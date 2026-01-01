Raylab 028 Ivory фон бумажный 2.72x11 м слоновая кость

Raylab 028 Ivory – профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки
Бумажный фон Raylab 028 Ivory (артикул DAN-7591) – это профессиональное решение для фотостудий, видеопродакшена и предметной съемки. Рулон размером 2.72 x 11 метров выполнен из высококачественной бумаги плотностью 160 г/м², которая устойчива к разрывам и складкам. Матовая поверхность с мелкой текстурой не создает бликов и отражений, что делает фон идеальным для работы с любыми источниками света.
Цвет слоновой кости – это теплый нейтральный бежево-кремовый оттенок, который не искажает естественные тона кожи и предметов. Он универсален и подходит для портретной, фешен-, предметной и рекламной фотографии, а также для видеосъемок интервью, обзоров и лекций. Бумага не бликует даже при ярком контровом свете, обеспечивая чистый и профессиональный результат.
Фон поставляется в рулоне, намотанном на прочную картонную трубу диаметром 5 см, что облегчает его разматывание, использование и хранение. Экономичный формат 2.72 x 11 м позволяет использовать фон для множества съемок, отрезая загрязненные фрагменты по мере необходимости.
Назначение и применение
- Портретная и фешен-фотография.
- Предметная и рекламная съемка.
- Видеопродакшен: интервью, обзоры, лекции.
- Создание чистого фона для студийных проектов.
- Использование в качестве фона для мероприятий и выставок.
Ключевые особенности
- Размер рулона: 2.72 x 11 метров.
- Цвет: слоновая кость (теплый бежево-кремовый оттенок).
- Плотность бумаги: 160 г/м².
- Тип поверхности: матовая, с мелкой текстурой.
- Отсутствие бликов и отражений.
- Намотка на прочную картонную трубу (диаметр 5 см).
- Устойчивость к разрывам и складкам.
- Экономичный формат для многократного использования.
Технические характеристики
- Тип: Бумажный студийный фон.
- Бренд: Raylab.
- Модель: 028 Ivory.
- Цвет: Слоновая кость.
- Размер: 2.72 x 11 м.
- Плотность бумаги: 160 г/м².
- Поверхность: Матовая, мелкая текстура.
- Тип упаковки: Рулон на картонной трубе.
Комплектация
- Рулон бумажного фона Raylab 028 Ivory.
- Картонная труба для хранения.
Как использовать фон
- Размотайте рулон и закрепите его на системе для фонов (ворота) с помощью прищепок.
- Для ровного натяжения используйте специальные отвесы, чтобы края фона не загибались.
- При локальных загрязнениях отрежьте использованный фрагмент с помощью ножа.
- Храните рулон в сухом месте, защищенном от влаги.
Преимущества использования
- Универсальный цвет для широкого спектра задач.
- Профессиональная матовая поверхность без бликов.
- Экономичный расход: возможность отрезать загрязненные участки.
- Простота в установке и хранении.
Совместимость с аксессуарами
- Системы установки фона (ворота): совместим с системами типа Fotokvant V-2630L.
- Прищепки: рекомендуется использовать пластиковые
CL-P100или металлические
CL-C35прищепки для надежной фиксации.
- Отвесы: для ровного провисания фона используйте отвесы OTV-30BW BLACK-WHITE.
- Нож: для ровной резки используйте нож Fotokvant BGK-01 (арт. FTR-052).
Ближайшие по цвету бумажные фоны 2,7*11 м
- FST 1028 IVORY фон бумажный слоновая кость 2,72х11 м
- Savage (63-12) Ivory фон бумажный 2,7x11 м слоновой кости
- Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
- Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Уход и хранение
- Храните рулон в сухом месте, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.
- Избегайте попадания воды на бумагу, чтобы предотвратить деформацию.
- При длительном хранении держите рулон в вертикальном положении. Рекомендуем систему VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
- Для удаления пыли используйте мягкую сухую ткань.