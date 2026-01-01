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-5 %
Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный
Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный

Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный

Raylab
Артикул: DAN-7567

Фон бумажный Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

Описание

Бумажный фон Raylab 001 Dark Red (красный, 2.72×11 м)

Raylab 001 Dark Red — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×11 метров и выполнен в глубоком темно-красном цвете (Dark Red). Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, что обеспечивает равномерное освещение и отсутствие отражений.

Основные характеристики

  • Размер фона: 2,72 × 11 м.
  • Цвет: Темно-красный (Dark Red).
  • Тип поверхности: Небликующая, мелкая текстура.
  • Поставка: В рулоне на картонной трубе.

Для чего используется

Этот фон является профессиональным инструментом для создания ровного, насыщенного фона. Он идеально подходит для:

  • Портретной съемки: Создание драматичных, ярких или тематических портретов.
  • Предметной фотографии: Для съемки товаров, продуктов и рекламных материалов.
  • Видеосъемки: В качестве фона для интервью, рекламных роликов и творческих проектов.
  • Студийной работы: Для создания цветовых акцентов и художественного оформления.

Уход и замена

В процессе съемки бумага может пачкаться. Загрязненную часть фона можно быстро отрезать с помощью специального ножа для бумаги (например, Fotokvant BGK-01), что обеспечивает ровный край. Рулона длиной 11 метров хватит на длительное время использования.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Комплектация

  • Бумажный фон Raylab 001 Dark Red (2,72×11 м) — 1 шт.

Внимание: Система установки фона, нож для резки и прищепки в комплект не входят и приобретаются отдельно.

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