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Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона

Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона

Fotokvant
Артикул: DAN-1125

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.

Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.

Описание

Fotokvant BGK-01 – нож для безопасной резки бумажных фонов

Fotokvant BGK-01 (артикул DAN-1125) – это специальный нож для быстрой и ровной обрезки бумажных фонов, обоев, виниловой плёнки и других рулонных материалов. Инструмент позволяет аккуратно отрезать использованный край фона, предотвращая задиры, заломы и порчу всего полотна. Идеальный выбор для фотостудий, типографий и домашних мастерских.

Благодаря продуманной конструкции, нож делает рез ровным, быстрым и безопасным – это оценят все администраторы фотостудий, которые ежедневно сталкиваются с необходимостью менять и подрезать фоны. Ровный край не только выглядит эстетично, но и предотвращает задирание фона при его использовании, продлевая срок службы рулона и экономя бюджет студии.

В отличие от обычных канцелярских ножей, BGK-01 имеет специальную конструкцию, которая минимизирует риск порезов и обеспечивает стабильный, прямой рез. Корпус изготовлен из прочного пластика, а лезвие – сменное, что позволяет использовать нож длительное время. Чёрный цвет и эргономичная форма делают работу комфортной и безопасной.

Назначение и применение

  • Резка бумажных фонов: быстрая и ровная обрезка использованных краёв студийных фонов.
  • Подготовка рулонов: аккуратное отрезание нужной длины материала без задиров.
  • Работа с обоями и виниловой плёнкой: подходит для резки плотных и тонких материалов.
  • Студийная и домашняя работа: универсальный инструмент для аккуратной резки рулонных материалов.

Ключевые особенности

  • Сменное лезвие: обеспечивает долгий срок службы – при затуплении лезвие легко заменяется.
  • Безопасная конструкция: пластиковый корпус снижает риск порезов рук.
  • Ровный и аккуратный рез: предотвращает задирание фона и порчу полотна.
  • Быстрота работы: позволяет быстро обновлять край фона между съёмками, экономя время администраторов и сотрудников студии.
  • Универсальность: подходит для резки бумаги, обоев, виниловой плёнки и других материалов.
  • Эргономичный пластиковый корпус: удобно лежит в руке, не скользит.
  • Цвет – чёрный: практичный и немаркий.

Технические характеристики

  • Тип: нож для резки рулонных материалов
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: BGK-01
  • Материал корпуса: прочный пластик
  • Тип лезвия: сменное
  • Цвет: чёрный
  • Применение: бумажные фоны, обои, виниловая плёнка

Как использовать нож

  1. Подготовка: положите рулон с фоном на ровную поверхность.
  2. Разметка: при необходимости отметьте линию реза (можно использовать линейку).
  3. Резка: проведите ножом по линии реза, слегка нажимая на лезвие – нож легко и ровно разрезает бумагу.
  4. Замена лезвия: при затуплении аккуратно замените лезвие на новое (следуйте инструкции на упаковке).

Преимущества использования специального ножа

  • Ровный край: аккуратный срез без задиров и рваных краёв – это не только эстетично, но и предотвращает задирание фона при его использовании.
  • Безопасность: специальная конструкция ножа снижает риск порезов по сравнению с обычными канцелярскими ножами.
  • Экономия времени: быстрая и точная резка, не требующая особых усилий – особенно ценно для администраторов студий с высокой проходимостью.
  • Долговечность: сменное лезвие продлевает срок службы инструмента.
  • Экономия бюджета: ровный рез предотвращает порчу фона, позволяя использовать рулон дольше.

Совместимость с материалами

  • Бумажные фоны: любые бумажные рулоны для фотостудий (Savage, Fotokvant, Raylab, Vibrantone).
  • Обои: бумажные и виниловые обои.
  • Виниловая плёнка: самоклеящаяся плёнка для различных целей.
  • Картон и плотная бумага: для резки плотных материалов.

Уход и хранение

  • Храните нож в сухом месте, в недоступном для детей месте.
  • При замене лезвия соблюдайте осторожность, используйте защитные перчатки.
  • Не используйте нож для резки твёрдых материалов (металл, стекло, камень).
  • Регулярно очищайте нож от остатков бумаги и пыли.

Комплектация

В стандартную поставку входит нож Fotokvant BGK-01 с лезвием. Запасные лезвия приобретаются отдельно.

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