Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка

Описание

Студийная клипса Fotokvant CL-C35: надёжный зажим для фонов и фильтров

Fotokvant CL-C35 — это универсальная металлическая клипса-прищепка для профессиональной фотостудии. Это самый популярный аксессуар и без него не собирается ни одна студия. Клипса предназначена для быстрой и надёжной фиксации тканевых и бумажных фонов, а также для крепления фолиевых фильтров и гелей на осветительных приборах.

Благодаря цельнометаллической конструкции и резиновым накладкам на захватах, зажим обеспечивает плотное прилегание без повреждения материала. Компактный размер позволяет использовать клипсу даже в труднодоступных местах, например, на шторках студийного света.

Ключевые особенности:

Материал: прочный металл (долгий срок службы)

Накладки: резиновые (не царапают и не скользят)

Назначение: фиксация фонов, флипперов, фильтров, отражателей

Где применяется:

Фотостудии и видеопавильоны

Предметная съёмка (крепление флагов)

Осветительное оборудование (крепление цветных гелей)

Совместимость: подходит для любых штативов, фонодержателей и студийных стоек с плоской или округлой штангой (до 3–5 мм). Максимальное раскрытие губок — 35 мм.