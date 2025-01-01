Фильтр

Статьи

Комплекты постоянного света

Комплекты постоянного света используют и новички, и профессионалы. Их любят за простоту в работе, мощность, «прогнозируемость» результата из-за наглядности действий. Интернет-магазин предлагает такое осветительное оборудование. В нашем каталоге представлены комплекты для профессиональных и домашних студий.

kit_light-3

В числе наших клиентов — новички и давно практикующие фотографы, поэтому наш ассортимент формируется так, чтобы любой покупатель нашел освещение для конкретных задач в рамках своего бюджета.

Преимущества покупок в магазине Фотогора


kit_light-2

У нас вы сможете выгодно купить комплекты постоянного света. Это оборудование известных брендов: FST, Fotokvant, Lumifor, Grifon, Falcon, Rekam и других. Наши товары:

  • качественные — оборудование сертифицировано, сопровождается гарантией;
  • доступные — мы устанавливаем разумные цены на весь ассортимент, в чем вы можете убедиться, полистав каталог;
  • функциональные — все осветительные приборы в реальности имеют те же характеристики, что заявлены производителем;
  • удобные в эксплуатации — суть покупки комплекта заключается в том, что за вас уже собрали воедино нужные компоненты, на их установку потребуется минимум времени, они готовы к использованию.

Наши консультанты помогают с выбором оптимального комплекта. У каждого из них свои особенности. Мы уточним, для каких целей вы подыскиваете осветительное оборудование и предложим решение с позиции практикующих фотографов и экспертов, которые собрали уже тысячи домашних и профессиональных фотостудий.

kit_light-1

Оставьте заявку на нашем сайте, и мы перезвоним вам в ближайшее время. Гарантируем оперативность, компетентность и хорошее обслуживание.

FST FK-40 комплект постоянного света
Арт. NVF-5863
FST FK-40 комплект постоянного света
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST FK-40 – комплект постоянного света. Комплектуется быстрораскладным софтбоксом FST SB-015 40х40 см с патроном Е27, стойкой FST LS-210 и лампой флуоресцентной L-E27 125 Вт под патрон E27 (цветовая температура К, – +/-5500).

4 300 ₽
В корзину
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Арт. NVF-2696
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.

Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.

33 500 ₽
В корзину
Grifon RIF-2 комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт
Арт. NVF-6369
Grifon RIF-2 комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RIF-2 – комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет , поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.

8 280 ₽
В корзину
FST FK-6060 комплект постоянного света
FST FK-6060 комплект постоянного света
Арт. DAN-2892
FST FK-6060 комплект постоянного света
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST FK-6060 готовый комплект постоянного света. 

Цветовая температура 5500 К. Рекомендуется использовать для портретной и предметной съемки, для съемки интервью и небольших видеороликов. Комплект состоит из люминесцентного осветителя мощностью 85 Вт, софтбокса 60х60 см и телескопической стойки высотой 2,1 м. Этот комплект можно рекомендовать как качественное и недорогое оборудование для начинающих фотографов и видеографов.

4 660 ₽
В корзину
-15 %
Fotokvant LED-3 комплект света
Fotokvant LED-3 комплект света
Fotokvant LED-3 комплект света
Арт. DAN-3945
Fotokvant LED-3 комплект света
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 9 ч

Комплект постоянного света Fotokvant LED-3.

Комплект из двух светодиодных ламп направленного света Fotokvant BLD-50 по 50 Вт каждая, двух стоек Fotokvant LS-2100 и двух патронов для лампы RLH-1. Питание 220В, цветовая температура 5500К. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в удобную сумку.

-15.04 %6 650 ₽
5 650 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Studio LED COB275-kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Studio LED COB275-kit комплект студийного оборудования
Арт. DAN-5436
Falcon Eyes Studio LED COB275-kit комплект студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit.

Комплект постоянного света для студийной съемки на базе двух осветителей с COB-светодиодами Studio LED COB75 BW (5600 К, CRI>95), двух софтбоксов SB-BW, двух стоек FT-2400 высотой - 2,4 м. В комплекте пульт ДУ и сумка SKB-15 для транспортировки и хранения.

-15 %42 790 ₽
36 370 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Арт. DAN-5421
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT.

Комплект постоянного света включающий в себя два четырехламповых 100 Вт LED осветителя (5500 К, CRI>90) с регулируемой мощностью (1/2 мощности, полная), два софтбокса размером - 50х70 см и две стойки L-2000 с рабочей высотой от 75 до 200 cм. В комплекте поставки сумка для хранения и переноски.

-15 %12 290 ₽
10 440 ₽
В корзину
Fotokvant Interview 360 kit комплект постоянного света
Fotokvant Interview 360 kit комплект постоянного света
Fotokvant Interview 360 kit комплект постоянного света
Арт. DAN-5891
Fotokvant Interview 360 kit комплект постоянного света
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Комплект постоянного света Fotokvant Interview 360 kit.

Комплект на базе двух круглых светодиодных панелей мощностью 70 Вт каждая. Общая мощность - 140 Вт. Цветовая температура - 3200-5500 К. В комплект также включены две стойки Fotokvant LS-2600B

38 520 ₽
В корзину
-20 %
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Арт. DAN-7781
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox TL30-K2 Kit – комплект для создания различных световых сцен, состоит из двух светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединитель осветителей и зажимы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фото- и видеосъемки.

