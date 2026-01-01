Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный

Описание

Бумажный фон Raylab 001 Dark Red (красный, 2.72×11 м)

Raylab 001 Dark Red — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×11 метров и выполнен в глубоком темно-красном цвете (Dark Red). Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, что обеспечивает равномерное освещение и отсутствие отражений.

Основные характеристики

Размер фона: 2,72 × 11 м.

2,72 × 11 м. Цвет: Темно-красный (Dark Red).

Темно-красный (Dark Red). Тип поверхности: Небликующая, мелкая текстура.

Небликующая, мелкая текстура. Поставка: В рулоне на картонной трубе.

Для чего используется

Этот фон является профессиональным инструментом для создания ровного, насыщенного фона. Он идеально подходит для:

Портретной съемки: Создание драматичных, ярких или тематических портретов.

Создание драматичных, ярких или тематических портретов. Предметной фотографии: Для съемки товаров, продуктов и рекламных материалов.

Для съемки товаров, продуктов и рекламных материалов. Видеосъемки: В качестве фона для интервью, рекламных роликов и творческих проектов.

В качестве фона для интервью, рекламных роликов и творческих проектов. Студийной работы: Для создания цветовых акцентов и художественного оформления.

Уход и замена

В процессе съемки бумага может пачкаться. Загрязненную часть фона можно быстро отрезать с помощью специального ножа для бумаги (например, Fotokvant BGK-01), что обеспечивает ровный край. Рулона длиной 11 метров хватит на длительное время использования.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Рекомендации по использованию