Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона

Описание

Fotokvant BGK-01 – нож для безопасной резки бумажных фонов

Fotokvant BGK-01 (артикул DAN-1125) – это специальный нож для быстрой и ровной обрезки бумажных фонов, обоев, виниловой плёнки и других рулонных материалов. Инструмент позволяет аккуратно отрезать использованный край фона, предотвращая задиры, заломы и порчу всего полотна. Идеальный выбор для фотостудий, типографий и домашних мастерских.

Благодаря продуманной конструкции, нож делает рез ровным, быстрым и безопасным – это оценят все администраторы фотостудий, которые ежедневно сталкиваются с необходимостью менять и подрезать фоны. Ровный край не только выглядит эстетично, но и предотвращает задирание фона при его использовании, продлевая срок службы рулона и экономя бюджет студии.

В отличие от обычных канцелярских ножей, BGK-01 имеет специальную конструкцию, которая минимизирует риск порезов и обеспечивает стабильный, прямой рез. Корпус изготовлен из прочного пластика, а лезвие – сменное, что позволяет использовать нож длительное время. Чёрный цвет и эргономичная форма делают работу комфортной и безопасной.

Назначение и применение

Резка бумажных фонов: быстрая и ровная обрезка использованных краёв студийных фонов.

быстрая и ровная обрезка использованных краёв студийных фонов. Подготовка рулонов: аккуратное отрезание нужной длины материала без задиров.

аккуратное отрезание нужной длины материала без задиров. Работа с обоями и виниловой плёнкой: подходит для резки плотных и тонких материалов.

подходит для резки плотных и тонких материалов. Студийная и домашняя работа: универсальный инструмент для аккуратной резки рулонных материалов.

Ключевые особенности

Сменное лезвие: обеспечивает долгий срок службы – при затуплении лезвие легко заменяется.

обеспечивает долгий срок службы – при затуплении лезвие легко заменяется. Безопасная конструкция: пластиковый корпус снижает риск порезов рук.

пластиковый корпус снижает риск порезов рук. Ровный и аккуратный рез: предотвращает задирание фона и порчу полотна.

предотвращает задирание фона и порчу полотна. Быстрота работы: позволяет быстро обновлять край фона между съёмками, экономя время администраторов и сотрудников студии.

позволяет быстро обновлять край фона между съёмками, экономя время администраторов и сотрудников студии. Универсальность: подходит для резки бумаги, обоев, виниловой плёнки и других материалов.

подходит для резки бумаги, обоев, виниловой плёнки и других материалов. Эргономичный пластиковый корпус: удобно лежит в руке, не скользит.

удобно лежит в руке, не скользит. Цвет – чёрный: практичный и немаркий.

Технические характеристики

Тип: нож для резки рулонных материалов

нож для резки рулонных материалов Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: BGK-01

BGK-01 Материал корпуса: прочный пластик

прочный пластик Тип лезвия: сменное

сменное Цвет: чёрный

чёрный Применение: бумажные фоны, обои, виниловая плёнка

Как использовать нож

Подготовка: положите рулон с фоном на ровную поверхность. Разметка: при необходимости отметьте линию реза (можно использовать линейку). Резка: проведите ножом по линии реза, слегка нажимая на лезвие – нож легко и ровно разрезает бумагу. Замена лезвия: при затуплении аккуратно замените лезвие на новое (следуйте инструкции на упаковке).

Преимущества использования специального ножа

Ровный край: аккуратный срез без задиров и рваных краёв – это не только эстетично, но и предотвращает задирание фона при его использовании.

аккуратный срез без задиров и рваных краёв – это не только эстетично, но и предотвращает задирание фона при его использовании. Безопасность: специальная конструкция ножа снижает риск порезов по сравнению с обычными канцелярскими ножами.

специальная конструкция ножа снижает риск порезов по сравнению с обычными канцелярскими ножами. Экономия времени: быстрая и точная резка, не требующая особых усилий – особенно ценно для администраторов студий с высокой проходимостью.

быстрая и точная резка, не требующая особых усилий – особенно ценно для администраторов студий с высокой проходимостью. Долговечность: сменное лезвие продлевает срок службы инструмента.

сменное лезвие продлевает срок службы инструмента. Экономия бюджета: ровный рез предотвращает порчу фона, позволяя использовать рулон дольше.

Совместимость с материалами

Бумажные фоны: любые бумажные рулоны для фотостудий (Savage, Fotokvant, Raylab, Vibrantone).

любые бумажные рулоны для фотостудий (Savage, Fotokvant, Raylab, Vibrantone). Обои: бумажные и виниловые обои.

бумажные и виниловые обои. Виниловая плёнка: самоклеящаяся плёнка для различных целей.

самоклеящаяся плёнка для различных целей. Картон и плотная бумага: для резки плотных материалов.

Уход и хранение