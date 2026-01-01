Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный

Бумажный фон Raylab 001 Dark Red (красный, 2.72×11 м)
Raylab 001 Dark Red — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×11 метров и выполнен в глубоком темно-красном цвете (Dark Red). Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, что обеспечивает равномерное освещение и отсутствие отражений.
Основные характеристики
- Размер фона: 2,72 × 11 м.
- Цвет: Темно-красный (Dark Red).
- Тип поверхности: Небликующая, мелкая текстура.
- Поставка: В рулоне на картонной трубе.
Для чего используется
Этот фон является профессиональным инструментом для создания ровного, насыщенного фона. Он идеально подходит для:
- Портретной съемки: Создание драматичных, ярких или тематических портретов.
- Предметной фотографии: Для съемки товаров, продуктов и рекламных материалов.
- Видеосъемки: В качестве фона для интервью, рекламных роликов и творческих проектов.
- Студийной работы: Для создания цветовых акцентов и художественного оформления.
Уход и замена
В процессе съемки бумага может пачкаться. Загрязненную часть фона можно быстро отрезать с помощью специального ножа для бумаги (например, Fotokvant BGK-01), что обеспечивает ровный край. Рулона длиной 11 метров хватит на длительное время использования.
Совместимость с системами крепления
Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
- Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
- Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
- Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder
Рекомендации по использованию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
- Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
- Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
- Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.