Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона

Fotokvant BGK-01 – нож для безопасной резки бумажных фонов
Fotokvant BGK-01 (артикул DAN-1125) – это специальный нож для быстрой и ровной обрезки бумажных фонов, обоев, виниловой плёнки и других рулонных материалов. Инструмент позволяет аккуратно отрезать использованный край фона, предотвращая задиры, заломы и порчу всего полотна. Идеальный выбор для фотостудий, типографий и домашних мастерских.
Благодаря продуманной конструкции, нож делает рез ровным, быстрым и безопасным – это оценят все администраторы фотостудий, которые ежедневно сталкиваются с необходимостью менять и подрезать фоны. Ровный край не только выглядит эстетично, но и предотвращает задирание фона при его использовании, продлевая срок службы рулона и экономя бюджет студии.
В отличие от обычных канцелярских ножей, BGK-01 имеет специальную конструкцию, которая минимизирует риск порезов и обеспечивает стабильный, прямой рез. Корпус изготовлен из прочного пластика, а лезвие – сменное, что позволяет использовать нож длительное время. Чёрный цвет и эргономичная форма делают работу комфортной и безопасной.
Назначение и применение
- Резка бумажных фонов: быстрая и ровная обрезка использованных краёв студийных фонов.
- Подготовка рулонов: аккуратное отрезание нужной длины материала без задиров.
- Работа с обоями и виниловой плёнкой: подходит для резки плотных и тонких материалов.
- Студийная и домашняя работа: универсальный инструмент для аккуратной резки рулонных материалов.
Ключевые особенности
- Сменное лезвие: обеспечивает долгий срок службы – при затуплении лезвие легко заменяется.
- Безопасная конструкция: пластиковый корпус снижает риск порезов рук.
- Ровный и аккуратный рез: предотвращает задирание фона и порчу полотна.
- Быстрота работы: позволяет быстро обновлять край фона между съёмками, экономя время администраторов и сотрудников студии.
- Универсальность: подходит для резки бумаги, обоев, виниловой плёнки и других материалов.
- Эргономичный пластиковый корпус: удобно лежит в руке, не скользит.
- Цвет – чёрный: практичный и немаркий.
Технические характеристики
- Тип: нож для резки рулонных материалов
- Бренд: Fotokvant
- Модель: BGK-01
- Материал корпуса: прочный пластик
- Тип лезвия: сменное
- Цвет: чёрный
- Применение: бумажные фоны, обои, виниловая плёнка
Как использовать нож
- Подготовка: положите рулон с фоном на ровную поверхность.
- Разметка: при необходимости отметьте линию реза (можно использовать линейку).
- Резка: проведите ножом по линии реза, слегка нажимая на лезвие – нож легко и ровно разрезает бумагу.
- Замена лезвия: при затуплении аккуратно замените лезвие на новое (следуйте инструкции на упаковке).
Преимущества использования специального ножа
- Ровный край: аккуратный срез без задиров и рваных краёв – это не только эстетично, но и предотвращает задирание фона при его использовании.
- Безопасность: специальная конструкция ножа снижает риск порезов по сравнению с обычными канцелярскими ножами.
- Экономия времени: быстрая и точная резка, не требующая особых усилий – особенно ценно для администраторов студий с высокой проходимостью.
- Долговечность: сменное лезвие продлевает срок службы инструмента.
- Экономия бюджета: ровный рез предотвращает порчу фона, позволяя использовать рулон дольше.
Совместимость с материалами
- Бумажные фоны: любые бумажные рулоны для фотостудий (Savage, Fotokvant, Raylab, Vibrantone).
- Обои: бумажные и виниловые обои.
- Виниловая плёнка: самоклеящаяся плёнка для различных целей.
- Картон и плотная бумага: для резки плотных материалов.
Уход и хранение
- Храните нож в сухом месте, в недоступном для детей месте.
- При замене лезвия соблюдайте осторожность, используйте защитные перчатки.
- Не используйте нож для резки твёрдых материалов (металл, стекло, камень).
- Регулярно очищайте нож от остатков бумаги и пыли.