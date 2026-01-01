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Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м

Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м

Fotokvant
Артикул: NVF-9844

Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.

Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.

Описание

Fotokvant V-2630L – усиленная система «ворота» для тяжёлых фонов 2,6×3 м

Fotokvant V-2630L (артикул NVF-9844) – это профессиональная усиленная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для надёжной фиксации тяжёлых бумажных и виниловых фонов. Конструкция состоит из двух прочных телескопических стоек высотой до 2,6 метра и телескопической перекладины, ширина которой регулируется от 120 см до 3 метров.

Модель V-2630L создана специально для работы с тяжёлыми фонами – её усиленная конструкция выдерживает значительные нагрузки, обеспечивая стабильность и надёжность даже при использовании больших рулонов бумаги (2,72×11 м и более) или плотных виниловых фонов (2,7×5 м). Система поставляется в комплекте с удобной сумкой для хранения и переноски, что делает её отличным выбором как для стационарных студий, так и для выездных съёмок.

Назначение и применение

  • Установка тяжёлых бумажных фонов: идеально подходит для рулонов шириной до 2,7 м и длиной 10–11 м.
  • Крепление виниловых фонов: усиленная конструкция выдерживает вес плотных ПВХ-фонов.
  • Студийная и выездная съёмка: компактная сумка для переноски облегчает транспортировку системы.
  • Работа с широкими фонами: телескопическая перекладина позволяет устанавливать фоны шириной до 3 метров.

Рекомендация: Данная система предназначена для тканевых, тяжёлых бумажных (от 2,72×11 м) и виниловых фонов. Для лёгких тканевых и нетканых фонов подойдёт более лёгкая модель Fotokvant V-2630S. Для максимальных нагрузок рекомендуется Fotokvant V-3030L.

Ключевые особенности

  • Усиленная конструкция: специально разработана для работы с тяжёлыми фонами.
  • Максимальная высота стоек – 2,6 м: позволяет использовать фон на полную высоту.
  • Телескопическая перекладина: ширина регулируется от 120 см до 3 метров.
  • Диаметр ножек – 22 мм: повышенная устойчивость.
  • Вес системы – 5 кг: надёжная, но достаточно мобильная конструкция.
  • Сумка для переноски в комплекте: обеспечивает удобство транспортировки и хранения.
  • Простота сборки: система быстро собирается и разбирается без специальных инструментов.

Технические характеристики

  • Тип: система установки фонов (ворота)
  • Максимальная высота стоек: 2,6 м
  • Минимальная ширина перекладины: 120 см
  • Максимальная ширина перекладины: 3 м
  • Диаметр ножек: 22 мм
  • Вес системы: 5 кг
  • Длина в упаковке: 124 см
  • Комплектация: 2 стойки, 1 телескопическая перекладина, 1 сумка
  • Рекомендуемые фоны: тяжёлые бумажные (от 2,72×11 м) и виниловые

Как использовать систему «ворота»

  1. Сборка: разложите стойки на необходимую высоту (до 2,6 м).
  2. Установка перекладины: отрегулируйте ширину перекладины (от 120 см до 3 м) и зафиксируйте.
  3. Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойках.
  4. Установка фона: закрепите фон на перекладине с помощью зажимов или клипс.
  5. Разборка: после съёмки разберите систему и упакуйте в комплектную сумку.

Преимущества усиленной системы

  • Надёжность: усиленная конструкция выдерживает вес тяжёлых фонов без деформации.
  • Гибкость: телескопическая перекладина позволяет регулировать ширину под размер фона.
  • Мобильность: компактная сумка для переноски облегчает транспортировку.
  • Высота 2,6 м: позволяет использовать фон для съёмки в полный рост.
  • Устойчивость: диаметр ножек 22 мм обеспечивает стабильность., возможна установка ворот на колеса для перемещения по студии

Сравнение моделей

  • V-2630S (лёгкая): для тканевых и нетканых фонов, вес 2,9 кг.
  • V-2630L (усиленная): для тяжёлых бумажных и виниловых фонов, вес 5 кг.
  • V-3030L (максимальная): для тяжёлых и высоких фонов, высота 3 м.

Совместимость с фонами

  • Бумажные фоны: любые рулоны шириной до 2,7 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Wansen).
  • Виниловые фоны: подходит для плотных ПВХ-фонов (Shesha и другие).
  • Тканевые фоны: также может использоваться с тканевыми фонами.

Уход и хранение

  • Храните систему в комплектной сумке в сухом месте.
  • Периодически проверяйте надёжность соединений и затяжку винтов.
  • Очищайте стойки и перекладину от пыли сухой тканью.
  • Не превышайте рекомендованные нагрузки – используйте систему только для соответствующих фонов

Комплектация

  • Стойки - 2 шт.
  • Перекладина - 1 шт.
  • Сумка - 1 шт.

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