моноблоков D1 и выносных вспышек B1. Создает ровный рассеянный свет. Диаметр ø 95 мм. 

9 990 ₽
В корзину
