Большинство таких аксессуаров кольцевые, со светодиодами, расположенными равномерно по краю кольца. Конструкция позволяет создать мягкую, аккуратную подсветку лица, бестеневое освещение, отлично подходящее для бьюти-фото, селфи, съемки портретов крупным планом для сферы make-up.

Селфи-лампы — это компактные осветители

которые устанавливаются на смартфон и помогают улучшить качество автопортретов.

В интернет-магазине Фотогора продаются качественные, простые в использовании лампы и осветители. Они эстетично выглядят, окрашиваются в приятные цвета (молочно-белый, розовый, мятный) и станут необычной деталью вашего смартфона.

Селфи-лампа — профессиональный аксессуар с полезными функциями и приспособлениями

регулировкой яркости светодиодов, что позволяет изменять уровень цветовой температуры в диапазоне 3200-5600К;

аккумуляторами разной емкости или батарейками для автономной работы;

зажимом-прищепкой, с помощью которого кольцо без труда устанавливается и снимается со смартфона;

корпусом из гигиеничного пластика — его легко отчистить от грязи, материал устойчив к царапинам;

встроенным косметическим зеркалом, переключением между уровнями яркости диодов, трансмиттером для одновременной работы с другими вспышками и т.д.

С помощью ламп можно не только делать селфи, но и улучшать характеристики дополнительного, бокового освещения, снимать качественное видео в вечернее время, на концертных площадках, в клубах. Они делают изображение ярче и качественнее, а также помогают защитить экран смартфона от повреждений при падении.

В каталоге Фотогора есть лампы, совместимые с устройствами на Android и iOS, гаджетами разных фирм-производителей. Обратитесь к нашим профессиональным консультантам, и они помогут выбрать модель, подходящую для вашего смартфона.