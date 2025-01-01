images
images
images
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый

Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый

Fotokvant
Артикул: MTG-1701

Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый. 

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-64 Fawn размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage цветовая палитра бумажных фонов
Арт. DAN-6840
Savage цветовая палитра бумажных фонов
Наличие
Москва: более 10 шт

Цветовая палитра бумажных фонов Savage.

Цветовая палитра бумажных фонов американской фирмы Savage призвана облегчить фотографу выбор нужного цвета фона. Кроме визуального цветового примера содержит точную маркировку каждого фона.

220 ₽
В корзину
-20 %
Godox MS200V-F комплект студийного оборудования
Godox MS200V-F комплект студийного оборудования
Godox MS200V-F комплект студийного оборудования
Арт. MTG-1365
Godox MS200V-F комплект студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Godox MS200V-F комплект студийного оборудования.  

Комплект для студийной и выездной съемки: две вспышки студийные MS200V со светодиодным пилотным светом, две стойки 304, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор 2,4 Ггц XT-16, сумка для переноски оборудования CB-05.

-20 %40 990 ₽
32 790 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-143 Pink фон бумажный 2.72х11 м нежно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-143 Pink фон бумажный 2.72х11 м нежно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-143 Pink фон бумажный 2.72х11 м нежно-фиолетовый
Арт. MTG-1663
Fotokvant BGP-2711-143 Pink фон бумажный 2.72х11 м нежно-фиолетовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-143 pink фон бумажный 2.72х11 м розовый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-143 размером 2,72х11 м цвет - розовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Арт. MTG-1685
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-33 размером 2,72х11 м цвет - светло-бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Арт. MTG-1692
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-49 размером 2,72х11 м цвет - малиновый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Арт. MTG-1693
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый. Это один из самых востребованных цветов для съемки детей и цветочных композиций.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-50 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Арт. MTG-1700
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-63 Aplle фон бумажный 2.72х11 м яблоко.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-63 размером 2,72х11 м цвет - зеленое яблоко. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Арт. MTG-1703
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-66 размером 2,72х11 м цвет - пшеничный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2


5 340 ₽
В корзину

Видео

Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера