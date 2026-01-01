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GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной

GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной

GreenBean
Артикул: NVF-9029

GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 - отражатель на складной раме, 5 в 1.

Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 100х150 см.

Описание

Отражатель изготовлен из легкой алюминиевой трубки диаметром 25 мм. Рама складная, имеет четыре шарнирных соединения в углах и по одному шарниру с фиксацией в разложенном положении на каждой из длинных сторон.

Отражатель предназначен для использования как в студии, так и на выезде.

Смена цвета отражателя производится путем установки на раму чехла требуемого цвета. Он натягиваются на собранную раму. Чехлы прошиты по периметру тесьмой и имеют отверстия для установки рукояти-растяжки.

Для установки отражателя на стенд или другой держатель, на С-образной рукоятке предусмотрен установочный палец диаметром 17 мм.

Для хранения и транспортировки отражателя, в комплект поставки включен чехол. Размер чехла - 110х16х16 см.

Характеристики:

  • размер каркаса, см - 100х150
  • размер каркаса в сложенном виде, см - 16х110
  • диаметр трубок каркаса, мм - 25
  • диаметр крепежного пальца, мм - 17
  • материал каркаса - алюминиевый сплав
  • вес отражателя, кг - 2,7

Комплектация

  • Каркас отражателя - 1 шт.
  • Просветный чехол - 1 шт.
  • Четырехцветный чехол - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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