Популярное

Raylab — это российский производитель оборудования для фото- и видеосъемки. Бренд специализируется на студийном освещении (импульсный и постоянный свет), светоформирующих насадках, стойках, фонах и различных аксессуарах для профессиональных и любительских съемок. Был основан в 2008 году, как торговая марка студийного оборудования компании Foto.ru.







Raylab входит в число ведущих российских производителей профессионального оборудования для фото- и киносъемки, наряду с брендами Grifon и Fotokvant. Бренд занимает нишу доступного по цене студийного оборудования, конкурируя и с китайскими производителями (например, Godox, Yongnuo). Благодаря широкой представленности в розничных сетях и узнаваемости среди фотографов-любителей, Raylab является одним из популярных выборов для начинающих и продолжающих фотографов.





В магазине Фотогора, который является официальным дилером, широко представлен ассортимент бренда Raylab и на всю продукцию предоставлена официальная гарантия бренда.