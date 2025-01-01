Арт. MTG-1162

Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив.

Samyang 14 мм T3.1VDSLR ED UMC II разработан для профессиональной кино-и видеосъемки. Этот объектив состоит из 14 линз в 10 группах, включая три линзы с высокой рефракцией и сверхнизкой дисперсией (HR ED), а так же одну гибридную асферическую линзу (H-ASP) и одну стеклянную асферическую линзу (ASP), минимизируя цветовые аберрации, обеспечивая исключительное качество изображения и высокую контрастность от центра к углу изображения даже при полностью открытой диафрагме. Технология Ultra Multi Coating (UMC) оптимизирует проникновение света, а также сводит к минимуму блики.