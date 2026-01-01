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VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов

VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов

VaKo
Артикул: DAN-7920

Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.

Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.

Описание

VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов

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