Статьи

Селфи-лампы

Большинство таких аксессуаров кольцевые, со светодиодами, расположенными равномерно по краю кольца. Конструкция позволяет создать мягкую, аккуратную подсветку лица, бестеневое освещение, отлично подходящее для бьюти-фото, селфи, съемки портретов крупным планом для сферы make-up.

Селфи-лампы — это компактные осветители

которые устанавливаются на смартфон и помогают улучшить качество автопортретов.

В интернет-магазине Фотогора продаются качественные, простые в использовании лампы и осветители. Они эстетично выглядят, окрашиваются в приятные цвета (молочно-белый, розовый, мятный) и станут необычной деталью вашего смартфона.

Селфи-лампа — профессиональный аксессуар с полезными функциями и приспособлениями

  • регулировкой яркости светодиодов, что позволяет изменять уровень цветовой температуры в диапазоне 3200-5600К;
  • аккумуляторами разной емкости или батарейками для автономной работы;
  • зажимом-прищепкой, с помощью которого кольцо без труда устанавливается и снимается со смартфона;
  • корпусом из гигиеничного пластика — его легко отчистить от грязи, материал устойчив к царапинам;
  • встроенным косметическим зеркалом, переключением между уровнями яркости диодов, трансмиттером для одновременной работы с другими вспышками и т.д.

С помощью ламп можно не только делать селфи, но и улучшать характеристики дополнительного, бокового освещения, снимать качественное видео в вечернее время, на концертных площадках, в клубах. Они делают изображение ярче и качественнее, а также помогают защитить экран смартфона от повреждений при падении.

В каталоге Фотогора есть лампы, совместимые с устройствами на Android и iOS, гаджетами разных фирм-производителей. Обратитесь к нашим профессиональным консультантам, и они помогут выбрать модель, подходящую для вашего смартфона.

YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый
YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый
YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый
Арт. DAN-4660
YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Светодиодный осветитель YongNuo YN08Li Pink (3200-5500K) для смартфонов, розовый.

Оригинальная кольцевая лампа для смарфона на пришепке. Цветовая температура 3200 - 5600 К, яркость - 186 LM. Мощность диодов - 1 Вт, количество светодиодов - 24. Цвет - розовый.

1 340 ₽
В корзину
Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый
Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый
Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый
Арт. DAN-3039
Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Светодиодное селфи-кольцо диаметром 150 мм Fotokvant LED-15 RING GREEN.

Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 150 мм и емкость батареи 710 mAh. Изготовлено из АВС-пластика. Цвет - зеленый. Вес - 0,2 кг.

2 130 ₽
В корзину
YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green
YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green
YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green
Арт. DAN-3572
YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN08Li (3200-5500K) для смартфонов, зеленый.

Оригинальная кольцевая лампа для смарфона на пришепке. Цветовая температура 3200 - 5600 К, яркость - 186 LM. Мощность диодов - 1 Вт, количество светодиодов - 24. Цвет - зеленый.

1 340 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Арт. DAN-6019
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-60Al для телефона.

Небольшой осветитель устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку. Осветитель крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки. Напряжение 4 В, емкость батареи 2000 mAh. Освещенность 250 lux на 0,5 м. Индекс CRI>95. Размер 104х75х11.8 мм, вес 139 г.


-7.66 %2 610 ₽
2 410 ₽
В корзину
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Арт. DAN-6196
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT USB с подставкой, цвет - белый.

Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - черный. Вес - 2 кг.

3 540 ₽
В корзину
Fotokvant LEDF-539AJ White KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой белый
Fotokvant LEDF-539AJ White KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой белый
Fotokvant LEDF-539AJ White KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой белый
Арт. DAN-6197
Fotokvant LEDF-539AJ White KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ White KIT USB с подставкой, цвет - белый.

Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - белый. Вес - 2 кг.

4 840 ₽
В корзину
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем
Арт. MTG-2278
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем. Портативный перезаряжаемый LED осветитель. Поддерживает подключение по Bluetooth мобильного телефона. Имеет 4 степени яркости. В сложенном виде занимает мало места. Цветовая температура 5500 K. Вес 165 гр. Предназначен для блогеров, снимающими телефонами и дантистам при работе с зубами.

10 300 ₽ 

 

10 300 ₽
В корзину
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Арт. DAN-3943
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-2.

Осветитель незаменим для съемки видеоблогов, портретной съемки, а также предметной и фуд-фотографии. Цветовая температура 3000-6500 К. Мощность 50 W. Яркость светодиодов 1500 Лм. Осветитель оснащен разъемом USB. Вес комплекта - 2,0 кг; вес осветителя 1,2 кг.

8 350 ₽
В корзину
-20 %
Godox LEDM32 осветитель светодиодный для смартфонов
Godox LEDM32 осветитель светодиодный для смартфонов
Godox LEDM32 осветитель светодиодный для смартфонов
Арт. DAN-2041
Godox LEDM32 осветитель светодиодный для смартфонов
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов. Встроенный аккумулятор рассчитан на 45 минут непрерывной работы. Высокий индекс цветопередачи светодиодов максимально точно передает оттенки кожи и полутона. Идеально подходит для съемки селфи и портретов.

2 070 ₽

-20 %2 590 ₽
2 070 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Арт. DAN-4823
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Светодиодный осветитель Falcon Eyes BloggerKit.

Осветитель состоящий из двух LED-панелей (bi-color), мощностью 50 Вт. Конструктивно предусмотрена плавная регулировка цветовой температуры 3000-6500 К и мощности от 0 до 100%. Устанавливается на шпигот 5/8", имеет держатель для смартфона шириной до 86 мм и USB-порт.

-15 %10 490 ₽
8 910 ₽
В корзину
