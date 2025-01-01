Селфи-лампы

Москва
Светодиодный осветитель YongNuo YN08Li Pink (3200-5500K) для смартфонов, розовый.
Оригинальная кольцевая лампа для смарфона на пришепке. Цветовая температура 3200 - 5600 К, яркость - 186 LM. Мощность диодов - 1 Вт, количество светодиодов - 24. Цвет - розовый.
Светодиодное селфи-кольцо диаметром 150 мм Fotokvant LED-15 RING GREEN.
Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 150 мм и емкость батареи 710 mAh. Изготовлено из АВС-пластика. Цвет - зеленый. Вес - 0,2 кг.
Осветитель светодиодный YongNuo YN08Li (3200-5500K) для смартфонов, зеленый.
Оригинальная кольцевая лампа для смарфона на пришепке. Цветовая температура 3200 - 5600 К, яркость - 186 LM. Мощность диодов - 1 Вт, количество светодиодов - 24. Цвет - зеленый.
Светодиодный осветитель Fotokvant SL-60Al для телефона.
Небольшой осветитель устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку. Осветитель крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки. Напряжение 4 В, емкость батареи 2000 mAh. Освещенность 250 lux на 0,5 м. Индекс CRI>95. Размер 104х75х11.8 мм, вес 139 г.
Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT USB с подставкой, цвет - белый.
Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - черный. Вес - 2 кг.
Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ White KIT USB с подставкой, цвет - белый.
Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - белый. Вес - 2 кг.
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем. Портативный перезаряжаемый LED осветитель. Поддерживает подключение по Bluetooth мобильного телефона. Имеет 4 степени яркости. В сложенном виде занимает мало места. Цветовая температура 5500 K. Вес 165 гр. Предназначен для блогеров, снимающими телефонами и дантистам при работе с зубами.
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-2.
Осветитель незаменим для съемки видеоблогов, портретной съемки, а также предметной и фуд-фотографии. Цветовая температура 3000-6500 К. Мощность 50 W. Яркость светодиодов 1500 Лм. Осветитель оснащен разъемом USB. Вес комплекта - 2,0 кг; вес осветителя 1,2 кг.
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов. Встроенный аккумулятор рассчитан на 45 минут непрерывной работы. Высокий индекс цветопередачи светодиодов максимально точно передает оттенки кожи и полутона. Идеально подходит для съемки селфи и портретов.
Светодиодный осветитель Falcon Eyes BloggerKit.
Осветитель состоящий из двух LED-панелей (bi-color), мощностью 50 Вт. Конструктивно предусмотрена плавная регулировка цветовой температуры 3000-6500 К и мощности от 0 до 100%. Устанавливается на шпигот 5/8", имеет держатель для смартфона шириной до 86 мм и USB-порт.