-20 %30 790 ₽
24 630 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes BloggerKit 06 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 06 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 06 mic комплект оборудования для видеосъемки
Арт. DAN-8396
Falcon Eyes BloggerKit 06 mic комплект оборудования для видеосъемки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 06 mic для видеосъемки. Настольный штатив с шаровой головкой, держатель смартфона, кронштейн с 2 креплениями «башмак» и резьбой 1/4, накамерный светодиодный осветитель с регулируемой яркостью, накамерный микрофон с держателем, ветрозащитными насадками, кабелями TRS, селфи-кнопка для управления камерой по Bluetooth.

-15 %3 400 ₽
2 890 ₽
В корзину
-20 %
Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Арт. DAN-8478
Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки. Базовый комплект светодиодных источников постоянного ;биколорного света для коммерческой и художественной съемки: два осветителя Godox ML30Bi, два софтбокса Godox ML-SF3030, рассеиватели Godox ML-CD15, ML-CS1625, кейс Godox CB32 для хранения и переноски комплекта.

-20 %58 290 ₽
46 630 ₽
В корзину
-20 %
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Арт. DAN-8643
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект для видеосъемки предназначен для фото- и видеосъемки, где требуется высокая точность контроля цвета, удобный форм-фактор и возможность беспроводного использования. Осветитель имеет встроенную литий-ионную батарею, которая обеспечит около двух часов работы. Длина осветителя 750 мм,диаметр 48 мм. Легко смонтировать в любом требуемом месте с помощью тросиков из комплекта или липкой ленты.

-20 %59 990 ₽
47 990 ₽
В корзину
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Арт. DAN-9697
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект. С расширенным и более точным диапазоном цветовой температуры от 2700K до 12000K с регулировкой от зеленого до пурпурного, средним индексом CRI 96, значением TLCI 98, а также полным спектром управления оттенками и насыщенностью RGB. 

135 100 ₽
В корзину
Raylab RL-30 Adv LED 3200-6500K комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-30 Adv LED 3200-6500K комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-30 Adv LED 3200-6500K комплект постоянного света светодиодный
Арт. OLE-2418
Raylab RL-30 Adv LED 3200-6500K комплект постоянного света светодиодный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Комплект из 2 светодиодных осветителей постоянного цвета. Мощность 60 Вт, цветовая температура 3200-6500K, CRI≥95, TLCI≥95, световой поток 6000 Лм, регулировка мощности 0–100%. Питание от сети и от аккумуляторов. Стойки с регулировкой высоты от 47 до 167 см оснащены студийным пальцем 1/4". Используется в студийной и выездной съемке, для съемки блогов и видео.

38 490 ₽
В корзину
Raylab RL-50 Kit LED 3200-6500К комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-50 Kit LED 3200-6500К комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-50 Kit LED 3200-6500К комплект постоянного света светодиодный
Арт. OLE-2419
Raylab RL-50 Kit LED 3200-6500К комплект постоянного света светодиодный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Комплект из 2 светодиодных осветителей постоянного цвета. Мощность 50 Вт, цветовая температура 3200-6500K, CRI≥95, TLCI≥97, световой поток 4600 Лм, регулировка мощности 10–100%. Питание от сети и от аккумуляторов. Стойки с регулировкой высоты от 57 до 170 см оснащены студийным пальцем 1/4". Используется в студийной и выездной съемке, для съемки блогов и видео.

42 930 ₽
В корзину
Fotokvant DentalKit-02 комплект мобильного освещения с двумя осветителями
Fotokvant DentalKit-02 комплект мобильного освещения с двумя осветителями
Fotokvant DentalKit-02 комплект мобильного освещения с двумя осветителями
Арт. MTG-2277
Fotokvant DentalKit-02 комплект мобильного освещения с двумя осветителями
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant DentalKit-02 комплект мобильного освещения с двумя осветителями. Удобен для съемок с рук на телефон. В комплекте 2 источника света на светодиодах со встроенным аккумулятором, держатель для телефона. Мощность источников 2х4 Вт, CRI95+, цветовая температура 5600К. Осветители заряжаются от зарядки для телефона. 

9 670 ₽
В корзину
Phottix 81472 Nuada S3a LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81472 Nuada S3a LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81472 Nuada S3a LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Арт. MTG-3709
Phottix 81472 Nuada S3a LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Phottix 81472 Nuada S3a LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей. Комплект из 2-ух приборов Phottix Nuada S3a мощностью 40Вт каждая, двух стоек и удобной сумки для хранения и перевозки. Индекс цветопередачи - CRI 95+ / TLCI 96+. Цветовая температура - 2500 К- 8500К. Управление возможно с помощью приложения на смартфоне. 

32 100 ₽
В корзину
FST ET-403 KIT комплект постоянного света 375 Вт
Арт. OLE-0100
FST ET-403 KIT комплект постоянного света 375 Вт
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST ET-403 KIT – комплект флуоресцентного света на базе трех осветительных приборов, трех стоек и одного журавля.

Отлично подходит для домашней студии. Весь комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения. Подходит для фото- и видеосъемки. Цветовая температура 5500 К.

15 500 ₽
В корзину
