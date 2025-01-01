Фильтр

Всего - 45 товаров

Цена
Бренд
Байонет
Тип
Цветовая температура
Тип питания

Статьи

Импульсные моноблоки

Интернет-магазин Фотогора предлагает импульсные моноблоки ведущих производителей

Это качественная продукция с официальной гарантией. Мы обустраиваем домашние и профессиональные фотостудии, даем профессиональные советы по выбору осветительного оборудования.

Импульсные моноблоки наиболее востребованы среди осветителей такого типа. Суть их работы в том, что в корпусе вспышки расположены все элементы: лампы, электросхемы, механизмы регулировки, система охлаждения. Главная причина востребованности таких устройств — возможность решить практически любую творческую задачу. В числе преимуществ моноблоков также можно выделить простоту транспортировки. Свет импульсного источника близок к солнечному, а значит, его можно использовать и в студии, и на природе.

monolight-2

Вместе с тем такое импульсное оборудование требует некоторой сноровки при постановке света «под потолок», хотя и эту проблему можно решить: некоторые производители предлагают модели с удаленным управлением.

В чем выгоды от покупки

Студийные моноблоки привлекают простотой установки специальных световых насадок. Они достаточно мощные, ввиду чего их используют не только в домашних, но и в профессиональных студиях.

Импульс специализированных моноблоков для студии варьируется в диапазоне от 1/400 до 1/14000. Фотограф получает возможность «заморозить» движение, даже очень резкое.

monolight-1

Мы предлагаем импульсные моноблоки для рекламной, художественной, предметной и портретной съемки. Это оборудование таких известных компаний как Hensel, Profoto, Elinchrom, FST, Falcon Eyes и др. Наши консультанты помогут сделать правильный выбор. Мы знаем не только то, что прописано в документации к устройствам, но и как применить все на практике. Задавайте вопросы, все консультации бесплатные и квалифицированные.

-20 %
Godox E250 вспышка студийная
Godox E250 вспышка студийная
Godox E250 вспышка студийная
Арт. DAN-2060
Godox E250 вспышка студийная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox E250 вспышка студийная, мощность 250 Дж, пилотный свет 150 Вт.

Легкая, компактная и надежная вспышка не занимает много места, идеально подходит для небольших студий, где необходимо экономить пространство. Применяется для съемки портретов, поясных портретов, фото на документы, предметной съемки и т.п. Godox E250 часто используют и в больших студиях для фонового и контрового света, а также для создания различных свето-теневых рисунков. Вес - 1,2 кг.

-20 %13 290 ₽
10 630 ₽
В корзину
-20 %
Godox Gemini GS200II вспышка студийная
Godox Gemini GS200II вспышка студийная
Арт. DAN-2062
Godox Gemini GS200II вспышка студийная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox Gemini GS200II компактная студийная вспышка.

Мощность 200 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.

-20 %16 190 ₽
12 950 ₽
В корзину
-20 %
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Арт. DAN-2733
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox Witstro AD400pro - импульсный аккумуляторный моноблок с поддержкой TTL.

Мощность 400 Дж. Быстрое время перезарядки 0,01-1 секунды. Стабильная цветовая температура 5600 К. Светодиодная пилотная лампа 30 Вт. Полностью заряженный аккумулятор позволяет произвести 360 импульсов на полной мощности. 12 последовательных импульсов при мощности 1/16.

-20 %75 790 ₽
60 630 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes GT-600Pro вспышка с аккумулятором
Falcon Eyes GT-600Pro вспышка с аккумулятором
Falcon Eyes GT-600Pro вспышка с аккумулятором
Арт. DAN-8392
Falcon Eyes GT-600Pro вспышка с аккумулятором
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Высокоскоростной студийный моноблок с питанием от аккумулятора. Светодиодная лампа пилотного света 15 Вт. Максимальная энергия импульса 600 Дж, регулировка от полной до 1/128 мощности, длительность импульса (t 0.5) до 1/19500 сек, режим HSS до 1/8000 сек, время перезарядки 0.2-1.0 сек, цветовая температура 5600;100 К, режим стабильной цветовой температуры. Возможность беспроводного управление на частоте 2.4 ГГц, оптическая синхронизация, синхронизация по кабелю. Алюминиевый корпус, байонетное крепление Bowens. Вес 1.8 кг.

-15 %53 990 ₽
45 890 ₽
В корзину
-20 %
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Арт. DAN-9946
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox DP400IIIV вспышка студийная.

Мощность 400 Дж, регулировка от полной до 1/64 мощности, перезарядка до 1.0 с, светодиодная моделирующая лампа 30 Вт, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, алюминиевый корпус, байонет Bowens.

-20 %24 290 ₽
19 430 ₽
В корзину
-20 %
Godox MS300V вспышка студийная
Godox MS300V вспышка студийная
Godox MS300V вспышка студийная
Арт. OLE-1597
Godox MS300V вспышка студийная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox MS300V вспышка студийная

Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 300 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные характеристики - ведущее число 58, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Особенность модели заключается в использовании экономичной светодиодной лампы пилотного света 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.

-20 %14 590 ₽
11 670 ₽
В корзину
Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная
Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная
Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная
Арт. MTG-2056
Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная. Имеет встроенный приёмник радио синхронизатора, а так же активную систему охлаждения, которая позволяет работать длительное время без перерывов. Моноблок включает в себя 15-ваттную светодиодную лампу, импульсную лампу с коротким импульсом до 1/2200с, высококачественный ЖК-дисплей и встроенный радиоприемник 2,4 ГГц. Специальное отверстие для зонта позволяет его быстро добавить/убрать для изменения освещенности. Байонет Bowens. 

19 470 ₽
В корзину
FST F-300 импульсный осветитель
Арт. DAN-0296
FST F-300 импульсный осветитель
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST F-300 – импульсный осветитель. Предназначен для работы в студиях. Подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.

10 800 ₽
В корзину
Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Арт. NVF-2821
Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon ZXZ-300 –  импульсный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).

Байонет Bowens.

20 700 ₽
В корзину
Grifon ZXZ-800 студийный моноблок
Арт. NVF-2823
Grifon ZXZ-800 студийный моноблок
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon ZXZ-800 –  импульсный моноблок мощностью 800 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 76, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0.

Байонет Bowens.

41 400 ₽
В корзину
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
Арт. NVF-7698
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

FST E-180 – импульсная студийная вспышка с рефлектором мощностью 180 Дж. Подойдет как для работы в студии, так и на выезде. Диаметр рефлектора для крепления шторок или сот, см – 17,5. Модель совместима со шторками BD-04/BD-200, которые в комплект не входят и должны приобретаться отдельно. Байонет Bowens. 

6 500 ₽
В корзину
Hensel Expert D 500 (8350SW) студийный моноблок с WiFi
Hensel Expert D 500 (8350SW) студийный моноблок с WiFi
Hensel Expert D 500 (8350SW) студийный моноблок с WiFi
Арт. NVF-9422
Hensel Expert D 500 (8350SW) студийный моноблок с WiFi
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Hensel Expert D 500 (8350SW) - студийный моноблок с WiFi модулем.

Профессиональный импульсный осветительный прибор мощностью 500 Дж., с регулировкой от 1-1/128 стопа. Пилотный свет - 300 Вт. Прибор имеет цифровое управление с шагом 1/10 ступени. Предназначен для фотографов-профессионалов с высокими требованиями.

173 040 ₽
В корзину
-20 %
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Арт. NVF-9828
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox Witstro AD600 Pro - многофункциональная беспроводная батарейная вспышка со встроенным радиосинхронизатором.

Вспышка с мощной литий-ионной батареей. Имеет встроенный приемник 2,4Гц, что позволяет работать в автоматическом режиме с Canon, Nikon, Sony, Olympus, Fuji и Panasonic.

-20 %96 890 ₽
77 510 ₽
В корзину
Hensel (8808) Certo 200 импульсный моноблок
Hensel (8808) Certo 200 импульсный моноблок
Hensel (8808) Certo 200 импульсный моноблок
Арт. DAN-1739
Hensel (8808) Certo 200 импульсный моноблок
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Импульсный моноблок Hensel (8808) Certo 200 мощностью 200 Дж.

Моноблоки Hensel Certo это компактный размер, легкий вес, простота использования, встроенная система радиосинхронизации (16 каналов). Для быстрой смены рефлектора предусмотрена металлическая автоматическая крепежная система Hensel EH. В комплекте сменная импульсная лампа со стеклянным защитным колпаком.

53 340 ₽
В корзину
-20 %
Godox Gemini GS300II вспышка студийная
Godox Gemini GS300II вспышка студийная
Godox Gemini GS300II вспышка студийная
Арт. DAN-2063
Godox Gemini GS300II вспышка студийная
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox Gemini GS300II компактная студийная вспышка.

Мощность 300 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.

-20 %16 190 ₽
12 950 ₽
В корзину
-20 %
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Арт. DAN-2064
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox Gemini GS400II компактная студийная вспышка.

Мощность 400 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.

-20 %20 090 ₽
16 070 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes TE-900BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-900BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-900BW v3.0 студийная вспышка
Арт. DAN-3476
Falcon Eyes TE-900BW v3.0 студийная вспышка
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Студийная вспышка Falcon Eyes TE-900BW v3,0.

Студийный моноблок Falcon мощностью 900 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/32 и пилотный свет 250 Вт. Байонет - Bowens. 

-15 %22 860 ₽
19 430 ₽
В корзину
FST PRO-600H импульсный осветитель
FST PRO-600H импульсный осветитель
FST PRO-600H импульсный осветитель
Арт. MTG-0342
FST PRO-600H импульсный осветитель
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Профессиональный импульсный моноблок с поддержкой высокоскоростной синхронизации, сверхкоротким импульсом - 1/20000, позволяющим "замораживать" изображение, скоростью перезарядки меньше 1 с на полной мощности, глубиной регулировки в 8 ступеней от 1/1 до 1/128.

Максимальная мощность импульсной лампы - 600 Дж, пилотная лампа - 250 Вт.

30 000 ₽
В корзину
Товары в архиве (177)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера