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Raylab 028 Ivory фон бумажный 2.72x11 м слоновая кость
Raylab 028 Ivory фон бумажный 2.72x11 м слоновая кость
Raylab 028 Ivory фон бумажный 2.72x11 м слоновая кость

Raylab 028 Ivory фон бумажный 2.72x11 м слоновая кость

Raylab
Артикул: DAN-7591

Фон бумажный Raylab 028 Ivory, слоновая кость, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

Описание

Raylab 028 Ivory – профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки

Бумажный фон Raylab 028 Ivory (артикул DAN-7591) – это профессиональное решение для фотостудий, видеопродакшена и предметной съемки. Рулон размером 2.72 x 11 метров выполнен из высококачественной бумаги плотностью 160 г/м², которая устойчива к разрывам и складкам. Матовая поверхность с мелкой текстурой не создает бликов и отражений, что делает фон идеальным для работы с любыми источниками света.

Цвет слоновой кости – это теплый нейтральный бежево-кремовый оттенок, который не искажает естественные тона кожи и предметов. Он универсален и подходит для портретной, фешен-, предметной и рекламной фотографии, а также для видеосъемок интервью, обзоров и лекций. Бумага не бликует даже при ярком контровом свете, обеспечивая чистый и профессиональный результат.

Фон поставляется в рулоне, намотанном на прочную картонную трубу диаметром 5 см, что облегчает его разматывание, использование и хранение. Экономичный формат 2.72 x 11 м позволяет использовать фон для множества съемок, отрезая загрязненные фрагменты по мере необходимости.

Назначение и применение

  • Портретная и фешен-фотография.
  • Предметная и рекламная съемка.
  • Видеопродакшен: интервью, обзоры, лекции.
  • Создание чистого фона для студийных проектов.
  • Использование в качестве фона для мероприятий и выставок.

Ключевые особенности

  • Размер рулона: 2.72 x 11 метров.
  • Цвет: слоновая кость (теплый бежево-кремовый оттенок).
  • Плотность бумаги: 160 г/м².
  • Тип поверхности: матовая, с мелкой текстурой.
  • Отсутствие бликов и отражений.
  • Намотка на прочную картонную трубу (диаметр 5 см).
  • Устойчивость к разрывам и складкам.
  • Экономичный формат для многократного использования.

Технические характеристики

  • Тип: Бумажный студийный фон.
  • Бренд: Raylab.
  • Модель: 028 Ivory.
  • Цвет: Слоновая кость.
  • Размер: 2.72 x 11 м.
  • Плотность бумаги: 160 г/м².
  • Поверхность: Матовая, мелкая текстура.
  • Тип упаковки: Рулон на картонной трубе.

Комплектация

  • Рулон бумажного фона Raylab 028 Ivory.
  • Картонная труба для хранения.

Как использовать фон

  1. Размотайте рулон и закрепите его на системе для фонов (ворота) с помощью прищепок.
  2. Для ровного натяжения используйте специальные отвесы, чтобы края фона не загибались.
  3. При локальных загрязнениях отрежьте использованный фрагмент с помощью ножа.
  4. Храните рулон в сухом месте, защищенном от влаги.

Преимущества использования

  • Универсальный цвет для широкого спектра задач.
  • Профессиональная матовая поверхность без бликов.
  • Экономичный расход: возможность отрезать загрязненные участки.
  • Простота в установке и хранении.

Совместимость с аксессуарами

  • Системы установки фона (ворота): совместим с системами типа Fotokvant V-2630L.
  • Прищепки: рекомендуется использовать пластиковые CL-P100 или металлические CL-C35 прищепки для надежной фиксации.
  • Отвесы: для ровного провисания фона используйте отвесы OTV-30BW BLACK-WHITE.
  • Нож: для ровной резки используйте нож Fotokvant BGK-01 (арт. FTR-052).

Ближайшие по цвету бумажные фоны 2,7*11 м

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.
  • Избегайте попадания воды на бумагу, чтобы предотвратить деформацию.
  • При длительном хранении держите рулон в вертикальном положении. Рекомендуем систему VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
  • Для удаления пыли используйте мягкую сухую ткань.

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