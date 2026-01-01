VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов

Ролики (колесики) для стоек. Комплект роликов (колесиков) из 3 штук cо стопором, для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.
Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.
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Ролики (колесики) для стоек. Комплект роликов (колесиков) из 3 штук cо стопором, для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.
Фон бумажный Savage (56-12) Fashion grey известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2130 Oxford 30, размер - 2,1x6 м, цвет - оксфордский синий.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2118 Cream 18, размер - 2,1x6 м, цвет - кремовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Vibrantone VBRT2115 Abricot 15, размер - 2,1x6 м, цвет - абрикосовый. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-27 размером 2,72х11 м цвет - огненный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Colorama цветовая палитра бумажных фонов.
Студийный светодиодный осветитель с круглой COB-матрицей, мощность 100 Вт, цветовая температура 5600 К, CRI>96, TLCI>97, регулирование мощности 0–100%, освещенность 32100 лк, байонет Bowens, спецэффекты, возможность управления с помощью пульта или смартфона, рефлектор.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2101 White 01, размер - 2,1x6 м, цвет - белый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.