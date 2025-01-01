Москва
Накамерный микшер Saramonic SR-AX101.
Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два балансных монофонических входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.
Накамерный микшер Saramonic SR-PAX1.
Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два монофонических входных разъема XLR и mini jack обеспечивают подключение двух микрофонов различного типа и направленности.
Аудиоадаптер Lensgo D1L для смартфонов, фото- и видеокамер.
Адаптер позволяет подключить к микрофону смартфон, фото- или видеокамеру и контролировать текущую запись. Он имеет регулятор уровня записи, световой контрольный индикатор питания, фильтр понижения низкочастотных шумов. Адаптер оборудован разъемами аудиовход, аудиовыход и разъемом для монитора.
Микшер для камер Blackmagic Saramonic BMCC-A01.
Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к видеокамерам Blackmagic. Имеет два входных разъема XLR обеспечивающих подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.
Накамерный микшер Saramonic SR-AX100.
Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два монофонических входных разъема мини-джек обеспечивают подключение двух микрофонов различного типа и направленности.
