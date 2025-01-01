Импульсные моноблоки

Москва
Godox E250 вспышка студийная, мощность 250 Дж, пилотный свет 150 Вт.
Легкая, компактная и надежная вспышка не занимает много места, идеально подходит для небольших студий, где необходимо экономить пространство. Применяется для съемки портретов, поясных портретов, фото на документы, предметной съемки и т.п. Godox E250 часто используют и в больших студиях для фонового и контрового света, а также для создания различных свето-теневых рисунков. Вес - 1,2 кг.
Godox Gemini GS200II компактная студийная вспышка.
Мощность 200 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.
Godox Witstro AD400pro - импульсный аккумуляторный моноблок с поддержкой TTL.
Мощность 400 Дж. Быстрое время перезарядки 0,01-1 секунды. Стабильная цветовая температура 5600 К. Светодиодная пилотная лампа 30 Вт. Полностью заряженный аккумулятор позволяет произвести 360 импульсов на полной мощности. 12 последовательных импульсов при мощности 1/16.
Высокоскоростной студийный моноблок с питанием от аккумулятора. Светодиодная лампа пилотного света 15 Вт. Максимальная энергия импульса 600 Дж, регулировка от полной до 1/128 мощности, длительность импульса (t 0.5) до 1/19500 сек, режим HSS до 1/8000 сек, время перезарядки 0.2-1.0 сек, цветовая температура 5600;100 К, режим стабильной цветовой температуры. Возможность беспроводного управление на частоте 2.4 ГГц, оптическая синхронизация, синхронизация по кабелю. Алюминиевый корпус, байонетное крепление Bowens. Вес 1.8 кг.
Godox DP400IIIV вспышка студийная.
Мощность 400 Дж, регулировка от полной до 1/64 мощности, перезарядка до 1.0 с, светодиодная моделирующая лампа 30 Вт, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, алюминиевый корпус, байонет Bowens.
Godox MS300V вспышка студийная
Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 300 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные характеристики - ведущее число 58, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Особенность модели заключается в использовании экономичной светодиодной лампы пилотного света 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.
Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная. Имеет встроенный приёмник радио синхронизатора, а так же активную систему охлаждения, которая позволяет работать длительное время без перерывов. Моноблок включает в себя
FST F-300 – импульсный осветитель. Предназначен для работы в студиях. Подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
Grifon ZXZ-300 – импульсный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).
Байонет Bowens.
Grifon ZXZ-800 – импульсный моноблок мощностью 800 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 76, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0.
Байонет Bowens.
FST E-180 – импульсная студийная вспышка с рефлектором мощностью 180 Дж. Подойдет как для работы в студии, так и на выезде. Диаметр рефлектора для крепления шторок или сот, см – 17,5. Модель совместима со шторками BD-04/BD-200, которые в комплект не входят и должны приобретаться отдельно. Байонет Bowens.
Hensel Expert D 500 (8350SW) - студийный моноблок с WiFi модулем.
Профессиональный импульсный осветительный прибор мощностью 500 Дж., с регулировкой от 1-1/128 стопа. Пилотный свет - 300 Вт. Прибор имеет цифровое управление с шагом 1/10 ступени. Предназначен для фотографов-профессионалов с высокими требованиями.
Godox Witstro AD600 Pro - многофункциональная беспроводная батарейная вспышка со встроенным радиосинхронизатором.
Вспышка с мощной литий-ионной батареей. Имеет встроенный приемник 2,4Гц, что позволяет работать в автоматическом режиме с Canon, Nikon, Sony, Olympus, Fuji и Panasonic.
Импульсный моноблок Hensel (8808) Certo 200 мощностью 200 Дж.
Моноблоки Hensel Certo это компактный размер, легкий вес, простота использования, встроенная система радиосинхронизации (16 каналов). Для быстрой смены рефлектора предусмотрена металлическая автоматическая крепежная система Hensel EH. В комплекте сменная импульсная лампа со стеклянным защитным колпаком.
Godox Gemini GS300II компактная студийная вспышка.
Мощность 300 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.
Godox Gemini GS400II компактная студийная вспышка.
Мощность 400 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.
Студийная вспышка Falcon Eyes TE-900BW v3,0.
Студийный моноблок Falcon мощностью 900 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/32 и пилотный свет 250 Вт. Байонет - Bowens.
Профессиональный импульсный моноблок с поддержкой высокоскоростной синхронизации, сверхкоротким импульсом - 1/20000, позволяющим "замораживать" изображение, скоростью перезарядки меньше 1 с на полной мощности, глубиной регулировки в 8 ступеней от 1/1 до 1/128.
Максимальная мощность импульсной лампы - 600 Дж, пилотная лампа - 250 Вт.
