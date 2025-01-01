images
Savage (63-12) Ivory фон бумажный 2,7x11 м слоновой кости

Артикул: FTR-731

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

цветовая палитра бумажных фонов

