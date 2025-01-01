Москва
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив.
Samyang 14 мм T3.1VDSLR ED UMC II разработан для профессиональной кино-и видеосъемки. Этот объектив состоит из 14 линз в 10 группах, включая три линзы с высокой рефракцией и сверхнизкой дисперсией (HR ED), а так же одну гибридную асферическую линзу (H-ASP) и одну стеклянную асферическую линзу (ASP), минимизируя цветовые аберрации, обеспечивая исключительное качество изображения и высокую контрастность от центра к углу изображения даже при полностью открытой диафрагме. Технология Ultra Multi Coating (UMC) оптимизирует проникновение света, а также сводит к минимуму блики.
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив.
Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров. В отличие от своих компактных размеров, объективы VDSLR MK2 покрывают полнокадровые датчики (36x24 мм) и готовы к высококачественному созданию видео. Эта новая серия унаследовала выдающееся качество изображения предыдущей серии: все 6 объективов имеют специальный стеклянный элемент, такой как объектив ASP или ED, для уменьшения сферических и оптических аберраций, создавая четкие и яркие изображения.
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив.
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив.
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив.
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 MFT объектив.
Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров.
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив.
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив.
Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет незаменимым инструментом видеоператоров и режиссеров.
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив.
Samyang представляет новую улучшенную линейку VDSLR MK2 с элегантным дизайном.Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов будет постоянно помогать независимым кинематографистам и режиссерам малобюджетных проектов расширять свои творческие горизонты в качестве их первого набора кинообъективов. Новая серия VDSLR MK2 была обновлена 9 лепестками диафрагмы, гладкое и круглое боке добавляет трехмерное качество и приятный эффект расфокусировки. При уменьшении диафрагмы до малых значений можно также создать 18-лучевой звездчатый блик.
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив.
Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив.
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Nikon объектив.
Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Canon EF объектив.
Samyang представляет новую линейку объективов для VDSLR MK2, усовершенствованную благодаря погодной герметизации, фокусным расстояниям с обеих сторон, элегантному дизайну и девяти лепестковой диафрагме. Унаследовав от Samyang невероятное кинематографическое качество видео, эта новаторская серия кинообъективов поможет независимым кинематографистам и режиссерам малобюджетных проектов расширить горизонты своего творчества, став их первым набором кинообъективов.
Samyang 135mm T2.2 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив.
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon EF объектив.
Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров.
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Canon RF объектив.
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 Fujifilm X объектив.
Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2 MFT объектив.
Wansen
Работай с цветом без бликов