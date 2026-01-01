Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м

Описание

Fotokvant V-2630L – усиленная система «ворота» для тяжёлых фонов 2,6×3 м

Fotokvant V-2630L (артикул NVF-9844) – это профессиональная усиленная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для надёжной фиксации тяжёлых бумажных и виниловых фонов. Конструкция состоит из двух прочных телескопических стоек высотой до 2,6 метра и телескопической перекладины, ширина которой регулируется от 120 см до 3 метров.

Модель V-2630L создана специально для работы с тяжёлыми фонами – её усиленная конструкция выдерживает значительные нагрузки, обеспечивая стабильность и надёжность даже при использовании больших рулонов бумаги (2,72×11 м и более) или плотных виниловых фонов (2,7×5 м). Система поставляется в комплекте с удобной сумкой для хранения и переноски, что делает её отличным выбором как для стационарных студий, так и для выездных съёмок.

Назначение и применение

Установка тяжёлых бумажных фонов: идеально подходит для рулонов шириной до 2,7 м и длиной 10–11 м.

идеально подходит для рулонов шириной до 2,7 м и длиной 10–11 м. Крепление виниловых фонов: усиленная конструкция выдерживает вес плотных ПВХ-фонов.

усиленная конструкция выдерживает вес плотных ПВХ-фонов. Студийная и выездная съёмка: компактная сумка для переноски облегчает транспортировку системы.

компактная сумка для переноски облегчает транспортировку системы. Работа с широкими фонами: телескопическая перекладина позволяет устанавливать фоны шириной до 3 метров.

Рекомендация: Данная система предназначена для тканевых, тяжёлых бумажных (от 2,72×11 м) и виниловых фонов. Для лёгких тканевых и нетканых фонов подойдёт более лёгкая модель Fotokvant V-2630S. Для максимальных нагрузок рекомендуется Fotokvant V-3030L.

Ключевые особенности

Усиленная конструкция: специально разработана для работы с тяжёлыми фонами.

специально разработана для работы с тяжёлыми фонами. Максимальная высота стоек – 2,6 м: позволяет использовать фон на полную высоту.

позволяет использовать фон на полную высоту. Телескопическая перекладина: ширина регулируется от 120 см до 3 метров.

ширина регулируется от 120 см до 3 метров. Диаметр ножек – 22 мм: повышенная устойчивость.

повышенная устойчивость. Вес системы – 5 кг: надёжная, но достаточно мобильная конструкция.

надёжная, но достаточно мобильная конструкция. Сумка для переноски в комплекте: обеспечивает удобство транспортировки и хранения.

обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Простота сборки: система быстро собирается и разбирается без специальных инструментов.

Технические характеристики

Тип: система установки фонов (ворота)

система установки фонов (ворота) Максимальная высота стоек: 2,6 м

2,6 м Минимальная ширина перекладины: 120 см

120 см Максимальная ширина перекладины: 3 м

3 м Диаметр ножек: 22 мм

22 мм Вес системы: 5 кг

5 кг Длина в упаковке: 124 см

124 см Комплектация: 2 стойки, 1 телескопическая перекладина, 1 сумка

2 стойки, 1 телескопическая перекладина, 1 сумка Рекомендуемые фоны: тяжёлые бумажные (от 2,72×11 м) и виниловые

Как использовать систему «ворота»

Сборка: разложите стойки на необходимую высоту (до 2,6 м). Установка перекладины: отрегулируйте ширину перекладины (от 120 см до 3 м) и зафиксируйте. Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойках. Установка фона: закрепите фон на перекладине с помощью зажимов или клипс. Разборка: после съёмки разберите систему и упакуйте в комплектную сумку.

Преимущества усиленной системы

Надёжность: усиленная конструкция выдерживает вес тяжёлых фонов без деформации.

усиленная конструкция выдерживает вес тяжёлых фонов без деформации. Гибкость: телескопическая перекладина позволяет регулировать ширину под размер фона.

телескопическая перекладина позволяет регулировать ширину под размер фона. Мобильность: компактная сумка для переноски облегчает транспортировку.

компактная сумка для переноски облегчает транспортировку. Высота 2,6 м: позволяет использовать фон для съёмки в полный рост.

позволяет использовать фон для съёмки в полный рост. Устойчивость: диаметр ножек 22 мм обеспечивает стабильность., возможна установка ворот на колеса для перемещения по студии

Сравнение моделей

V-2630S (лёгкая): для тканевых и нетканых фонов, вес 2,9 кг.

для тканевых и нетканых фонов, вес 2,9 кг. V-2630L (усиленная): для тяжёлых бумажных и виниловых фонов, вес 5 кг.

для тяжёлых бумажных и виниловых фонов, вес 5 кг. V-3030L (максимальная): для тяжёлых и высоких фонов, высота 3 м.

Совместимость с фонами

Бумажные фоны: любые рулоны шириной до 2,7 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Wansen).

любые рулоны шириной до 2,7 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Wansen). Виниловые фоны: подходит для плотных ПВХ-фонов (Shesha и другие).

подходит для плотных ПВХ-фонов (Shesha и другие). Тканевые фоны: также может использоваться с тканевыми фонами.

Уход и хранение