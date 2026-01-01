Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м

Fotokvant V-2630L – усиленная система «ворота» для тяжёлых фонов 2,6×3 м
Fotokvant V-2630L (артикул NVF-9844) – это профессиональная усиленная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для надёжной фиксации тяжёлых бумажных и виниловых фонов. Конструкция состоит из двух прочных телескопических стоек высотой до 2,6 метра и телескопической перекладины, ширина которой регулируется от 120 см до 3 метров.
Модель V-2630L создана специально для работы с тяжёлыми фонами – её усиленная конструкция выдерживает значительные нагрузки, обеспечивая стабильность и надёжность даже при использовании больших рулонов бумаги (2,72×11 м и более) или плотных виниловых фонов (2,7×5 м). Система поставляется в комплекте с удобной сумкой для хранения и переноски, что делает её отличным выбором как для стационарных студий, так и для выездных съёмок.
Назначение и применение
- Установка тяжёлых бумажных фонов: идеально подходит для рулонов шириной до 2,7 м и длиной 10–11 м.
- Крепление виниловых фонов: усиленная конструкция выдерживает вес плотных ПВХ-фонов.
- Студийная и выездная съёмка: компактная сумка для переноски облегчает транспортировку системы.
- Работа с широкими фонами: телескопическая перекладина позволяет устанавливать фоны шириной до 3 метров.
Рекомендация: Данная система предназначена для тканевых, тяжёлых бумажных (от 2,72×11 м) и виниловых фонов. Для лёгких тканевых и нетканых фонов подойдёт более лёгкая модель Fotokvant V-2630S. Для максимальных нагрузок рекомендуется Fotokvant V-3030L.
Ключевые особенности
- Усиленная конструкция: специально разработана для работы с тяжёлыми фонами.
- Максимальная высота стоек – 2,6 м: позволяет использовать фон на полную высоту.
- Телескопическая перекладина: ширина регулируется от 120 см до 3 метров.
- Диаметр ножек – 22 мм: повышенная устойчивость.
- Вес системы – 5 кг: надёжная, но достаточно мобильная конструкция.
- Сумка для переноски в комплекте: обеспечивает удобство транспортировки и хранения.
- Простота сборки: система быстро собирается и разбирается без специальных инструментов.
Технические характеристики
- Тип: система установки фонов (ворота)
- Максимальная высота стоек: 2,6 м
- Минимальная ширина перекладины: 120 см
- Максимальная ширина перекладины: 3 м
- Диаметр ножек: 22 мм
- Вес системы: 5 кг
- Длина в упаковке: 124 см
- Комплектация: 2 стойки, 1 телескопическая перекладина, 1 сумка
- Рекомендуемые фоны: тяжёлые бумажные (от 2,72×11 м) и виниловые
Как использовать систему «ворота»
- Сборка: разложите стойки на необходимую высоту (до 2,6 м).
- Установка перекладины: отрегулируйте ширину перекладины (от 120 см до 3 м) и зафиксируйте.
- Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойках.
- Установка фона: закрепите фон на перекладине с помощью зажимов или клипс.
- Разборка: после съёмки разберите систему и упакуйте в комплектную сумку.
Преимущества усиленной системы
- Надёжность: усиленная конструкция выдерживает вес тяжёлых фонов без деформации.
- Гибкость: телескопическая перекладина позволяет регулировать ширину под размер фона.
- Мобильность: компактная сумка для переноски облегчает транспортировку.
- Высота 2,6 м: позволяет использовать фон для съёмки в полный рост.
- Устойчивость: диаметр ножек 22 мм обеспечивает стабильность., возможна установка ворот на колеса для перемещения по студии
Сравнение моделей
- V-2630S (лёгкая): для тканевых и нетканых фонов, вес 2,9 кг.
- V-2630L (усиленная): для тяжёлых бумажных и виниловых фонов, вес 5 кг.
- V-3030L (максимальная): для тяжёлых и высоких фонов, высота 3 м.
Совместимость с фонами
- Бумажные фоны: любые рулоны шириной до 2,7 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Wansen).
- Виниловые фоны: подходит для плотных ПВХ-фонов (Shesha и другие).
- Тканевые фоны: также может использоваться с тканевыми фонами.
Уход и хранение
- Храните систему в комплектной сумке в сухом месте.
- Периодически проверяйте надёжность соединений и затяжку винтов.
- Очищайте стойки и перекладину от пыли сухой тканью.
- Не превышайте рекомендованные нагрузки – используйте систему только для соответствующих фонов