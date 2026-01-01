Raylab 028 Ivory фон бумажный 2.72x11 м слоновая кость

Описание

Raylab 028 Ivory – профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки

Бумажный фон Raylab 028 Ivory (артикул DAN-7591) – это профессиональное решение для фотостудий, видеопродакшена и предметной съемки. Рулон размером 2.72 x 11 метров выполнен из высококачественной бумаги плотностью 160 г/м², которая устойчива к разрывам и складкам. Матовая поверхность с мелкой текстурой не создает бликов и отражений, что делает фон идеальным для работы с любыми источниками света.

Цвет слоновой кости – это теплый нейтральный бежево-кремовый оттенок, который не искажает естественные тона кожи и предметов. Он универсален и подходит для портретной, фешен-, предметной и рекламной фотографии, а также для видеосъемок интервью, обзоров и лекций. Бумага не бликует даже при ярком контровом свете, обеспечивая чистый и профессиональный результат.

Фон поставляется в рулоне, намотанном на прочную картонную трубу диаметром 5 см, что облегчает его разматывание, использование и хранение. Экономичный формат 2.72 x 11 м позволяет использовать фон для множества съемок, отрезая загрязненные фрагменты по мере необходимости.

Назначение и применение

Портретная и фешен-фотография.

Предметная и рекламная съемка.

Видеопродакшен: интервью, обзоры, лекции.

Создание чистого фона для студийных проектов.

Использование в качестве фона для мероприятий и выставок.

Ключевые особенности

Размер рулона: 2.72 x 11 метров.

Цвет: слоновая кость (теплый бежево-кремовый оттенок).

Плотность бумаги: 160 г/м².

Тип поверхности: матовая, с мелкой текстурой.

Отсутствие бликов и отражений.

Намотка на прочную картонную трубу (диаметр 5 см).

Устойчивость к разрывам и складкам.

Экономичный формат для многократного использования.

Технические характеристики

Тип: Бумажный студийный фон.

Бренд: Raylab.

Модель: 028 Ivory.

Цвет: Слоновая кость.

Размер: 2.72 x 11 м.

Плотность бумаги: 160 г/м².

Поверхность: Матовая, мелкая текстура.

Тип упаковки: Рулон на картонной трубе.

Комплектация

Рулон бумажного фона Raylab 028 Ivory.

Картонная труба для хранения.

Как использовать фон

Размотайте рулон и закрепите его на системе для фонов (ворота) с помощью прищепок. Для ровного натяжения используйте специальные отвесы, чтобы края фона не загибались. При локальных загрязнениях отрежьте использованный фрагмент с помощью ножа. Храните рулон в сухом месте, защищенном от влаги.

Преимущества использования

Универсальный цвет для широкого спектра задач.

Профессиональная матовая поверхность без бликов.

Экономичный расход: возможность отрезать загрязненные участки.

Простота в установке и хранении.

Совместимость с аксессуарами

Системы установки фона (ворота): совместим с системами типа Fotokvant V-2630L.

Прищепки: рекомендуется использовать пластиковые CL-P100 или металлические CL-C35 прищепки для надежной фиксации.

или металлические прищепки для надежной фиксации. Отвесы: для ровного провисания фона используйте отвесы OTV-30BW BLACK-WHITE.

Нож: для ровной резки используйте нож Fotokvant BGK-01 (арт. FTR-052).

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Уход и хранение