Импульсные моноблоки наиболее востребованы среди осветителей такого типа. Суть их работы в том, что в корпусе вспышки расположены все элементы: лампы, электросхемы, механизмы регулировки, система охлаждения. Главная причина востребованности таких устройств — возможность решить практически любую творческую задачу. В числе преимуществ моноблоков также можно выделить простоту транспортировки. Свет импульсного источника близок к солнечному, а значит, его можно использовать и в студии, и на природе.

Вместе с тем такое импульсное оборудование требует некоторой сноровки при постановке света «под потолок», хотя и эту проблему можно решить: некоторые производители предлагают модели с удаленным управлением.

В чем выгоды от покупки

Студийные моноблоки привлекают простотой установки специальных световых насадок. Они достаточно мощные, ввиду чего их используют не только в домашних, но и в профессиональных студиях.

Импульс специализированных моноблоков для студии варьируется в диапазоне от 1/400 до 1/14000. Фотограф получает возможность «заморозить» движение, даже очень резкое.

