images
images
images
images
images
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный

Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный

Savage
Артикул: FTR-738

Бумажный фон Savage (20-12) Black известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Арт. FTR-721
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров.

Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

9 790 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Арт. VBR-449
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

-15 %6 590 ₽
5 600 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Арт. VBR-411
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.

Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.

-15 %2 890 ₽
2 450 ₽
В корзину
FST SC-01 клипса
Арт. DAN-0282
FST SC-01 клипса
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

280 ₽
В корзину
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Арт. NVF-6404
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.

2 070 ₽
В корзину
Superior Holder держатель фонов
Арт. FTR-1114
Superior Holder держатель фонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Крепление для практичного хранения 6/12 фонов.

Держатель фонов необходим для удобного хранения и содержания студийных фонов. С помощью держателя установка студийного фона занимает буквально несколько секунд и обеспечивается надлежащее хранение в вертикальном положении бумажных фонов после их использования.

8 490 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant B-3W - система подъема 3 фонов.

Система крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

6 900 ₽
В корзину
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Арт. DAN-1782
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Телескопическая перекладина Fotokvant V-30 для установки студийных фонов шириной от 125 см до 300 см.

Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Максимальная длина - 300 см. Вес - 1,1 кг.

2 440 ₽
В корзину
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Арт. DAN-7920
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.

Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.

8 190 ₽
В корзину

Видео

Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Вивьен Майер
Вивьен Майер
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера