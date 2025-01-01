Фильтр

В интернет-магазине Фотогора продаются накамерные микшеры, расширяющие возможности средств записи звука, подключаемых к зеркальным, системным, экшен-камерам, смартфонам. С помощью такого оборудования можно управлять сразу парой микрофонов или беспроводных приемников, записывать аудио из двух источников звука и микшировать его. Компактные устройства обеспечивают высокий уровень мобильности оператора. При этом гарантируется профессиональное качество записи звука.

Портативные аудиомикшеры

Позволяют полноценно записывать контент даже на смартфоны и другие мобильные гаджеты. К камере с функцией видеосъемки можно через XLR-разъем подключать микрофоны разной направленности, внешние усилители, радиосистемы. Пользователю доступна поканальная регулировка звука, контроль качества записи. К микшерам со стереоразъемами мини-джек можно подключать практически ко всем камерам, в которых есть аудиовход.

  • микшеры с предусилителем, совместимые с конденсаторными микрофонами, переключателями GND для выбора заземления между каналами и фантомным питанием;
  • компактные адаптеры для микширования с монтажными башмаками для подключения аксессуаров — для них не требуется батарей или внешних источников питания;
  • накамерные микрофоны — пушки с аудиомикшерами, фильтрами низких частот, регуляторами в режиме реального времени и светодиодной индикацией;
  • микшеры для смартфонов, со специальным держателем, стереомикрофоном, усилителем и выходом для наушников.

Консультанты Фотогора помогут выбрать аудиомикшеры, расскажут об особенностях, а также о программе лояльности магазина — скидках для профессиональных студий, промо-кодах и действующих акциях.

Накамерный микшер Saramonic SR-AX101.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два балансных монофонических входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.

Накамерный микшер Saramonic SR-PAX1.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два монофонических входных разъема XLR и mini jack обеспечивают подключение двух микрофонов различного типа и направленности.

Аудиоадаптер Lensgo D1L для смартфонов, фото- и видеокамер.

Адаптер позволяет подключить к микрофону смартфон, фото- или видеокамеру и контролировать текущую запись. Он имеет регулятор уровня записи, световой контрольный индикатор питания, фильтр понижения низкочастотных шумов. Адаптер оборудован разъемами аудиовход, аудиовыход и разъемом для монитора. 

Микшер для камер Blackmagic Saramonic BMCC-A01.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к видеокамерам Blackmagic. Имеет два входных разъема XLR обеспечивающих подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.

Накамерный микшер Saramonic SR-AX100.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два монофонических входных разъема мини-джек обеспечивают подключение двух микрофонов различного типа и направленности.

