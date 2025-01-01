Комплекты постоянного света

Москва
FST FK-40 – комплект постоянного света. Комплектуется быстрораскладным софтбоксом FST SB-015 40х40 см с патроном Е27, стойкой FST LS-210 и лампой флуоресцентной L-E27 125 Вт под патрон E27 (цветовая температура К, – +/-5500).
FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.
Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.
Grifon RIF-2 – комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет , поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.
FST FK-6060 готовый комплект постоянного света.
Цветовая температура 5500 К. Рекомендуется использовать для портретной и предметной съемки, для съемки интервью и небольших видеороликов. Комплект состоит из люминесцентного осветителя мощностью 85 Вт, софтбокса 60х60 см и телескопической стойки высотой 2,1 м. Этот комплект можно рекомендовать как качественное и недорогое оборудование для начинающих фотографов и видеографов.
Комплект постоянного света Fotokvant LED-3.
Комплект из двух светодиодных ламп направленного света Fotokvant BLD-50 по 50 Вт каждая, двух стоек Fotokvant LS-2100 и двух патронов для лампы RLH-1. Питание 220В, цветовая температура 5500К. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в удобную сумку.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit.
Комплект постоянного света для студийной съемки на базе двух осветителей с COB-светодиодами Studio LED COB75 BW (5600 К, CRI>95), двух софтбоксов SB-BW, двух стоек FT-2400 высотой - 2,4 м. В комплекте пульт ДУ и сумка SKB-15 для транспортировки и хранения.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT.
Комплект постоянного света включающий в себя два четырехламповых 100 Вт LED осветителя (5500 К, CRI>90) с регулируемой мощностью (1/2 мощности, полная), два софтбокса размером - 50х70 см и две стойки L-2000 с рабочей высотой от 75 до 200 cм. В комплекте поставки сумка для хранения и переноски.
Комплект постоянного света Fotokvant Interview 360 kit.
Комплект на базе двух круглых светодиодных панелей мощностью 70 Вт каждая. Общая мощность - 140 Вт. Цветовая температура - 3200-5500 К. В комплект также включены две стойки Fotokvant LS-2600B.
Godox TL30-K2 Kit – комплект для создания различных световых сцен, состоит из двух светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединитель осветителей и зажимы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фото- и видеосъемки.
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 06 mic для видеосъемки. Настольный штатив с шаровой головкой, держатель смартфона, кронштейн с 2 креплениями «башмак» и резьбой 1/4, накамерный светодиодный осветитель с регулируемой яркостью, накамерный микрофон с держателем, ветрозащитными насадками, кабелями TRS, селфи-кнопка для управления камерой по Bluetooth.
Godox ML30Bi-K2 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки. Базовый комплект светодиодных источников постоянного ;биколорного света для коммерческой и художественной съемки: два осветителя Godox ML30Bi, два софтбокса Godox ML-SF3030, рассеиватели Godox ML-CD15, ML-CS1625, кейс Godox CB32 для хранения и переноски комплекта.
Комплект для видеосъемки предназначен для фото- и видеосъемки, где требуется высокая точность контроля цвета, удобный форм-фактор и возможность беспроводного использования. Осветитель имеет встроенную литий-ионную батарею, которая обеспечит около двух часов работы. Длина осветителя 750 мм,диаметр 48 мм. Легко смонтировать в любом требуемом месте с помощью тросиков из комплекта или липкой ленты.
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект. С расширенным и более точным диапазоном цветовой температуры от 2700K до 12000K с регулировкой от зеленого до пурпурного, средним индексом CRI 96, значением TLCI 98, а также полным спектром управления оттенками и насыщенностью RGB.
Комплект из 2 светодиодных осветителей постоянного цвета. Мощность 60 Вт, цветовая температура 3200-6500K, CRI≥95, TLCI≥95, световой поток 6000 Лм, регулировка мощности 0–100%. Питание от сети и от аккумуляторов. Стойки с регулировкой высоты от 47 до 167 см оснащены студийным пальцем 1/4". Используется в студийной и выездной съемке, для съемки блогов и видео.
Комплект из 2 светодиодных осветителей постоянного цвета. Мощность 50 Вт, цветовая температура 3200-6500K, CRI≥95, TLCI≥97, световой поток 4600 Лм, регулировка мощности 10–100%. Питание от сети и от аккумуляторов. Стойки с регулировкой высоты от 57 до 170 см оснащены студийным пальцем 1/4". Используется в студийной и выездной съемке, для съемки блогов и видео.
Fotokvant DentalKit-02 комплект мобильного освещения с двумя осветителями. Удобен для съемок с рук на телефон. В комплекте 2 источника света на светодиодах со встроенным аккумулятором, держатель для телефона. Мощность источников 2х4 Вт, CRI95+, цветовая температура 5600К. Осветители заряжаются от зарядки для телефона.
Phottix 81472 Nuada S3a LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей. Комплект из 2-ух приборов Phottix Nuada S3a мощностью 40Вт каждая, двух стоек и удобной сумки для хранения и перевозки. Индекс цветопередачи - CRI 95+ / TLCI 96+. Цветовая температура - 2500 К- 8500К. Управление возможно с помощью приложения на смартфоне.
FST ET-403 KIT – комплект флуоресцентного света на базе трех осветительных приборов, трех стоек и одного журавля.
Отлично подходит для домашней студии. Весь комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения. Подходит для фото- и видеосъемки. Цветовая температура 5500 К.
