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Всего - 10 товаров

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Lastolite LB7622 панорамный фотофон зеленый хромакей на раме с стойкой 2х4 м
Арт. OLE-1360
Lastolite LB7622 панорамный фотофон зеленый хромакей на раме с стойкой 2х4 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Lastolite LB7622 – панорамный фотофон хромакей зеленого цвета.

Изготовлен из прочной и легкой ткани, устойчивой к выцветанию. Легко разглаживается. Крепится к трехсекционной алюминиевой раме специальными клипсами (входят в поставку) и не нуждается в дополнительной поддержке. Фон можно стирать в машине при температуре 40 градусов. Конструкция легко собирается и упаковывается в сумку для хранения и переноски. Вес комплекта – 9 кг. Универсальные параметры делают данный фон подходящим для различных видов съемки.

117 390 ₽
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-7 %
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Арт. DAN-6742
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 20 ч

Мобильная система установки фона Phottix (83433) Collapsible Q-Drop KIT размер - 152 х 226 см с фонами. Цвета фонов в комплекте: зеленый, синий, черный и белый. Система установки фона, состоящая из разборной рамы и двух двусторонних фонов. Размер рамы - 1,52 х 2,26 м, размер фонов 1,5х4 м

-7 %14 400 ₽
13 390 ₽
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Fotokvant BGU-3030-01 фон на каркасе 3х3 м красные сердца и темный
Fotokvant BGU-3030-01 фон на каркасе 3х3 м красные сердца и темный
Арт. MTG-6068
Fotokvant BGU-3030-01 фон на каркасе 3х3 м красные сердца и темный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон 3х3 м на жестком сборном каркасе. Не требует системы установки, представляет из себя сборный каркас и двусторонний фон-чехол. В сложенном виде занимает мало места.

18 920 ₽
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Fotokvant BGU-3030-02 фон на каркасе 3х3 м желтые блестки и боке
Fotokvant BGU-3030-02 фон на каркасе 3х3 м желтые блестки и боке
Арт. MTG-6069
Fotokvant BGU-3030-02 фон на каркасе 3х3 м желтые блестки и боке
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон 3х3 м на жестком сборном каркасе. Не требует системы установки, представляет из себя сборный каркас и двусторонний фон-чехол. В сложенном виде занимает мало места.

18 920 ₽
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Fotokvant BGU-2825 фон на каркасе 2,3х2.5 м с контуром сердце
Fotokvant BGU-2825 фон на каркасе 2,3х2.5 м с контуром сердце
Fotokvant BGU-2825 фон на каркасе 2,3х2.5 м с контуром сердце
Арт. MTG-6070
Fotokvant BGU-2825 фон на каркасе 2,3х2.5 м с контуром сердце
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон на каркасе Fotokvant BGU-2825 2.3×2.5 м с рисунком сердце. Тканевый портативный фон для романтичных и праздничных фотосессий.

22 010 ₽
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Fotokvant BGU-2830 фон на каркасе 2,8х3 м с контуром сердце
Арт. MTG-6071
Fotokvant BGU-2830 фон на каркасе 2,8х3 м с контуром сердце
Наличие
в наличии 1-3 шт
19 480 ₽
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Lastolite LB7901 фотофон панорамный 4 м рама и чехол цвет гранит
Lastolite LB7901 фотофон панорамный 4 м рама и чехол цвет гранит
Lastolite LB7901 фотофон панорамный 4 м рама и чехол цвет гранит
Арт. DAN-1943
Lastolite LB7901 фотофон панорамный 4 м рама и чехол цвет гранит
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон панорамный Lastolite LB7901 размер 2,3х4 м, цвет гранит.

Панорамный фотофон изготовлен из прочной и легкой ткани, устойчивой к выцветанию. Легко разглаживается при установке на алюминиевую раму. Крепится к раме специальными клипсами (входят в поставку). Фон можно стирать в машине при температуре 40 градусов. Конструкция легко собирается и упаковывается в сумку для хранения и переноски. Вес комплекта - 9 кг.

137 690 ₽
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Lastolite LB7902 фотофон панорамный 4 м рама и чехол цвет известняк
Lastolite LB7902 фотофон панорамный 4 м рама и чехол цвет известняк
Lastolite LB7902 фотофон панорамный 4 м рама и чехол цвет известняк
Арт. DAN-1944
Lastolite LB7902 фотофон панорамный 4 м рама и чехол цвет известняк
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон панорамный Lastolite LB7902 размер 2,3х4 м, цвет известняк.

Панорамный фотофон изготовлен из прочной и легкой ткани, устойчивой к выцветанию. Легко разглаживается при установке на алюминиевую раму. Крепится к раме специальными клипсами (входят в поставку). Фон можно стирать в машине при температуре 40 градусов. Конструкция легко собирается и упаковывается в сумку для хранения и переноски. Вес комплекта - 9 кг.

112 290 ₽
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Lastolite LB7903 фотофон панорамный 4 м чехол цвет гранит
Lastolite LB7903 фотофон панорамный 4 м чехол цвет гранит
Lastolite LB7903 фотофон панорамный 4 м чехол цвет гранит
Арт. DAN-1945
Lastolite LB7903 фотофон панорамный 4 м чехол цвет гранит
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон панорамный Lastolite LB7903 размер 2,3х4 м, цвет гранит (без каркаса).

Панорамный фотофон изготовлен из прочной и легкой ткани, устойчивой к выцветанию. Легко разглаживается при установке на алюминиевую раму. Фон можно стирать в машине при температуре 40 градусов. Конструкция легко собирается и упаковывается в сумку для хранения и переноски. Внимание! Каркас преобретается отдельно.

66 490 ₽
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Lastolite LB7904 фотофон панорамный 4 м чехол цвет известняк
Lastolite LB7904 фотофон панорамный 4 м чехол цвет известняк
Lastolite LB7904 фотофон панорамный 4 м чехол цвет известняк
Арт. DAN-1946
Lastolite LB7904 фотофон панорамный 4 м чехол цвет известняк
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон панорамный Lastolite LB7904 размер 2,3х4 м, цвет известняк (без каркаса).

Панорамный фотофон изготовлен из прочной и легкой ткани, устойчивой к выцветанию. Легко разглаживается при установке на алюминиевую раму. Фон можно стирать в машине при температуре 40 градусов. Конструкция легко собирается и упаковывается в сумку для хранения и переноски. Внимание! Каркас преобретается отдельно.

66 490 ₽
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Товары в архиве (2)
Флаги для предметной съемки

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