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Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов

Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов

Fotokvant
Артикул: NVF-9339

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

Описание

Универсальная система подъема фонов Fotokvant B-3W

Предназначена для фотостудий и фотографов, использующих бумажные, нетканые или виниловые фоны на рулонах. Конструкция позволяет одновременно закрепить три фона, управляя каждым независимо с помощью цепочек.

Ключевые преимущества:

  • Монтаж на стену ИЛИ потолок — крюки расположены под 45°.
  • Подходит для рулонов с внутренним диаметром тубы 45–60 мм (бумажные, картонные, алюминиевые трубы).
  • В комплекте: 2 кронштейна, 6 держателей («гантелей»), 3 цепи, 3 грузика.
  • Регулировка натяжения — специальный зажим на гантели позволяет настроить усилие размотки, чтобы фон не опускался самопроизвольно.
  • Удобство работы — цепочка с грузиком всегда свисает вниз и не путается.

Как установить:

Для установки на данную систему фонов, необходимо, чтобы они были на трубе, внутрь которой будут установлены крепежи-распорки из набора. Внутренний диаметр рулона может быть от 45 до 60 мм. Если ваш фон не на трубе (например, это тканевый фон) или труба вышла из строя, можно приобрести в магазине Фотогора картонную или алюминиевую трубу.

Для установки системы на потолок или стену, в начале необходимо установить специальные кронштейны (крюки из комплекта) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 5–10 см. Затем в тубус фона устанавливаете гантели, с одной стороны с цепочкой, с другой - без, после чего устанавливаете фон на крюки. Цепочку продеваете в гантель с шестеренкой и управляете с помощью цепочки подъемом и опусканием фона. Чтобы цепочка не запутывалась и была постоянно внизу, подвешиваете к цепочке грузик.

Дополнительно можно управлять натяжением цепи и легкостью размотки фона, путем зажима на гантели, это позволяет регулировать натяжение так, чтобы фон не разматывался под собственным весом.

Профессиональная установка специалистами Фотогоры

Если вы не уверены в своих силах, не имеете подходящих инструментов или просто хотите сэкономить время, вызовите специалистов Фотогоры. Они приедут и профессионально установят систему подъема фонов.

Преимущества монтажа от Фотогоры:

  • Безопасность: используют приборы для поиска скрытой электропроводки, чтобы не повредить кабели.
  • Чистота: работают с пылесосом, не допуская загрязнения комнаты.
  • Надежное крепление: имеют весь арсенал крепежа для любых стен, включая гипсокартон.

Узнать подробности и заказать монтаж можно на странице:
Услуга по установке студийного оборудования от Фотогоры

Для тяжёлых и широких фонов – металлическая цепь

Стандартные пластиковые цепи, идущие в комплекте с системами подъёма, рассчитаны на средние нагрузки. Они могут оказаться ненадёжными при работе с:

  • Сверхдлинными рулонами (более 20 метров);
  • Широкими бумажными фонами (от 3.2 метров);
  • Виниловыми (ПВХ) фонами – они значительно тяжелее бумажных.

В таких случаях пластик растягивается, плохо фиксирует или ломается. Рекомендуем заменить их на металлическую цепь Fotokvant RAC-BMC .

Комплектация

  • Кронштейны – 2 шт.
  • Держатели (гантели) – 6 шт.
  • Цепь – 3 шт.
  • Грузики – 3 шт.

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