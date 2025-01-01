В интернет-магазине Фотогора продаются накамерные микшеры, расширяющие возможности средств записи звука, подключаемых к зеркальным, системным, экшен-камерам, смартфонам. С помощью такого оборудования можно управлять сразу парой микрофонов или беспроводных приемников, записывать аудио из двух источников звука и микшировать его. Компактные устройства обеспечивают высокий уровень мобильности оператора. При этом гарантируется профессиональное качество записи звука.

Портативные аудиомикшеры

Позволяют полноценно записывать контент даже на смартфоны и другие мобильные гаджеты. К камере с функцией видеосъемки можно через XLR-разъем подключать микрофоны разной направленности, внешние усилители, радиосистемы. Пользователю доступна поканальная регулировка звука, контроль качества записи. К микшерам со стереоразъемами мини-джек можно подключать практически ко всем камерам, в которых есть аудиовход.

В нашем каталоге вы найдете



микшеры с предусилителем, совместимые с конденсаторными микрофонами, переключателями GND для выбора заземления между каналами и фантомным питанием;

компактные адаптеры для микширования с монтажными башмаками для подключения аксессуаров — для них не требуется батарей или внешних источников питания;

накамерные микрофоны — пушки с аудиомикшерами, фильтрами низких частот, регуляторами в режиме реального времени и светодиодной индикацией;

микшеры для смартфонов, со специальным держателем, стереомикрофоном, усилителем и выходом для наушников.

Консультанты Фотогора помогут выбрать аудиомикшеры, расскажут об особенностях, а также о программе лояльности магазина — скидках для профессиональных студий, промо-кодах и действующих акциях.