Фильтр

Всего - 43 товара

Цена
Бренд
Тип
Тип системы
Фокусное расстояние

Статьи

Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Арт. MTG-1162
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив. 

Samyang 14 мм T3.1VDSLR ED UMC II разработан для профессиональной кино-и видеосъемки. Этот объектив состоит из 14 линз в 10 группах, включая три линзы с высокой рефракцией и сверхнизкой дисперсией (HR ED), а так же одну гибридную асферическую линзу (H-ASP) и одну стеклянную асферическую линзу (ASP), минимизируя цветовые аберрации, обеспечивая исключительное качество изображения и высокую контрастность от центра к углу изображения даже при полностью открытой диафрагме. Технология Ultra Multi Coating (UMC) оптимизирует проникновение света, а также сводит к минимуму блики.

31 490 ₽
В корзину
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Арт. MTG-1124
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров. В отличие от своих компактных размеров, объективы VDSLR MK2 покрывают полнокадровые датчики (36x24 мм) и готовы к высококачественному созданию видео. Эта новая серия унаследовала выдающееся качество изображения предыдущей серии: все 6 объективов имеют специальный стеклянный элемент, такой как объектив ASP или ED, для уменьшения сферических и оптических аберраций, создавая четкие и яркие изображения.

71 200 ₽
В корзину
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Арт. MTG-1122
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров. В отличие от своих компактных размеров, объективы VDSLR MK2 покрывают полнокадровые датчики (36x24 мм) и готовы к высококачественному созданию видео. Эта новая серия унаследовала выдающееся качество изображения предыдущей серии: все 6 объективов имеют специальный стеклянный элемент, такой как объектив ASP или ED, для уменьшения сферических и оптических аберраций, создавая четкие и яркие изображения.

71 200 ₽
В корзину
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив
Арт. MTG-1123
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров. В отличие от своих компактных размеров, объективы VDSLR MK2 покрывают полнокадровые датчики (36x24 мм) и готовы к высококачественному созданию видео. Эта новая серия унаследовала выдающееся качество изображения предыдущей серии: все 6 объективов имеют специальный стеклянный элемент, такой как объектив ASP или ED, для уменьшения сферических и оптических аберраций, создавая четкие и яркие изображения.

71 200 ₽
В корзину
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Арт. MTG-1119
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив.

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров. В отличие от своих компактных размеров, объективы VDSLR MK2 покрывают полнокадровые датчики (36x24 мм) и готовы к высококачественному созданию видео. Эта новая серия унаследовала выдающееся качество изображения предыдущей серии: все 6 объективов имеют специальный стеклянный элемент, такой как объектив ASP или ED, для уменьшения сферических и оптических аберраций, создавая четкие и яркие изображения.

71 200 ₽
В корзину
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив
Арт. MTG-1134
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров.

58 700 ₽
В корзину
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Арт. MTG-1130
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров. 

58 700 ₽
В корзину
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Арт. MTG-1137
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет незаменимым инструментом видеоператоров и режиссеров.

43 900 ₽
В корзину
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Арт. MTG-1128
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив. 

Samyang представляет новую улучшенную линейку VDSLR MK2 с элегантным дизайном.Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов будет постоянно помогать независимым кинематографистам и режиссерам малобюджетных проектов расширять свои творческие горизонты в качестве их первого набора кинообъективов. Новая серия VDSLR MK2 была обновлена 9 лепестками диафрагмы, гладкое и круглое боке добавляет трехмерное качество и приятный эффект расфокусировки. При уменьшении диафрагмы до малых значений можно также создать 18-лучевой звездчатый блик.

59 900 ₽
В корзину
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Арт. MTG-1133
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров.

58 700 ₽
В корзину
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Арт. MTG-1132
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров.

58 700 ₽
В корзину
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Арт. MTG-1135
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет незаменимым инструментом видеоператоров и режиссеров.

43 900 ₽
В корзину
Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Canon EF объектив
Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Canon EF объектив
Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Canon EF объектив
Арт. MTG-1141
Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Canon EF объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Canon EF объектив. 

Samyang представляет новую линейку объективов для VDSLR MK2, усовершенствованную благодаря погодной герметизации, фокусным расстояниям с обеих сторон, элегантному дизайну и девяти лепестковой диафрагме. Унаследовав от Samyang невероятное кинематографическое качество видео, эта новаторская серия кинообъективов поможет независимым кинематографистам и режиссерам малобюджетных проектов расширить горизонты своего творчества, став их первым набором кинообъективов.

67 700 ₽
В корзину
Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Арт. MTG-1143
Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив.

Samyang представляет новую линейку объективов для VDSLR MK2, усовершенствованную благодаря погодной герметизации, фокусным расстояниям с обеих сторон, элегантному дизайну и девяти лепестковой диафрагме. Унаследовав от Samyang невероятное кинематографическое качество видео, эта новаторская серия кинообъективов поможет независимым кинематографистам и режиссерам малобюджетных проектов расширить горизонты своего творчества, став их первым набором кинообъективов. 

67 700 ₽
В корзину
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon EF объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon EF объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon EF объектив
Арт. MTG-1114
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon EF объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon EF объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров.


51 100 ₽
В корзину
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Арт. MTG-1118
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon RF объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров.

51 100 ₽
В корзину
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Арт. MTG-1116
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров.

51 100 ₽
В корзину
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 MFT объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 MFT объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 MFT объектив
Арт. MTG-1117
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 MFT объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 MFT объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров.

51 100 ₽
В корзину
Товары в архиве (91)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера