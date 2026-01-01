Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов

Описание

Универсальная система подъема фонов Fotokvant B-3W

Предназначена для фотостудий и фотографов, использующих бумажные, нетканые или виниловые фоны на рулонах. Конструкция позволяет одновременно закрепить три фона, управляя каждым независимо с помощью цепочек.

Ключевые преимущества:

Монтаж на стену ИЛИ потолок — крюки расположены под 45°.

Подходит для рулонов с внутренним диаметром тубы 45–60 мм (бумажные, картонные, алюминиевые трубы).

В комплекте: 2 кронштейна, 6 держателей («гантелей»), 3 цепи, 3 грузика.

Регулировка натяжения — специальный зажим на гантели позволяет настроить усилие размотки, чтобы фон не опускался самопроизвольно.

Удобство работы — цепочка с грузиком всегда свисает вниз и не путается.

Как установить:

Для установки на данную систему фонов, необходимо, чтобы они были на трубе, внутрь которой будут установлены крепежи-распорки из набора. Внутренний диаметр рулона может быть от 45 до 60 мм. Если ваш фон не на трубе (например, это тканевый фон) или труба вышла из строя, можно приобрести в магазине Фотогора картонную или алюминиевую трубу.

Для установки системы на потолок или стену, в начале необходимо установить специальные кронштейны (крюки из комплекта) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 5–10 см. Затем в тубус фона устанавливаете гантели, с одной стороны с цепочкой, с другой - без, после чего устанавливаете фон на крюки. Цепочку продеваете в гантель с шестеренкой и управляете с помощью цепочки подъемом и опусканием фона. Чтобы цепочка не запутывалась и была постоянно внизу, подвешиваете к цепочке грузик.

Дополнительно можно управлять натяжением цепи и легкостью размотки фона, путем зажима на гантели, это позволяет регулировать натяжение так, чтобы фон не разматывался под собственным весом.

Профессиональная установка специалистами Фотогоры

Если вы не уверены в своих силах, не имеете подходящих инструментов или просто хотите сэкономить время, вызовите специалистов Фотогоры. Они приедут и профессионально установят систему подъема фонов.

Преимущества монтажа от Фотогоры:

Безопасность: используют приборы для поиска скрытой электропроводки, чтобы не повредить кабели.

Чистота: работают с пылесосом, не допуская загрязнения комнаты.

Надежное крепление: имеют весь арсенал крепежа для любых стен, включая гипсокартон.

Узнать подробности и заказать монтаж можно на странице:

Услуга по установке студийного оборудования от Фотогоры

Для тяжёлых и широких фонов – металлическая цепь

Стандартные пластиковые цепи, идущие в комплекте с системами подъёма, рассчитаны на средние нагрузки. Они могут оказаться ненадёжными при работе с:

Сверхдлинными рулонами (более 20 метров);

(более 20 метров); Широкими бумажными фонами (от 3.2 метров);

(от 3.2 метров); Виниловыми (ПВХ) фонами – они значительно тяжелее бумажных.

В таких случаях пластик растягивается, плохо фиксирует или ломается. Рекомендуем заменить их на металлическую цепь Fotokvant RAC-BMC .