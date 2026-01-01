GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной

Описание

Отражатель изготовлен из легкой алюминиевой трубки диаметром 25 мм. Рама складная, имеет четыре шарнирных соединения в углах и по одному шарниру с фиксацией в разложенном положении на каждой из длинных сторон.

Отражатель предназначен для использования как в студии, так и на выезде.

Смена цвета отражателя производится путем установки на раму чехла требуемого цвета. Он натягиваются на собранную раму. Чехлы прошиты по периметру тесьмой и имеют отверстия для установки рукояти-растяжки.

Для установки отражателя на стенд или другой держатель, на С-образной рукоятке предусмотрен установочный палец диаметром 17 мм.

Для хранения и транспортировки отражателя, в комплект поставки включен чехол. Размер чехла - 110х16х16 см.

Характеристики: