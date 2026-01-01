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Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка

Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка

Fotokvant
Артикул: NVF-9145

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

Описание

Студийная клипса Fotokvant CL-C35: надёжный зажим для фонов и фильтров

Fotokvant CL-C35 — это универсальная металлическая клипса-прищепка для профессиональной фотостудии. Это самый популярный аксессуар и без него не собирается ни одна студия. Клипса предназначена для быстрой и надёжной фиксации тканевых и бумажных фонов, а также для крепления фолиевых фильтров и гелей на осветительных приборах.

Благодаря цельнометаллической конструкции и резиновым накладкам на захватах, зажим обеспечивает плотное прилегание без повреждения материала. Компактный размер позволяет использовать клипсу даже в труднодоступных местах, например, на шторках студийного света.

Ключевые особенности:

  • Материал: прочный металл (долгий срок службы)
  • Накладки: резиновые (не царапают и не скользят)
  • Назначение: фиксация фонов, флипперов, фильтров, отражателей

Где применяется:

  • Фотостудии и видеопавильоны
  • Предметная съёмка (крепление флагов)
  • Осветительное оборудование (крепление цветных гелей)

Совместимость: подходит для любых штативов, фонодержателей и студийных стоек с плоской или округлой штангой (до 3–5 мм). Максимальное раскрытие губок — 35 мм.

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